Leonardo e CAE insieme per il supporto logistico dell’IFTS

Leonardo e CAE annunciano la nascita di “Leonardo CAE Advanced Jet Training” Srl, la Joint Venture creata per supportare le attività della International Flight Training School (FTS), dal supporto tecnico logistico ai velivoli M-346 e ai sistemi di simulazione di terra (Ground Based Training System) fino alla gestione operativa delle infrastrutture IFTS.

L’IFTS è un’iniziativa nata dalla partnership fra l’Aeronautica Militare e Leonardo per fornire servizi di addestramento avanzato destinati ai piloti della stessa Aeronautica Militare e di forze aeree straniere. Il programma addestrativo della IFTS è basato sul sillabo dell’Aeronautica Militare e riguarda la fase pre-operativa (anche detta “Fase 4”), quella che si svolge prima di volare sui caccia di prima linea. L’IFTS può contare sull’avanzatissimo sistema di simulazione dell’M-346 che include il Full Mission Simulator, sviluppato congiuntamente da Leonardo e CAE.

L’IFTS, attualmente operativa presso la base dell’Aeronautica Militare di Galatina (Lecce), a partire dal 2022 sarà progressivamente dislocata presso la base di Decimomannu (Cagliari), dove lo scorso Dicembre è stato dato il via ai lavori per la realizzazione di un moderno campus che ospiterà la nuova scuola.

“La scelta di un partner come CAE nell’ambito del supporto logistico della IFTS testimonia la nostra volontà di voler offrire ai nostri clienti i migliori servizi di addestramento per i propri piloti. La costituzione di questa joint venture rafforzerà ancora di più la consolidata collaborazione con CAE, relativa al simulatore dell’M-346, e ci consentirà di garantire ai nostri clienti la versatilità necessaria per soddisfare i loro sfidanti requisiti di addestramento e l’elevato livello di customizzazione che alcuni di loro richiedono”, ha dichiarato Marco Zoff, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo. “Il livello di eccellenza di Leonardo, CAE e la fama mondiale che caratterizza l’Aeronautica Militare italiana, garantiranno il più elevato standard di addestramento avanzato per le forze aeree clienti a costi ridotti al fine di soddisfare la crescente domanda di mercato per questo tipo di servizi”.

La joint venture tra Leonardo e CAE garantirà il supporto operativo dell’International Flight Training School che può contare su una flotta di 22 aerei da addestramento avanzato M-346, velivolo che consente la simulazione a bordo di una vasta gamma di elementi, riproducendo i più complessi scenari operativi in ambiente LVC – “Live” (aereo in volo), “Virtual” (simulatori a terra) e “Constructive” (scenario operativo generato dal computer). Le attività di addestramento verranno svolte da istruttori piloti dell’Aeronautica Militare Italiana e da ex piloti istruttori militari con ampia esperienza operativa provenienti dalle aeronautiche militari di altri paesi.

“CAE e Leonardo hanno alle spalle una lunga cooperazione industriale e siamo felici di fornire il nostro contributo a questa innovativa partnership pubblico-privata rappresentata dalla International Flight Training School”, ha detto Marc-Olivier Sabourin, Vicepresidente e Direttore generale, Defense & Security International di CAE. “La partnership tra Leonardo e CAE supporterà il sistema di addestramento integrato M-346, elemento cardine di un moderno e innovativo programma di addestramento avanzato – Lead-In to Fighter Training (LIFT) – per i piloti di nuova generazione”.

