News Brevi – 02.04.2021

KLM E ARMATA DI MARE A SOSTEGNO DEL PIANETA – Una grande mostra collettiva en plein air di installazioni ecosostenibili popolerà Piazza del Duomo di Milano dal 3 al 5 aprile per veicolare un progetto che mira a sottolineare l’emergenza ambientale e per ribadire quanto sia cruciale il ruolo individuale nel processo di guarigione del Pianeta. I partner dell’iniziativa, KLM e Armata di Mare, si impegnano insieme nella sensibilizzazione delle persone sul tema della sostenibilità, invitando tutti a comportamenti etici e dimostrando il proprio impegno verso la salvaguardia dell’ambiente. La compagnia aerea olandese KLM e il brand italiano Armata Di Mare consolidano, ancora una volta, la loro partnership per la tutela del Pianeta. A due anni dalla loro prima collaborazione in ottica sostenibile, KLM e Armata di Mare, scelgono Milano per rinnovare il loro impegno a favore della sostenibilità presentando un Globo che parla di rispetto per l’ambiente in cui cielo e mare si incontrano con l’intento di promuovere un nuovo modo di vestire e viaggiare, nel pieno rispetto del mondo che li circonda. Tutti gli aspetti del progetto che vede coniugare l’impegno di KLM e Armata di Mare sul tema della sostenibilità sono consultabili si www.smart-change.it.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO RIGUARDO LA VIP LOUNGE – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “A seguito delle nuove restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19 e della conseguente significativa cancellazione dei voli dall’Aeroporto di Milano Bergamo, la Sala Vip situata prima dei controlli di sicurezza riaprirà il 30 aprile 2021″.

AIR FRANCE RENDE OMAGGIO A ADRIENNE BOLLAND – Air France celebra il centenario della traversata delle Ande della pioniera Adrienne Bolland. Il 1° aprile 1921 decollò da Mendoza in Argentina a bordo di un Caudron G3 biposto senza mappa né bussola. Raggiunta una velocità di 50 km/h, ha attraversato le Ande vicino al punto più alto, l’Aconcagua – quasi 7.000 metri sul livello del mare – ed è atterrata a Santiago del Cile dopo 4 ore e 15 minuti di volo, durante i quali ha dovuto sopportare estreme temperature (-26° C). Cento anni dopo questa impresa e in omaggio ad Adrienne Bolland, due voli commerciali, operati da Boeing 777 e Boeing 787, sono decollati simultaneamente da Parigi-Charles de Gaulle il 31 marzo per atterrare a Santiago del Cile e Buenos Aires il 1 aprile. Per celebrare l’evento, sette donne pilota hanno formato i flight deck crews. Dall’altra parte dell’Atlantico, l’ambasciatore francese a Buenos Aires, il ministro dei trasporti accompagnato dall’ambasciatore francese a Santiago, nonché i responsabili regionali di Air France, erano tutti presenti all’arrivo di questi voli per accogliere tutti gli equipaggi e i passeggeri. Supportato dalla French Association of Women Pilots, questo evento è stato accompagnato da un’operazione di comunicazione presso l’Aéro-Club de France a Parigi. Se oggi le donne hanno accesso a tutte le professioni del settore aereo, è grazie ai pionieri dell’aviazione come Adrienne Bolland e alla loro lotta per il riconoscimento delle loro capacità. Prima del 1946, le rotte tra la Francia e il Sud America erano operate da l’Aéropostale per il trasporto della posta e includevano una quindicina di scali, con idrovolanti che si alternavano per attraversare l’Oceano Atlantico. Nel 1993 Air France ha inaugurato il suo volo non-stop più lungo, 13,5 ore, tra Parigi e Buenos Aires prima di proseguire la sua rotta verso Santiago del Cile, con l’A340. Inizialmente bisettimanali, i servizi sono diventati giornalieri nel 2000. Nel 2001 Air France ha lanciato la rotta Parigi-Santiago, con un tempo di volo di 14 ore e 5 minuti, che è diventata la sua rotta più lunga. Questa estate Air France opererà fino a 4 frequenze settimanali con Boeing 787 per Buenos Aires e fino a 3 frequenze settimanali con Boeing 777 e Airbus A350 per Santiago del Cile.

