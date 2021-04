Da Emirates Skywards un’offerta esclusiva per raddoppiare le Miglia e salire di status

Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha lanciato un’offerta esclusiva per aiutare i membri a raggiungere rapidamente uno status di livello superiore. I membri possono accumulare automaticamente Miglia Doppie su tutti i voli Emirates e flydubai prenotati dal 1 aprile al 30 giugno, per viaggi tra il 1 aprile e il 30 dicembre 2021.

Per avere diritto alla promozione, i clienti devono essere semplicemente già membri Emirates Skywards o iscriversi prima del 30 giugno 2021. Potranno così salire di livello più velocemente e sbloccare una vasta gamma di vantaggi e premi.

L’offerta si applica a qualsiasi biglietto, indipendentemente dal tipo di tariffa, acquistato su Emirates o flydubai durante il periodo dell’offerta, aiutando i soci a guadagnare rapidamente Miglia sufficienti per salire di un livello superiore. Ad esempio, un membro Emirates Skywards con il livello Blue può passare ad un livello Emirates Skywards Silver, mentre un membro con il livello Silver potrà passare al livello Gold.

Emirates Skywards offre quattro livelli di membership: blu, argento, oro e platino. Ogni livello offre ai membri privilegi e vantaggi unici, tra cui accesso alle lounge, imbarco prioritario, banchi check-in dedicati, selezione gratuita del posto e molto altro ancora.

Oltre ad accumulare Miglia di livello doppio, i soci potranno comunque accumulare Miglia Skywards sui voli effettuati durante il periodo dell’offerta. Le Miglia Skywards possono essere riscattate per un’ampia gamma di premi, inclusi upgrade di volo e soggiorni in hotel.

Con oltre 27 milioni di soci in tutto il mondo, Emirates Skywards continua a fornire ai propri soci ricche offerte di valore, premi impareggiabili e offerte innovative. All’inizio di quest’anno, il programma fedeltà è stato il primo al mondo e il primo nella regione a offrire ai soci una generosa estensione dello stato di livello fino al 2022. Il programma fedeltà ha anche esteso la validità di tutte le miglia Skywards in scadenza da aprile 2020 fino al 30 giugno 2021.

Emirates ha inoltre annunciato che riprenderà i servizi quattro volte alla settimana per Orlando dal 2 giugno 2021, espandendo ulteriormente il proprio network negli Stati Uniti e offrendo ai clienti in tutto il mondo più scelte di viaggio e una migliore connettività tramite Dubai.

Con l’aggiunta di Orlando, Emirates effettuerà oltre 60 servizi settimanali da e per 11 destinazioni statunitensi, tra cui Boston, New York (JFK), Los Angeles, Chicago, Washington DC, Seattle, Dallas, Houston, San Francisco e Newark (a giugno), ribadendo il costante impegno della compagnia aerea in questo mercato in crescita e offrendo comodi collegamenti ai viaggiatori diretti da e verso il Medio Oriente, l’Asia occidentale e l’Africa via Dubai.

I clienti Emirates hanno inoltre accesso diretto ad altre città degli Stati Uniti tramite gli accordi di code-sharing della compagnia aerea con Jetblue e Alaskan Airlines.

I voli da/per Orlando opereranno quattro volte alla settimana con il Boeing 777-200LR di Emirates a due classi, che offre 38 posti reclinabili in Business Class e 264 posti ergonomici in Economy Class. Il volo Emirates EK219 partirà da Dubai alle 08:55, arrivando a Orlando alle 16:30, mentre il volo di ritorno, EK220, partirà da Orlando alle 21:00, arrivando a Dubai alle 19:10 del giorno successivo.

Emirates inoltre ha effettuato il primo A380 touchdown al Terminal 1 del Jeddah King Abdulaziz International Airport (KAIA), rendendola la prima compagnia aerea a utilizzare l’aereo a due piani verso l’ultimo punto di riferimento dell’aviazione del Regno dell’Arabia Saudita. Uno dei più grandi progetti di infrastrutture aeroportuali dell’Arabia Saudita, il nuovo Terminal 1 di KAIA supporta i significativi investimenti che il Regno ha fatto nel settore dell’aviazione, nell’ambito di KSA Vision 2030, per diversificare la sua economia, creare collegamenti commerciali e turistici più ampi e trasformare il suo ruolo di hub globale collegando Asia, Europa e Africa.

KAIA Terminal 1 è uno dei più grandi terminal del Regno e ha la capacità di gestire 30 milioni di passeggeri all’anno, combinando voli nazionali e internazionali. È in grado di ospitare fino a 70 aeromobili contemporaneamente, incluso l’Airbus A380. KAIA vanta anche la torre di controllo del traffico aereo più alta del mondo con i suoi 136 metri.

