News Brevi – 06.04.2021

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI MARZO 2021 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di marzo 2021. A marzo Ryanair Group ha trasportato 0,5 milioni di passeggeri (2020: 5,5 milioni, -91%). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 27,5 milioni di passeggeri con un load factor del 71% (148,6 milioni lo scorso anno, -81%). Ryanair ha operato circa il 5% del normale schedule di marzo, con un load factor del 77%.

AMERICAN AIRLINES: AADVANTAGE COMPIE 40 ANNI – Quando American Airlines ha lanciato l’AAdvantage® loyalty program nel 1981, rappresentava uno dei primi programmi frequent flyer del settore. Quarant’anni dopo AAdvantage continua a fare da apripista con nuove partnership innovative, fornendo ai membri scelte più personalizzate, in un programma facile da usare per i membri. “AAdvantage continua a essere l’airline loyalty program con cui i clienti possono interagire più facilmente”, ha affermato Rick Elieson, President of the AAdvantage program. “Durante i nostri primi 40 anni, è stato un nostro privilegio ricompensare i membri per la loro continua fedeltà ad American con vantaggi innovativi, partnership uniche e un programma in evoluzione creato per ogni cliente”. Il programma ha fornito ai membri ulteriore flessibilità lo scorso anno eliminando le commissioni per il cambio dei biglietti premio e estendendo automaticamente l’elite status fino al 31 gennaio 2022. AAdvantage ha anche offerto ai membri un vantaggio di tre mesi per guadagnare l’elite status e un percorso aggiuntivo per guadagnare elite benefits utilizzando AAdvantage co-branded credit cards. Per il resto del 2021, i membri AAdvantage possono aspettarsi maggiori vantaggi reciproci grazie alle nuove alleanze con JetBlue Airways e Alaska Airlines. I membri possono anche aspettarsi nuovi modi per guadagnare miglia con nuove partnership. A partire dal 5 aprile, i membri sono invitati a visitare AAdvantage40th.com, un’esperienza interattiva che guida i membri attraverso il programma AAdvantage. Quando il programma AAdvantage iniziò il 1° maggio 1981, l’iscrizione era solo su invito e le ricompense includevano un first-class ticket per qualsiasi destinazione volata da American. Oggi il programma AAdvantage vanta 115 milioni di membri, con 144.000 di quei membri attivi dal primo anno. Mentre i membri continuano a raccogliere premi per la loro fedeltà ad American, l’iscrizione è aperta a tutti e i membri possono guadagnare e riscattare miglia sia a terra che in volo.

QANTAS E JETSTAR RIPRENDONO A VOLARE VERSO LA NUOVA ZELANDA – Per aiutare più australiani e neozelandesi a riunirsi dopo un anno di distanza, Qantas e Jetstar ricominceranno a volare verso tutte le destinazioni pre-COVID in Nuova Zelanda quando la two-way Trans-Tasman bubble si aprirà alla fine di questo mese. Il vettore nazionale lancerà anche due nuove rotte dirette da Auckland a Cairns e Gold Coast. Dal 19 aprile 2021 Qantas e Jetstar opereranno inizialmente fino a 122 voli di andata e ritorno a settimana attraverso la Tasmania su 15 rotte, offrendo oltre 52.000 posti ogni settimana. Qantas Frequent Flyer aumenterà anche il numero di posti Classic Reward per i frequent flyer, rendendo disponibili tutti i posti in tutte le cabine sui voli Qantas e Jetstar per i primi tre giorni come Classic Flight redemption. Per il resto del 2021, i frequent flyer avranno anche accesso al 50% in più di Classic Flight Reward seats sulle rotte trans-Tasman di Qantas. Il CEO di Qantas Domestic and International, Andrew David, ha affermato: “Riavviare i voli per la Nuova Zelanda è molto più che iniziare a ricostruire la nostra rete internazionale, si tratta di ricollegare famiglie e amici e far tornare di nuovo a volare un numero maggiore di persone”. Come parte dell’attuale one-way bubble, Qantas group ha operato meno del 3% della sua capacità pre-COVID sulla Trans-Tasman. I voli annunciati oggi vedranno un aumento all’83%, un livello che riflette l’alta domanda prevista per quella che sarà l’unica destinazione internazionale dell’Australia almeno per i prossimi sei mesi.

IBERIA OPERA L’A350 PER I VOLI DI RIMPATRIO DAL MAROCCO – Iberia ribadisce il proprio impegno nei confronti dei propri clienti e, dopo la chiusura dei voli con Spagna e Francia decretata il 31 marzo dal Marocco, ha programmato il suo aereo più grande, l’A350, per rimpatriare il maggior numero di passeggeri. Iberia aveva inizialmente programmato un aereo da 200 posti per il volo del 4 aprile ma, affinché il maggior numero di persone potesse tornare, ha operato il volo con un Airbus A350, il suo aereo più efficiente e più grande con una capacità di 348 passeggeri. E’ stata la prima volta che Iberia è atterrata in Marocco con questo modello di aereo di ultima generazione, il più sostenibile e silenzioso della sua flotta. Il volo è partiro da Casablanca domenica 4 aprile alle 16:40 con arrivo a Madrid alle 19:20. Iberia ha programmato per oggi un secondo volo da Casablanca per far rientrare altri 348 clienti, dopo la chiusura dei voli con Spagna e Francia decretata il 31 marzo dal Marocco. Iberia opererà anche questo volo con l’Airbus A350. Il volo decollerà da Casablanca alle 16:40 e arriverà a Madrid alle 19:20, ed è già stato completato con i clienti che non hanno potuto accedere a quello operato da Iberia domenica. Durante la crisi COVID, Iberia ha lavorato a stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l’Unione Europea e, nei primi mesi della pandemia, ha effettuato più di 50 voli di rimpatrio, alcuni verso destinazioni come Australia o Filippine, dove non aveva mai volato prima.

