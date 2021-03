Lufthansa lancia il secondo volo per le Isole Falkland

Domani, Lufthansa partirà per il suo secondo volo non-stop da Amburgo a Mount Pleasant (MPN) nelle Isole Falkland per conto di Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) in Bremerhaven. Questa volta l’Airbus A350-900 trasporterà 40 membri dell’equipaggio della nave da ricerca Polarstern e scienziati del German Aerospace Center (Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt).

Durante il volo, gli scienziati raccoglieranno dati di misurazione che forniranno ulteriori approfondimenti sull’influenza del campo magnetico terrestre per quanto riguarda l’aviazione. Pertanto, il secondo volo per le Isole Falkland sta già contribuendo alla scienza in viaggio verso il Polo Sud.

L’Airbus A350-900 sarà trasferito da Monaco ad Amburgo domani alle 14:30 e arriverà all’aeroporto di Amburgo alle 15:40, con numero di volo LH9923. La stessa sera, LH2574 decollerà per Mount Pleasant alle 21:30. L’aereo con registrazione D-AIXQ, battezzato con il nome della città di Friburgo, è l’ultimo membro della flotta Lufthansa A350 e uno degli aerei a lungo raggio più sostenibili ed efficienti al mondo.

“Con il secondo volo per le Isole Falkland, non solo siamo lieti di essere in grado di supportare la AWI polar research expedition, ma anche di dare un importante contributo a ulteriori ricerche sul campo magnetico terrestre”, afferma Thomas Jahn, Fleet Captain and Falklands Project Manager. “Supportiamo progetti di ricerca sul clima già da oltre 25 anni”.

Il motivo di questo secondo volo verso le Isole Falkland è di far ruotare l’equipaggio della Polarstern e trasportare il research expedition team. Dall’inizio di febbraio, un team di circa 50 ricercatori ha raccolto dati importanti sulle correnti oceaniche, sul ghiaccio marino e sul carbon cycle nell’Oceano Antartico che, tra le altre cose, consentono previsioni climatiche affidabili.

Sulla via del ritorno dall’area di ricerca nel Mare di Weddell meridionale, il Polarstern si è fermato ad Atka Bay, dove altri scienziati sono saliti a bordo. Il 2 aprile Lufthansa riporterà in Germania dalle Isole Falkland l’AWI international research team e gli scienziati del DLR. L’atterraggio è previsto per le ore 15:00 del 3 aprile all’aeroporto di Monaco, con numero di volo LH2575.

Il primo volo da Amburgo alle Isole Falkland, avvenuto alla fine di gennaio 2021, è stato il più lungo volo passeggeri senza scalo nella storia di Lufthansa. L’Airbus A350-900 è arrivato alla base militare di Mount Pleasant dopo aver sorvolato 13.000 chilometri in più di 15 ore.

Al fine di rendere la ricerca il più rispettosa del clima possibile, l’Alfred-Wegener-Institut compenserà anche le emissioni di CO2 del volo.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)