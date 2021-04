Emirates ripristina i collegamenti tra Milano e New York

Emirates ha annunciato che dal 1° giugno 2021 ripartirà il servizio diretto fra Milano Malpensa e l’aeroporto internazionale di New York JFK, che riapre i collegamenti fra l’Europa e gli Stati Uniti.

Il volo Milano-New York JFK sarà un’estensione del volo EK205 per Milano, operato dal Boeing 777-300 ER, con 8 posti in First Class, 42 posti con sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 posti disegnati ergonomicamente in Economy Class.

Il servizio giornaliero da e per New York JFK sarà attivo tre volte alla settimana, facilitando in questo modo il commercio e il turismo e offrendo ai viaggiatori maggior connessione, convenienza e scelta.

Il volo EK205 partirà da Dubai (DXB) alle 9.45, arriverà a Milano (MPX) alle 14.20 per ripartire alle ore 16, arrivando all’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York alle ore 19 dello stesso giorno. Il volo di ritorno EK206 partirà dal JFK alle ore 22.20, arrivando a Milano alle 12.15 del giorno successivo per proseguire per Dubai alle ore 14.05, dove atterrerà alle 22.10 (tutti gli orari indicati sono da intendersi come locali).

Recentemente, Emirates ha riaffermato il suo impegno verso gli Stati Uniti con la ripresa dei servizi verso 11 destinazioni (incluse Newark e Orlando, i cui collegamenti verranno ripristinati il 2 giugno). Con l’aggiunta di Orlando, Emirates avrà all’attivo oltre 60 servizi settimanali da e per 11 destinazioni statunitensi tra cui Boston, New York (JFK), Los Angeles, Chicago, Washington DC, Seattle, Dallas, Houston, San Francisco e Newark, ribadendo il costante impegno della compagnia aerea in questo mercato.

La ripresa del collegamento Dubai-Milano-JFK offrirà ai viaggiatori da Dubai e Milano ulteriori opportunità verso l’Europa, il Medio Oriente, l’Asia Occidentale e l’Africa, così come un facile accesso ad altre città americane oltre a New York, grazie all’accordo di co-sharing con la compagnia Jetblue.

La policy di prenotazione dei voli Emirates offre ai clienti flessibilità e la sicurezza di poter pianificare il proprio viaggio con serenità. I clienti che acquistano un biglietto per i voli operati entro il 30 settembre 2021, possono usufruire di vantaggiose opzioni qualora abbiano necessità di modificare il proprio piano di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date di viaggio o estendere la validità del biglietto a 2 anni.

I clienti Emirates possono viaggiare con serenità grazie all’assicurazione di viaggio multirischio e all’ulteriore copertura per il Covid-19, offerte gratuitamente da Emirates e valide per tutti i biglietti acquistati dal 1 dicembre 2020. Si tratta della prima assicurazione di questo tipo nel settore del trasporto aereo. Oltre alla copertura dei costi per il Covid-19, analogamente ad altri prodotti assicurativi di viaggio, l’assicurazione multirischio di Emirates prevede anche la copertura di eventuali incidenti personali durante il viaggio, copertura durante la pratica di sport invernali, per la perdita di effetti personali e di interruzioni del viaggio a causa di chiusura imprevista dello spazio aereo, raccomandazioni di viaggio o avvisi. Si applicano alcune limitazioni ed esclusioni. Si prega di prendere visione della polizza.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani. Per maggiori informazioni su queste misure e sui servizi disponibili su ciascun volo, visitare: https://www.emirates.com/it/italian/help/covid-19/safety/.

Si consiglia i viaggiatori di prendere visione delle ultime informazioni relative alle restrizioni di viaggio vigenti nel paese di origine e di assicurarsi di rispettare i requisiti richiesti dal paese di destinazione. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso che devono rispettare i viaggiatori internazionali che arrivano a Dubai, visitare: www.emirates.com/flytoDubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)