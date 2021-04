Boeing: raccomandazione per potenziali problemi su alcuni 737 MAX

Boeing in un proprio comunicato informa: “Boeing ha raccomandato a 16 clienti di affrontare un potenziale problema elettrico in un gruppo specifico di 737 MAX airplanes prima di ulteriori operazioni. La raccomandazione è stata formulata per consentire la verifica dell’esistenza di un ground path sufficiente per un componente dell’electrical power system.

Stiamo lavorando a stretto contatto con la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti su questo problema di produzione. Stiamo anche informando i nostri clienti degli specifici tail numbers interessati e forniremo indicazioni sulle azioni correttive appropriate”.

La FAA sui social ha comunicato: “The Boeing Company ha notificato alla FAA che raccomanda agli operatori di alcuni Boeing 737 MAX di rimuoverli temporaneamente dal servizio per risolvere un potenziale problema elettrico. La FAA è in contatto con le compagnie aeree e il produttore e garantirà che il problema venga risolto. I passeggeri devono contattare le proprie compagnie aeree in merito a specifiche cancellazioni o ritardi di voli“.