NUOVA OPPORTUNITA’ PER I MEMBRI EMIRATES SKYWARDS: Dopo il successo del lancio di skywardsmilesmall.com negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i membri Emirates Skywards possono ora guadagnare Miglia facendo acquisti online con più di 50 marchi negli Emirati Arabi Uniti. Per iniziare ad accumulare Miglia, i membri possono visitare skywardsmilesmall.com, sfogliare un elenco di 50 marchi partecipanti, che presto si espanderà per includere una gamma ancora più ampia, accedere con i dettagli del proprio account Emirates Skywards, selezionare la loro marca preferita e continuare sul sito web del brand per completare l’acquisto. Il programma fedeltà offre ai suoi membri una ricca proposta di accumulo, fino a 50 Miglia per ogni AED 50 spesi. I titolari di carte in co-branding Emirates Skywards possono massimizzare il numero di Miglia accumulate utilizzando la propria carta di credito o di debito per il pagamento durante gli acquisti sulla piattaforma. Emirates Skywards ha più di 27 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma fedeltà fornisce ai suoi membri privilegi esclusivi, premi e offerte innovative. All’inizio di quest’anno, il programma fedeltà è stato uno dei primi al mondo, e primo nella regione, a offrire ai suoi membri un’estensione del tier status fino al 2022, fornendo ai membri maggiore flessibilità. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com/skywards.

IATA: MAGGIORE EFFICIENZA PER L’AIR CARGO PROGRAM – Un’importante decisione della Cargo Agency Conference (CAC) darà agli spedizionieri una voce più forte nello sviluppo delle CAC resolutions. Questo è il risultato di una nuova risoluzione della CAC che richiederà la consultazione con i Regional Joint Councils prima che eventuali future risoluzioni (o emendamenti alle risoluzioni) siano proposte e valutate dal CAC. La CAC è composto solo da compagnie aeree. I Regional Joint Councils sono composti da associazioni di spedizionieri locali affiliate alla International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), nonché da singoli spedizionieri e compagnie aeree. Ottenere le opinioni del Regional Joint Council prima dell’adozione delle risoluzioni rafforzerà l’Air Cargo Program assicurando l’efficace attuazione globale delle risoluzioni. “Questo è un grande miglioramento per tutti gli interessati. L’Air Cargo Program lavora per migliorare la sicurezza, la protezione e l’efficienza della cargo distribution. Considerare le opinioni di tutte le parti interessate all’inizio del processo decisionale è vantaggioso per tutti. Gli spedizionieri e le loro associazioni avranno una voce più forte per influenzare il processo. La CAC sarà in grado di prendere decisioni migliori con un contributo più ampio al processo decisionale. Una volta prese le decisioni, possono essere implementate universalmente con un supporto più forte da tutte le parti”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Senior Vice President for Customer, Financial and Digital Services. Il nuovo processo di consultazione semplificato aiuterà a eseguire l’Air Cargo Program in modo più efficiente, a ridurre i costi, a migliorare e potenziare le cargo distribution performance in tutto il settore. Ciò è particolarmente cruciale in questi tempi di crisi economica e pandemica globale.

AMERICAN AIRLINES SUPPORTA LA NATIONAL PARK FOUNDATION – American Airlines sta avviando una nuova partnership con la National Park Foundation per incoraggiare l’esplorazione di alcune delle meraviglie naturali, dei siti storici e dei tesori culturali più iconici del paese e per mettere in contatto i clienti con le opportunità di sostenere il futuro dei parchi nazionali americani. “La National Park Foundation aiuta a proteggere alcune delle destinazioni di viaggio più apprezzate negli Stati Uniti e condivide molte delle priorità che abbiamo come compagnia”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer di American. “Come la National Park Foundation, apprezziamo l’esplorazione, la sostenibilità e l’accesso per tutti alle esperienze che il nostro mondo ha da offrire. Apprezziamo la possibilità di supportare il loro lavoro e non vediamo l’ora di creare opportunità per i nostri clienti per fare lo stesso”. In qualità di unica compagnia aerea partner della National Park Foundation, American sosterrà gli sforzi dell’organizzazione. In riconoscimento dell’Earth Day (April 22) e della National Park Week (April 17–25), i clienti di American Airlines avranno l’opportunità a partire dal 17 aprile di donare miglia AAdvantage alla National Park Foundation attraverso la nuova iniziativa Miles for Our Planet della compagnia aerea. Questa promozione si estenderà per tutto il mese di maggio. American offre più di 200 voli per i parchi nazionali negli Stati Uniti.