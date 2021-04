American Airlines offre voli senza obbligo di quarantena da New York a Milano

Con la stagione estiva American Airlines rafforza il network transatlantico, mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri. Dal 4 Aprile, i passeggeri che viaggiano su voli operati da American Airlines da New York (JFK) a Milano (MXP) potranno evitare il periodo di quarantena.

Prima della partenza, i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test COVID-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Milano effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di quarantena ottimizzando così il proprio tempo in Italia.

American opererà un volo giornaliero da Milano Malpensa (MXP) a New York John F. Kennedy (JFK), dopo un anno di sospensione, con aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri tre esperienze di viaggio: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin.

New York JFK – Milano MXP, giornaliero, dal 2 aprile: partenza ore 19:10, arrivo ore 09:05+1.

Milano MXP – New York JFK, giornaliero, dal 4 aprile: partenza ore 11:10, arrivo ore 14:15.

“La sicurezza dei passeggeri e del personale è la nostra priorità assoluta” ha dichiarato Tom Lattig, Vice President EMEA Sales di American.“Durante l’ultimo anno American ha fatto importanti passi avanti per viaggiare in sicurezza, lavorando a stretto contatto con le autorità locali e internazionali per stabilire protocolli di viaggio adeguati. I protocolli sanitari di American, unitamente a quelli dei nostri partner aeroportuali di qualità come Milano Malpensa, garantiscono la sicurezza e la tranquillità dei nostri passeggeri durante tutto il viaggio”, ha proseguito Lattig.

“I nuovi voli COVID-tested operati da American Airlines per Milano Malpensa rappresentano un passo avanti importante e tangibile per rendere più sicuro e facile il viaggio dei nostri passeggeri durante la pandemia”, dichiara Andrea Tucci, VP Aviation Business Development di SEA. “Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le compagnie aeree hanno mantenuto i più alti standard sanitari per proteggere efficacemente la salute dei passeggeri a bordo. Noi abbiamo fatto lo stesso nei nostri aeroporti di Linate e Malpensa, mettendo in atto misure per contrastare l’espansione del Covid-19 e aumentare la sicurezza dei passeggeri. SEA ha anche sviluppato una tecnologia touchless nei propri aeroporti per garantire un modo di viaggiare più sicuro, igienico e semplice finché non saremo usciti da questa crisi senza precedenti. I nuovi voli Covid-tested sono un fondamentale passo verso la ripresa del traffico aereo e per questa ragione speriamo di estendere la procedura ad un maggior numero di destinazioni internazionali il più presto possibile”.

Le eccellenti misure volte alla tutela della salute e della sicurezza messe in atto da American, sono state riconosciute con la certificazione STAR dal Global Biorisk Advisory Council per l’intera flotta e per le lounge Admirals Club. Il Clean Commitment di American è fatto per prendersi cura dei passeggeri e del personale prevedendo innovative tecniche di pulizia e sanificazione, in collaborazione con istituzioni leader nel campo della sicurezza e delle procedure medico sanitarie.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)