Air France aprirà una nuova rotta per Denver da Parigi-Charles de Gaulle

Air France lancerà il 2 luglio 2021 un nuovo collegamento tra Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto internazionale di Denver (Colorado). Fino a tre voli diretti saranno operati ogni settimana (mercoledì, venerdì e domenica) da un Boeing 787-9 con una capacità di 279 posti (30 in Business, 21 in Premium Economy e 228 in Economy).

Questa nuova destinazione rafforzerà così il servizio di Air France verso gli Stati Uniti. Fatta salva la riduzione delle restrizioni di viaggio, la compagnia aerea offrirà voli per 12 città degli Stati Uniti durante la stagione estiva 2021: Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, San Francisco e Washington D.C.

Con questa nuova rotta, l’Europa sarà collegata a Denver per la prima volta senza scalo da una compagnia aerea membro di SkyTeam.

Questo programma di volo è soggetto a modifiche in base alle restrizioni di viaggio. Dall’inizio della crisi COVID-19, Air France ha adeguato la sua offerta in tempo reale, tenendo conto dei cambiamenti nella situazione sanitaria. Prima di qualsiasi viaggio, Air France invita i suoi clienti a verificare le condizioni di ingresso e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.traveldoc.aero.

I biglietti possono essere prenotati da oggi su airfrance.com e tramite le agenzie di viaggio.

Per i clienti di Air France che viaggiano a Denver, il Boeing 787 fornisce una serie di risorse nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy, come ad esempio il WiFi a bordo adattato alle esigenze e alle aspettative dei clienti.

Nell’ambito della sua politica commerciale, Air France offre attualmente biglietti completamente modificabili per tutte le prenotazioni fino al 31 dicembre 2021. I clienti possono quindi modificare la loro prenotazione gratuitamente o ottenere un refundable credit voucher se non desiderano più viaggiare. Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il cliente può scegliere di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o ricevere un credit voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

La salute e il benessere dei clienti e del personale sono al centro delle preoccupazioni della compagnia. Air France si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igieniche e sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio. A bordo dell’aeromobile e per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica. L’aria in cabina viene rinnovata ogni 3 minuti. Il sistema di riciclo dell’aria a bordo degli aeromobili Air France è dotato di filtri HEPA – High Efficiency Particulate Air – identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie ospedaliere. Air France ha anche rafforzato le procedure di pulizia degli aeromobili, in particolare con la disinfezione di tutte le superfici a contatto con i clienti come braccioli, tavoli e schermi prima di ogni volo.

Molti paesi ora richiedono ai passeggeri di fornire un risultato negativo del test COVID-19 prima della partenza. Per assistere i clienti che devono sostenere questo test prima del viaggio, l’alleanza SkyTeam, di cui Air France è membro fondatore, ha sviluppato una mappa interattiva dei centri di screening approvati, accessibile su airfrance.com. Questo elenco viene aggiornato regolarmente e nuove destinazioni verranno aggiunte a breve.

