L’Autonomous UVC Disinfecting Robot RAY entra in servizio sui Dash 8

Il Canadian-based operator di aeromobili Dash 8 Hydro-Québec ha introdotto procedure di disinfezione della cabina tra i voli utilizzando il robot autonomo RAY. È il primo utilizzo di una procedura di disinfezione della cabina che utilizza la luce ultravioletta-C (UVC) fornita da un robot autonomo su un aereo regionale in servizio e segue l’acquisizione del robot da parte di Hydro-Québec dal progettista e produttore aero hygenx inc. Hydro-Québec, il più grande produttore di elettricità del Canada, opera tre aeromobili Dash 8-300 e Dash 8-400 prodotti da De Havilland Canada.

RAY fornisce luce UVC ad alta frequenza che distrugge fino al 99,9% dei patogeni, incluso il virus COVID-19. L’uso della luce UVC riduce la necessità di frequenti disinfezioni chimiche che potrebbero avere un impatto sulle superfici interne degli aeromobili e sulle apparecchiature sensibili e lasciare residui che possono entrare in contatto con passeggeri ed equipaggio. Il periodo di ammortamento per il RAY è inferiore a 12 mesi e gli operatori vedranno risparmi significativi rispetto all’utilizzo di disinfettanti chimici. In collaborazione con De Havilland Canada, RAY è stato ottimizzato per l’uso sui velivoli della serie Dash 8.

“Con la pandemia COVID-19 in aumento, è importante utilizzare tecniche di disinfezione efficaci per garantire una cabina priva di agenti patogeni. Siamo entusiasti di provare a utilizzare RAY, poiché riteniamo che sarà vantaggioso per la nostra attività fornendo un alto livello di fiducia ai dipendenti che volano sui nostri Dash 8 shuttle verso i siti di generazione idroelettrica”, ha affermato Hydro-Québec.

“La disinfezione rapida, coerente e priva di sostanze chimiche dell’aria e delle superfici è vitale per la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri nella lotta contro le pandemie”, ha affermato Arash Mahin, Chief Executive Officer, aero hygenx. “Siamo consapevoli delle sfide economiche del settore e siamo fiduciosi che RAY offrirà sin dall’inizio significativi risparmi sui costi per gli operatori. Siamo grati e fortunati ad avere il supporto di De Havilland Canada nell’aiutarci ad adattare RAY per assistere il settore in questi tempi difficili”.

“Il completamento dello sviluppo e dei test di un metodo di disinfezione nuovo e innovativo, privo di sostanze chimiche e con un ritmo rapido, è una testimonianza dell’agilità e della versatilità dei team di aero hygenx e De Havilland Canada, che hanno lavorato insieme per adattare RAY in modo da soddisfare le operazioni di aeromobili regionali”, ha affermato Robert Mobilio, Vice President, Engineering and Quality, De Havilland Canada. “La visione era quella di creare una soluzione che fornisse vantaggi immediati all’intero settore dell’aviazione regionale durante la pandemia in corso, così come nell’era post-pandemica, dove si prevede che una migliore disinfezione sia un pilastro. Hydro Quebec è un operatore Dash 8 eccezionalmente meticoloso, di lunga data e di grande esperienza e siamo felici di averli a bordo come cliente di lancio per RAY sull’aereo Dash 8”, ha aggiunto Mobilio.

Ottimizzato per l’uso su aeromobili serie Dash 8, RAY ha un corpo compatto, pur continuando a fornire il dosaggio UVC richiesto e una copertura a 360° in tutta la cabina, bagni e crew area. La procedura di disinfezione tra i voli sugli aeromobili della serie Dash 8 può essere completata in meno di cinque minuti e non è necessario alcun tempo per consentire ai prodotti chimici di dissiparsi prima che l’equipaggio ei passeggeri possano salire a bordo dell’aereo, come nel caso in cui vengono utilizzati metodi di disinfezione chimica. L’analisi e il reporting dei dati sono disponibili tramite il cloud-based HygenX Stream.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)