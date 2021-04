Tigerair Taiwan prende in consegna il suo primo Airbus A320neo con motori Pratt & Whitney GTF

Pratt & Whitney e Tigerair Taiwan hanno celebrato la consegna del primo Airbus A320neo della compagnia aerea dotato di motori Pratt & Whitney GTF. La compagnia aerea ha effettuato l’initial engine order nel 2019 e ha una mixed fleet di 15 aeromobili acquistati e in leasing.

“Siamo entusiasti che Tigerair Taiwan riceva il suo primo Airbus A320neo con motore GTF”, ha dichiarato Rick Deurloo, chief commercial officer at Pratt & Whitney. “La sostenibilità ambientale ed economica sono priorità fondamentali per entrambi. I risparmi di carburante permessi dal motore GTF aiuteranno a ridurre le emissioni e abbassare i costi operativi, per servire al meglio i loro clienti. Non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto per gli anni a venire”.

Tigerair Taiwan, una compagnia aerea low cost fondata nel 2014 e con base a Taiwan, è una sussidiaria di China Airlines e attualmente opera 11 aeromobili A320ceo equipaggiati con motori V2500. La compagnia aerea ritiene che i motori GTF di Pratt & Whitney l’aiuteranno a diventare più sostenibile dal punto di vista ambientale, diventando anche più competitiva come low-cost carrier (LCC).

“Siamo entusiasti di ricevere il nostro primo A320neo e di sperimentare questi vantaggi in prima persona per gli anni a venire”, ha affermato Dennis Lai, Chief Operations Officer di Tigerair Taiwan.

Da quando è entrato in servizio all’inizio del 2016, il motore GTF ha dimostrato la sua capacità di ridurre il consumo di carburante del 16%, di ridurre le emissioni di ossido di azoto del 50% rispetto allo standard normativo e di ridurre la noise footprint del 75%.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)