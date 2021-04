Ethiopian Airlines festeggia il 75° anniversario

Ethiopian Airlines, il più grande gruppo di aviazione panafricana, ha celebrato l’8 aprile 2021 il suo 75° anniversario. Ethiopian ha effettuato il suo primo volo internazionale l’8 aprile 1946 per il Cairo. Da allora, la compagnia aerea ha superato gli alti e bassi dell’industria aeronautica e le sfide uniche dell’Africa per diventare il più grande, redditizio e pluripremiato gruppo aeronautico africano. Ethiopian dà il via a una celebrazione di un anno con il tema “Celebrating 75 Years of Excellence”.

Mr Tewolde GebreMariam, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Mentre festeggiamo 75 anni di eccellenza, facciamo un bilancio dei nostri risultati in tre quarti di secolo. Tra i molti primati introdotti da Ethiopian ci sono il primo Jet in Africa, il primo volo di linea dall’Africa orientale all’Africa occidentale, la prima compagnia aerea dell’emisfero occidentale a volare in Cina, il primo servizio di linea tra le capitali delle nazioni più popolose del mondo (da Nuova Delhi a Pechino), la prima compagnia aerea in Africa a introdurre nel continente il B767, il B777-200LR, il B787 (il Dreamliner) e successivamente l’A350. Oggi, il nostro settore affronta una seria sfida posta dal COVID-19. La strada che abbiamo scelto per vincere questa sfida è quella di stringere la cinghia, cambiare il nostro modo di fare affari ed essere agili. Restiamo l’unica compagnia aerea commerciale che non ha chiesto il salvataggio del governo e non ha licenziato un solo dipendente. Vorrei cogliere questa opportunità per consolidare il nostro impegno per un’aviazione sostenibile e continuare a lavorare con tutte le parti interessate per migliorare la connettività aerea dell’Africa. Mentre mi congratulo con tutte le famiglie Ethiopian, vorrei ringraziare i nostri stimati clienti per il loro forte voto di fiducia, la loro fedeltà e il loro sostegno”.

Ethiopian attribuisce il suo successo ai quattro pilastri della sua strategia di crescita. Questi pilastri sono lo sviluppo delle risorse umane, la flotta moderna, lo sviluppo delle infrastrutture e la tecnologia. Continuerà a concentrarsi su questi pilastri con una rinnovata enfasi sulla sostenibilità e a collaborare con altre compagnie aeree e governi africani per creare un’industria aerea solida e competitiva in Africa, condividendo la sua esperienza tecnica e capacità di gestione.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines – Photo Credits: Ethiopian Airlines)