EGO Airways: domani il volo inaugurale della compagnia aerea

Il primo volo della nuova compagnia aerea italiana EGO Airways partirà da Catania domani 30 marzo 2021 e atterrerà a Parma alle 11.45. Poi l’Embraer 190 “Martina” toccherà Lamezia Terme, Forlì e, nei giorni successivi, Bari e Firenze.

“Mancano poche ore al debutto nei nostri cieli di EGO Airways, nuova compagnia aerea nata da un gruppo di imprenditori italiani. Il primo volo di linea è previsto per domani 30 marzo con partenza dall’aeroporto di Catania e atterraggio a Parma alle 11.45: proprio qui, nella Capitale italiana della Cultura 2021 e prima Città Creativa UNESCO per la gastronomia, l’Embraer 190 “Martina” sarà accolto con la scenografica cerimonia del “water cannon”, rituale che poi sarà ripetuto anche negli aeroporti toccati a seguire, ovvero Lamezia Terme, Catania, Forlì (tutti il 30 marzo), Bari (31 marzo) e Firenze (2 aprile)”, comunica la compagnia.

I biglietti per il volo e per tutti quelli che lo seguiranno sono già acquistabili tramite le agenzie di viaggio. Dopo i voli inaugurali, Ego Airways comincerà a volare a pieno ritmo a partire dal 28 maggio 2021: alle prime rotte italiane già annunciate (Bari, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Forlì, Lamezia Terme, Parma e Roma) si aggiungeranno altre destinazioni nazionali ed estere (tra cui Olbia, Mykons e Ibiza) per un’offerta ampia e diversificata che punta a conquistare sia chi viaggia per lavoro sia chi ricomincerà, finalmente, a muoversi per vacanza.

“Ribadiamo che la nostra politica nei confronti delle agenzie di viaggio rimane invariata perché riteniamo molto importante sostenere concretamente tutti i segmenti della filiera turistica. Le agenzie di viaggio svolgono un ruolo fondamentale che deve essere riconosciuto in primis da tutti gli attori che operano in abito turistico e quindi anche dai vettori aerei. All’insegna della collaborazione e del reciproco riconoscimento siamo estremamente soddisfatti di poter comunicare al mercato che sul nostro volo inaugurale Catania – Parma saranno presenti anche 20 agenti di viaggio che hanno accettato il nostro invito a vivere il primo volo ufficiale di Ego Airways. Siamo certi che la collaborazione con le adv proseguirà proficuamente per tutti”, commenta Marilena Bisio, responsabile commerciale della compagnia aerea.

“EGO Airways dà così il via ufficiale al progetto di diventare un vettore di riferimento nei nostri cieli grazie a collegamenti frequenti tra Nord e Sud del Paese, ma anche grazie a un innovativo servizio tailor made che riserva grande attenzione alle diverse esigenze dei passeggeri e a una spiccata sensibilità per i temi dell’ambiente e della sostenibilità. Tutto a prezzi sempre concorrenziali”, prosegue EGO Airways.

La flotta sarà presto composta da tre aeromobili Embraer 190. Hub principali l’aeroporto “Ridolfi” di Forlì, l’aeroporto Fontanarossa di Catania e l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. I nuovi collegamenti per destinazioni italiane ed estere saranno annunciati nelle prossime settimane.

Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per le tariffe JUST GO, e da 98,90 euro per la PRIVATE, che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillaries a pagamento proposte dalla compagnia.

“Inclusività, attenzione all’ambiente, valorizzazione del territorio italiano e in generale del Made in Italy sono tra i valori che guidano EGO Airways fin dalla sua creazione. Questa filosofia ha ispirato il nuovo vettore sia nella scelta dello staff sia nelle partnership con gli operatori turistici locali. E naturalmente è alla base di tutte le buone pratiche volte a ridurre l’impatto ambientale dei propri voli. Quest’ultimo capitolo, in particolare, tocca molti aspetti del servizio di bordo, a cominciare dal packaging di cibo e bevande: si va dalla scelta di piatti unici, fino alla preferenza per contenitori e stoviglie di materiale biodegradabili e compostabili, dalle ciotole in polpa di cellulosa ai bicchieri in PLA trasparente fino agli imballi di carta riciclata. Alla scelta di essere il più possibile plastic free, si affianca anche un’attenta selezione di fornitori in grado di garantire riciclo e raccolta differenziata dei rifiuti di bordo. Infine, nella visione ancora più a lungo termine, c’è anche l’obiettivo di riuscire a reinvestire in energie rinnovabili per azzerare le emissioni di CO2”, comunica la compagnia.

Le redini del vettore sono affidate a Matteo Bonecchi, CEO, nonché ideatore e fondatore di EGO Airways, che porterà nella nuova compagnia aerea le esperienze maturate lavorando per Alitalia, Airbus, Air Europe. Il COO è Edoardo Antonini, ex pilota di Boeing per Alitalia e Air Europe, mentre il Presidente è l’imprenditore Marco Busca (socio e vicepresidente O.C.P. Group). E proprio O.C.P. Group (Officine Cooperatori Piacentini) è l’investitore principale: società di investimenti fondata nel 1980 a Piacenza con l’obiettivo di sviluppare servizi di logistica e per i trasporti via terra, si è successivamente diversificata nel settore farmaceutico e attualmente ha investito in ambito energetico e in quello dell’intelligenza artificiale. Hanno partecipato al progetto fin dall’inizio Gabriella Vanlamsweerde, Responsabile Tour Operator; Marilena Bisio, Responsabile Commerciale; Denise Zatti, Responsabile Marketing e Veronica Posteraro, Responsabile Alleanze Estero.

