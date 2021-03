News Brevi – 31.03.2021

ALLESTITA NELL’AEROPORTO DI BARI UN’AREA PER TAMPONI RAPIDI COVID 19 – Aeroporti di Puglia comunica che presso l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari è stata allestita un’area destinata alla somministrazione di test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 mediante dispositivo diagnostico conforme alla Direttiva 98/79/CE. L’area, ubicata al piano arrivi dell’aerostazione passeggeri, dispone di due postazioni in grado di assicurare, complessivamente, 90 test/ora. Il test antigenico impiegato (Test FIA Ag Sars-Cov-2) è del tipo nasofaringeo con principio immunocromatografia a fluorescenza e richiede tempi di elaborazione dell’esito di circa 15 minuti. Su richiesta del passeggero, ove previsto dalle disposizioni sanitarie del Paese di destinazione, potrà essere somministrato un test antigenico rapido normale (test Boson Biotech Rapid Sars CoV-2 Antigen), il cui esito sarà elaborato entro 15-20 minuti. La prenotazione del servizio potrà essere effettuata tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 18.00 attraverso il numero verde 800196964 o per email da inviare a prenotazionetest@a-ps.it. Il passeggero riceverà un’email o un sms di conferma con l’indicazione di data e ora della sua prenotazione. Fermo restando l’ordine di prenotazione, sarà sempre garantita la priorità ai passeggeri in partenza e PRM. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, festivi inclusi, in concomitanza con gli orari dei voli schedulati in partenza e per tutto il tempo richiesto dal numero giornaliero di prenotazioni. Eseguito il test, verrà rilasciato il report cartaceo in lingua italiana e inglese, certificato da personale medico e recante, oltre all’esito, anche la tipologia di test effettuato. Il servizio potrà essere erogato oltre che ai passeggeri in partenza e arrivo, anche a tutti coloro che ne faranno richiesta. Tale iniziativa rientra in un più ampio programma di sperimentazione che Aeroporti di Puglia, Lead Partner di un progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato nell’ambito del Programma comunitario INTERREG Italia-Albania, intende avviare di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La sperimentazione prevede, infatti, l’avvio di voli Covid Free sulla tratta Bari-Tirana, previa autorizzazione del Ministero della Salute, di concerto con il MIT ed il MAECI.

SWISS NOMINA ROMAIN VETTER COME NUOVO HEAD OF WESTERN SWITZERLAND – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Romain Vetter (37) come nuovo Head of Western Switzerland. Insieme al suo team, Vetter sarà responsabile commerciale generale delle attività commerciali di SWISS in tutta la Svizzera occidentale, riportando direttamente al Chief Commercial Officer Tamur Goudarzi Pour. Avrà la responsabilità delle Geneva-based business activities della compagnia. Succede a Lorenzo Stoll, che assumerà le sue nuove funzioni come Head of Swiss WorldCargo il 1 aprile. Romain Vetter è entrato a far parte del Sales Channel Management di SWISS nel 2015. Ha continuato a servire in Application Management come project leader per nuovi canali di distribuzione come New Distribution Capability o NDC. Recentemente è stato Head of Purchase Management Leisure for the Lufthansa Group, sviluppando collaborazioni con i principali partner di sistema nel settore dei viaggi. Prima di entrare nel settore dell’aviazione, Romain Vetter ha trascorso diversi anni con Omnicom a Ginevra, ricoprendo diverse posizioni dirigenziali nel segmento del marketing digitale. “Sono lieto che, in Romain Vetter, siamo stati in grado di nominare un Western Swiss dei nostri ranghi come nuovo Head of Western Switzerland”, afferma Tamur Goudarzi Pour, SWISS Chief Commercial Officer. “Nelle varie funzioni chiave che ha ricoperto negli ultimi cinque anni, Romain e i suoi team sono stati determinanti per il successo commerciale e tecnico del distribution management di Lufthansa Group e hanno contribuito a plasmare la sua Distribution organization. Di conseguenza, Romain ha le credenziali ideali per continuare a sviluppare con successo le nostre attività commerciali nella nostra base di Ginevra, che è di fondamentale importanza strategica per SWISS e Lufthansa Group”.