IATA ESORTA I GOVERNI DEL MEDIO ORIENTE A LAVORARE PER IL RIAVVIO – L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato i governi del Medio Oriente a sviluppare piani di riavvio per ricollegare in sicurezza i loro cittadini, imprese ed economie ai mercati globali quando la situazione epidemiologica COVID-19 lo consentirà. IATA ha anche chiesto un coordinamento regionale per garantire che i piani possano essere implementati in modo efficiente e ha esortato i governi a rimanere vigili sulla situazione finanziaria del settore. “Il ripristino della connettività aerea stimolerà la ripresa economica da COVID-19. Con milioni di posti di lavoro a rischio a causa della chiusura prolungata, non si dovrebbe perdere un giorno una volta che la situazione epidemiologica consente una riapertura. Il riavvio sicuro dopo un anno o più in condizioni di blocco richiederà un’attenta preparazione. A livello nazionale è importante che i governi collaborino con l’industria, in modo che tutti comprendano i parametri di riferimento che devono essere raggiunti per facilitare l’eliminazione delle restrizioni di viaggio. E a livello regionale, dove si prevede che il traffico aumenti per primo, è fondamentale che i governi parlino tra loro in modo che tutte le parti siano allineate e pronte per un riavvio”, ha affermato Kamil Al Awadhi, IATA Regional Vice President for Africa and the Middle East. I dati IATA mostrano che il traffico aereo passeggeri di gennaio nella regione è diminuito dell’82,3% rispetto a gennaio 2019. La crisi in corso mette a rischio oltre 1,7 milioni di posti di lavoro in Medio Oriente e 105 miliardi di dollari di PIL. Nel 2020 le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato perdite per 7,1 miliardi di dollari, una perdita di $68,47 per ogni passeggero volato. Le compagnie aeree della regione hanno ricevuto 4,8 miliardi di dollari in aiuti governativi nel 2020. La maggior parte di questo sostegno (4,1 miliardi di dollari) è stata distribuita tramite iniezioni dirette di denaro. Nonostante ciò, diverse compagnie aeree in Medio Oriente rimangono a rischio. “Il soccorso dei governi per le compagnie aeree ha evitato enormi fallimenti che metterebbero a repentaglio un riavvio. Questo non è stato uniforme in tutta la regione. Senza una chiara tempistica per la ripresa, la situazione è lungi dall’essere risolta”, ha detto Al Awadhi.

IATA DELINEA LE PRIORITA’ PER IL RIAVVIO SICURO DELLE OPERAZIONI IN AFRICA – IATA ha delineato tre priorità per i governi africani per garantire che l’industria delle compagnie aeree, dei viaggi e dei trasporti sopravviva alla crisi COVID-19 e sia in grado di sostenere la ripresa economica, la crescita e lo sviluppo in tutto il continente. Le tre priorità sono: continui aiuti finanziari e rilascio di fondi bloccati; riapertura sicura delle frontiere; pianificazione per il riavvio sicuro delle operazioni. Nel 2020 una manciata di compagnie aeree africane si è assicurata 2,04 miliardi di dollari in aiuti governativi. La maggior parte di questi (2,02 miliardi di dollari) è stata distribuita tramite prestiti governativi diretti, finanziamenti azionari e iniezioni di liquidità. Nonostante ciò, 8 compagnie aeree in Africa hanno dichiarato bancarotta o sono entrate in amministrazione negli ultimi 12 mesi. “Le compagnie aeree africane hanno registrato una perdita combinata di 2 miliardi di dollari nel 2020. Quest’anno ci aspettiamo solo un leggero miglioramento (perdita di 1,7 miliardi di dollari) mentre la lotta con COVID-19 continua. Guardando al futuro, è improbabile che il traffico torni ai livelli successivi al COVID-19 fino al 2023. Le misure di aiuto finanziario sono ancora disperatamente necessarie, in particolare quelle che non aumentano l’onere del debito del settore. Sono essenziali ulteriori misure di soccorso e l’attivazione degli impegni esistenti”, ha affermato Kamil Al Awadhi, IATA Regional Vice President Africa and the Middle East. La preparazione del settore per il riavvio sicuro dopo un anno o più di interruzioni richiederà un’attenta pianificazione e una preparazione avanzata. I governi devono sviluppare parametri e piani che consentano un riavvio sicuro, ordinato e tempestivo.

