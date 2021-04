News Brevi – 13.04.2021

IAG CARGO: 2.5 MILIONI DI DOSI DI VACCINI COVID-19 CONSEGNATI IN AMERICA LATINA – IAG Cargo continua a concentrare tutti i suoi sforzi nella lotta contro la pandemia trasportando i vaccini COVID-19 in tutto il mondo. Da gennaio 2021, Iberia e British Airways hanno consegnato 2,5 milioni di dosi in America Latina. Le spedizioni vengono effettuate utilizzando il prodotto “Constant climate”, specifico per il trasporto e il trattamento di materiale farmaceutico, attraverso le sedi operative situate a Londra-Heathrow e Madrid-Barajas. Entrambi i centri, come il loro personale, possiedono la certificazione GDP (Good Distribution Practices) che li accredita per la gestione e la distribuzione di medicinali per uso umano. Daniel Byrne, direttore commerciale regionale per IAG Cargo nel Regno Unito e in Irlanda: “Siamo lieti di poter supportare l’America Latina nella distribuzione dei vaccini, un mercato chiave nella nostra rete globale. Con le nostre compagnie Iberia e British Airways, abbiamo trasportato vaccini in El Salvador, Messico, Cile e Repubblica Dominicana, e abbiamo collaborato con Crown Agents per supportare la consegna a vari territori britannici d’oltremare come Bermuda, Isole Cayman, Turcas e Caicos”. IAG Cargo ha iniziato a trasportare vaccini COVID-19 nel dicembre 2020 e, ad oggi, ha effettuato spedizioni in Spagna verso Canarie, Baleari, e Melilla. A febbraio IAG Cargo ha annunciato di essere stata designata come una delle compagnie aeree che supportano l’iniziativa COVAX dell’UNICEF per un accesso equo globale ai vaccini COVID-19, tramite cargo aereo umanitario.

AEROPORTI DI ROMA: TEST A CIAMPINO – Aeroporti di Roma informa i passeggeri in partenza dallo scalo di Ciampino che non è possibile effettuare tamponi Covid 19 in aeroporto. Si raccomanda pertanto di eseguire il test prima di arrivare in aeroporto presso le apposite strutture sanitarie.

AIR CANADA E IL GOVERNO DEL CANADA ANNUNCIANO UN ACCORDO PER UN LIQUIDITY PROGRAM – Air Canada ha annunciato oggi di aver stipulato una serie di debt and equity financing agreements con il governo del Canada, che consentiranno ad Air Canada di accedere a liquidità fino a 5,879 miliardi di dollari attraverso il programma LEEFF (Large Employer Emergency Financing Facility). “Air Canada è entrata nella pandemia più di un anno fa con uno dei bilanci più solidi del settore aereo globale rispetto alle sue dimensioni. Da allora abbiamo raccolto ulteriori $6,8 miliardi di liquidità dalle nostre risorse per sostenerci durante la pandemia, poiché il traffico aereo si è praticamente fermato in Canada e a livello internazionale”, ha affermato Michael Rousseau, Presidente e Amministratore delegato di Air Canada. “Il programma di liquidità aggiuntiva che annunciamo oggi raggiunge diversi obiettivi allineati in quanto fornisce un livello significativo di assicurazione per Air Canada, ci consente di risolvere meglio i rimborsi di non-refundable tickets, mantenere la nostra forza lavoro e rientrare nei mercati regionali. È importante sottolineare che questo programma fornisce ulteriore liquidità, se necessario, per ricostruire la nostra attività a vantaggio di tutte le parti interessate, per poter mantenere il significativo contributo all’economia canadese attraverso la sua ripresa e a lungo termine. Man mano che le implementazioni dei vaccini aumentano, continuiamo a lavorare con il governo del Canada al fine di riavviare in sicurezza il nostro settore. Sappiamo che i canadesi non vedono l’ora di ricollegarsi con amici e familiari e saremo pronti a collegare in sicurezza i canadesi in Canada e il Canada al mondo”. Il pacchetto finanziario prevede prestiti completamente rimborsabili che Air Canada utilizzerebbe solo se necessario, nonché un investimento azionario. Come parte del pacchetto finanziario, Air Canada ha accettato una serie di impegni relativi a rimborsi ai clienti, servizi alle comunità regionali, restrizioni sull’uso dei fondi forniti, occupazione e spese in conto capitale. Tra questi, a partire dal 13 aprile 2021, rientra l’offerta ai clienti idonei che hanno acquistato tariffe non rimborsabili ma non hanno viaggiato a causa di COVID-19 da febbraio 2020, dell’opzione di rimborso con la forma di pagamento originale.

DASSAULT AVIATION NOMINA DUE NUOVI DIRECTORS – Il Board of Directors of Dassault Aviation si è riunito ieri. Ha reso omaggio a Olivier Dassault, a seguito della sua scomparsa poco dopo il Board of Directors tenutosi il 4 marzo 2021. Ha anche preso atto del licenziamento di Catherine Dassault, che è stata ringraziata per la sua azione dal 2017. Il Board of directors ha nominato Besma Boumaza come independent director e Thierry Dassault come director, su proposta di GIMD, per la durata dei mandati di Catherine Dassault e Olivier Dassault, loro predecessori come directors, cioè rispettivamente fino al General Meeting che approverà gli esercizi 2023 e 2022. Tali nomine saranno sottoposte all’approvazione del General Meeting convocato per l’11 maggio 2021.

AIR CANADA: NUOVA POLICY PER IL RIMBORSO – Air Canada ha affermato che i clienti idonei che hanno acquistato un non-refundable ticket per viaggi a partire dal 1° febbraio 2020 ma non hanno volato possono ora ottenere un rimborso dal vettore presentando una richiesta online o con il loro agente di viaggio. La politica di rimborso COVID-19 rivista copre i biglietti e i pacchetti Air Canada Vacations acquistati prima del 13 aprile 2021 per i voli cancellati dalla compagnia aerea o dal cliente per qualsiasi motivo. “Air Canada offrirà rimborsi a tutti i clienti idonei sia che abbiano cancellato il loro biglietto o che il loro volo sia stato cancellato dalla compagnia aerea. I clienti possono ora inviare richieste di rimborso online o tramite il loro agente di viaggio e ci impegniamo a elaborare i rimborsi il più rapidamente possibile”, ha affermato Lucie Guillemette, Executive Vice-President and Chief Commercial Officer at Air Canada. “Inoltre, Air Canada ha rivisto le sue politiche di prenotazione per tutti i viaggi futuri. A partire da oggi, nei casi in cui il volo di un cliente viene cancellato o riprogrammato per più di tre ore, ora offriremo a tutti i clienti la possibilità di ricevere un rimborso, un Air Canada Travel Voucher o il valore equivalente in punti Aeroplan con un bonus del 65%. Questa nuova politica fornirà maggiore certezza e flessibilità, in modo che i clienti possano prenotare i loro viaggi futuri con maggiore fiducia”. Per info: https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/fly/customer-support/cancellation-refund.html.