Southwest Airlines ordina 100 Boeing 737 MAX, oltre a 155 opzioni

Boeing e Southwest Airlines hanno annunciato oggi che il vettore continuerà a costruire la propria attività attorno alla famiglia 737 MAX, con un nuovo ordine per 100 aeroplani e 155 opzioni su due modelli.

L’accordo arriva dopo una valutazione pluriennale della flotta da parte di Southwest e significa che Boeing e i suoi fornitori potrebbero costruire più di 600 nuovi 737 MAX per la compagnia aerea fino al 2031.

Southwest aveva esplorato le opzioni per modernizzare il componente più grande della sua flotta: il 737-700, che soddisfa le esigenze della compagnia aerea per un aereo da 140-150 posti. Con il nuovo accordo, la compagnia aerea ha riaffermato il 737-7 come suo aereo sostitutivo e di crescita preferito. Il jet completerà il 737-8, che soddisfa le esigenze di Southwest per un modello da 175 posti. Entrambi i membri della famiglia 737 MAX ridurranno il consumo di carburante e le carbon emissions di almeno il 14% rispetto agli aeroplani che sostituiscono, contribuendo a migliorare i costi operativi e le performance ambientali. Southwest ha affermato che la soluzione gli consente di mantenere l’efficienza operativa di una all-Boeing 737 fleet per supportare il suo low-cost, point-to-point route network.

“Southwest Airlines opera la serie Boeing 737 da quasi 50 anni e l’aereo ha contribuito in modo significativo al nostro successo senza precedenti. L’impegno di oggi per il 737 MAX consolida il nostro continuo apprezzamento per l’aereo e conferma i nostri piani di offrire i Boeing 737 series aircraft ai nostri dipendenti e clienti per gli anni a venire”, ha affermato Gary Kelly, presidente e CEO di Southwest. “Siamo orgogliosi di continuare la nostra tradizione di essere il più grande operatore al mondo di una flotta interamente Boeing”.

“Oltre a supportare i nostri sforzi per operare in modo sostenibile ed efficiente, il 737 MAX offre ai dipendenti e ai clienti comfort di viaggio come una cabina più silenziosa, spazi più ampi per le cappelliere, sedili con poggiatesta regolabili e più spazio in galley per il servizio a bordo”, ha affermato Mike Van de Ven, Southwest’s chief operating officer.

Il nuovo contratto di acquisto porta il portafoglio ordini di Southwest a 200 737-7 e 180 737-8, più di 30 dei quali sono già stati consegnati. Southwest avrà anche 270 opzioni per uno dei due modelli, con un direct-buy commitment del vettore per più di 600 aeroplani. La compagnia aerea prevede inoltre ulteriori 737 MAX tramite lessors di terze parti.

“Southwest Airlines è da tempo un leader e un punto di riferimento per il settore del trasporto aereo e questo ordine è un grande voto di fiducia per i viaggi aerei commerciali. Mentre la distribuzione dei vaccini continua a crescere, le persone stanno tornando nei cieli e alimentano le speranze di una piena ripresa e di una rinnovata crescita in tutto il nostro settore”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Siamo profondamente onorati dalla continua fiducia di Southwest nei confronti di Boeing e del 737. La loro decisione sulla flotta oggi porta maggiore stabilità per il nostro più grande programma commerciale e garantirà che tutta la nostra 737 family realizzerà nuovi aeroplani per Southwest negli anni a venire”.

Come parte dell’accordo, Southwest amplierà anche il suo utilizzo delle soluzioni digitali di Boeing per supportare la sua flotta 737 MAX, tra cui Airplane Health Management, Maintenance Performance Toolbox e digital navigation charting tools. Boeing fornirà anche system software upgrades e nuovi wireless communications-enabling equipment per supportare le operazioni di Southwest.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)