IBERIA: NUOVA SOLUZIONE PER LA VERIFICA DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO – Le restrizioni sanitarie e le continue modifiche alle normative dovute al Covid-19 hanno aumentato la complessità dei requisiti documentali richiesti per viaggiare. Per offrire ai clienti una soluzione che permetta loro di volare con calma e arrivare in aeroporto con la certezza di soddisfare tutti i requisiti, Iberia ha incluso una nuova funzionalità che consente di verificare la documentazione. Il cliente può così recarsi direttamente al gate di imbarco, senza dover presentare in nessun momento tutta la documentazione, essendo già stata preventivamente verificata dalla compagnia. Una volta che il cliente ha effettuato la prenotazione del suo volo, riceve un’e-mail da Iberia con un collegamento a un modulo web con il suo numero di tracciamento per accedere. Occorre compilare i campi, verificare i requisiti richiesti dalle autorità per viaggiare verso quella destinazione e caricare i documenti che le autorità del paese di destinazione richiedono per l’ingresso (test Covid-19, dichiarazioni, assicurazione medica, carta d’identità, passaporto, visti e altri documenti richiesti). Ogni file è verificato da Iberia. Se c’è un errore o un documento non valido, il cliente riceve un’e-mail con nuove istruzioni per correggerlo. Quando tutta la documentazione è corretta e completa, riceve un’e-mail finale dalla compagnia aerea con la conferma. Nel caso in cui ci fossero modifiche ai regolamenti prima del viaggio, Iberia contatterà nuovamente il cliente informandolo delle modifiche e chiedendogli di caricare o modificare i documenti necessari. Il cliente può così arrivare in aeroporto con la massima tranquillità, con la certezza di soddisfare tutti i requisiti per poter viaggiare e, allo stesso tempo, vengono eliminati eventuali problemi in aeroporto. Questa funzionalità è disponibile in spagnolo e inglese, al momento per i voli verso Londra, Santiago del Cile, Lima e Bogotá, nonché per i voli con origine Parigi. Presto sarà estesa ad altre destinazioni della rete Iberia.

IBERIA: VOLO SPECIALE DI RIMPATRIO DAL MAROCCO – Domenica prossima, 4 aprile, Iberia opererà un volo speciale dal Marocco, da Casablanca a Madrid, in modo che i clienti che sono rimasti in quel paese possano tornare dopo l’ultima chiusura dei voli con Spagna e Francia avvenuta lo scorso mercoledì 31 marzo. Questo volo Iberia partirà da Casablanca domenica 4 aprile alle 16:40 e arriverà a Madrid alle 19:20. Per viaggiare in Spagna, i clienti a partire dai 6 anni devono eseguire un test PCR, TMA o LAMP entro 72 ore prima dell’arrivo in Spagna e compilare il modulo di iscrizione prima dell’imbarco. Durante la crisi COVID, Iberia ha lavorato a stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l’Unione Europea e, nei primi mesi della pandemia, ha effettuato più di 50 voli di rimpatrio, alcuni verso destinazioni come l’Australia o le Filippine, dove non aveva mai volato prima.

EGO AIRWAYS: PROMO DAL 30 MARZO AL 5 APRILE – EGO Airways comunica: “I colori, profumi e suoni come ogni anno, a dispetto di tutto, ci portano verso la bella stagione. Sta arrivando l’estate: il periodo che, quest’anno specialmente, stiamo tutti aspettando. Così, non appena sarà possibile salire su un aereo non solo per lavoro, ma anche per piacere, abbiamo pensato di farvi sognare. Da oggi, 30 marzo, fino alla mezzanotte del 5 aprile 2021, puoi approfittare del 40% di sconto per tutti i voli fra il 28 maggio e il 30 ottobre 2021, per qualsiasi destinazione tu scelga. Sono incluse anche le mete estive che abbiamo aggiunto apposta per voi: Ibiza, Mykonos e Olbia vi aspettano per godervi il caldo e le meritate vacanze. Adesso non vi rimane che prenotare sul nostro sito, tramite call center o nella tua agenzia di viaggio di fiducia”. Promo valida dal 30 Marzo al 5 Aprile 2021.

AMERICAN AIRLINES A SUPPORTO DEL TEXAS – A seguito dell’impatto devastante della tempesta Uri sulla comunità del Texas all’inizio di quest’anno, American Airlines ha collaborato con il Texas Relief Fund per aiutare i bisognosi a riprendersi. I membri AAdvantage sono stati in grado di guadagnare 10 miglia per ogni dollaro donato al fondo fino alla fine di marzo, con il 100% delle donazioni dedicato al sostegno di enti di beneficenza che forniscono servizi di soccorso critici in tutto il Lone Star State. In totale, 7.834 membri AAdvantage si sono riuniti per donare $867.899,15 a sostegno del fondo. “American è orgogliosa di chiamare il Texas la nostra casa”, ha affermato Kyle Mabry, American’s Vice President of Global Sales. “Il nostro scopo è prenderci cura delle persone nel viaggio della vita, e questo si estende oltre la nostra compagnia aerea, nelle comunità che serviamo. Questa donazione al Texas Relief Fund farà la differenza per coloro che ne hanno più bisogno”. La compagnia aerea ha fornito ai membri del team oltre $111.000 in assistenza diretta attraverso sovvenzioni dell’American Airlines Family Fund.