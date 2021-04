American Airlines: atterrato a Malpensa il primo volo da New York JFK dopo un anno di sospensione

In concomitanza con l’inaugurazione dell’area tamponi rapidi di Milano Malpensa, è atterrato stamattina il primo volo American Airlines da New York JFK dopo un anno di sospensione.

Il volo Covid-tested giornaliero di American Airlines collegherà Milano Malpensa e New York JFK a partire da domani, domenica 4 aprile 2021 (leggi qui l’articolo completo con tutti i dettagli).

Il volo è stato celebrato con un Water Cannon “colorato”. In occasione dell’arrivo del volo da New York JFK, American ha voluto stupire i passeggeri, tutti i membri del team e dello scalo aggiungendo all’acqua due coloranti alimentari, uno rosso ed uno blu, per un effetto scenografico in perfetto tono con la livrea della compagnia.

Prima della partenza, i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test COVID-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Milano da New York effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di quarantena ottimizzando così il proprio tempo in Italia.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)