OGGETTO SMARRITO IN AEROPORTO? LO TROVA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI SITA – Un oggetto smarrito in aeroporto o a bordo di un aereo? A trovarlo e riconsegnarlo rapidamemente al proprietario è l’intelligenza artificiale grazie a WorldTracer Lost and Found Property di SITA, il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, che risponde a un problema che ancora oggi costa al settore un milione di dollari. La nuova soluzione riduce del 90% i costi di restituzione – che possono arrivare fino a 95 dollari per oggetto tra registrazione, gestione di richieste e chiamate ai clienti, immagazzinamento, spese postali – e consente di rendere il 60% degli oggetti ai proprietari entro le prime 48 ore. Basandosi su WorldTracer di SITA, utilizzato in 2.200 aeroporti dalla maggior parte delle compagnie aeree del mondo, WorldTracer Lost and Found Property consente agli staff delle compagnie aeree di registrare ogni oggetto trovato, creare un registro degli articoli smarriti e controllare la corrispondenza in meno di due minuti; a loro volta, i passeggeri possono inoltrare segnalazione di smarrimento in pochi secondi tramite il proprio cellulare, e utilizzarlo per pagare e organizzare la restituzione, oltre che per tracciare il loro oggetto passo dopo passo. Sia il viaggiatore che l’aerolinea possono seguire l’intero processo, tramite il portale WorldTracer. Questo aumenta la soddisfazione del passeggero e migliora la gestione per gli operatori, che oggi hanno scarsa visibilità e controllo di queste operazioni – in buona parte svolte ancora manualmente – e necessitano di lungo tempo per abbinare oggetti a segnalazioni di smarrimento.

AIR CANADA: NUOVE AGEVOLAZIONI PER GLI AEROPLAN ELITE STATUS MEMBERS – Air Canada ha annunciato diversi aggiornamenti per gli Aeroplan Elite Status members, assicurando che il loro status rimanga in vigore, per dare loro flessibilità e certezza. Le modifiche includono l’estensione dell’attuale stato Elite fino alla fine del 2022, oltre a una precedente estensione fino al 2021, nonché la possibilità di accelerare la qualificazione allo stato negli anni a venire. “La lealtà è una strada a doppio senso e comprendiamo e apprezziamo il motivo per cui molti dei vostri piani di viaggio vengono interrotti quest’anno. Per questo motivo, estendiamo automaticamente lo stato Aeroplan Elite per un altro anno, fino alla fine del 2022”, ha affermato Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing and eCommerce di Air Canada. “Questi cambiamenti sono alcuni dei tanti modi in cui riconosciamo i nostri membri e dimostriamo il nostro impegno a riaccoglierli a bordo, ogni volta che è il momento giusto per loro di viaggiare di nuovo”. Questo è il secondo anno in cui Air Canada ha esteso lo status dei suoi membri Aeroplan Elite. Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/aeroplan/news/covid-19.html.

QANTAS GROUP: INIZIATIVE PER RILANCIARE IL TURISMO IN AUSTRALIA – Dalla mezzanotte di stasera, Qantas e Jetstar rilasceranno tariffe a metà prezzo per 15 destinazioni nell’ambito del programma “Half Off Flights – Full on Holiday” del governo federale annunciato all’inizio di questo mese. Il programma si concentra sul portare turisti nelle regioni più colpite dalla chiusura dei confini internazionali, tra cui Cairns, Townsville, Whitsunday Coast / Hamilton Island, Sunshine Coast, Darwin, Alice Springs, Hobart, Launceston, Devonport, Broome, Avalon, Merimbula, Adelaide, Kangaroo Isola e la Gold Coast. Le tariffe sono in vendita tramite il sito Web di ciascuna compagnia aerea e gli agenti di viaggio fino alla fine di luglio (a meno che non siano esaurite prima) per i viaggi fino alla fine di settembre, con le tariffe scontate da indicare chiaramente durante il processo di prenotazione. Qantas e Jetstar lanceranno anche vendite a livello di rete (soprannominate “Everywhere Else”) con tariffe scontate per più di 50 destinazioni su più di 200 rotte. I saldi a livello di rete iniziano a mezzanotte di questa sera e durano fino all’8 aprile per i viaggi fino alla fine dell’anno.

BRUSSELS AIRLINES E SUNWEB RAFFORZANO LA LORO COLLABORAZIONE – I pacchetti vacanza Sunweb possono ora essere prenotati anche tramite un collegamento a sunweb.be sul sito web di Brussels Airlines. Sunweb e Brussels Airlines hanno già lavorato insieme in passato, ma è la prima volta che la compagnia aerea si collega alla Sunweb’s package holiday offer, composta e venduta da Sunweb. “Sono lieto che Brussels Airlines possa portare il suo accordo strategico di lunga data con il Tour Operator Sunweb al livello successivo. Aggiungendo una webpage “package tours” on brusselsairlines.com, che si collega al sito web di Sunweb, possiamo offrire un grande valore aggiunto a i nostri clienti”, afferma Frederic Dechamps, Senior Director Sales Belgium, Lufthansa Group. Tim van den Bergh, International Director Brand & Communications di Sunweb Group: “In un mercato in continuo mutamento, sono orgoglioso di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Brussels Airlines. La partnership offre ai vacanzieri belgi l’opportunità di scoprire bellissime destinazioni in tutta Europa”.