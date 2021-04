Svizzera: l’iniziativa “Back in the Air” cerca di ripristinare la libertà di viaggiare

L’industria svizzera dei viaggi e del turismo e i segmenti economici che ne dipendono sono stati tutti duramente colpiti dalla crisi coronavirus. In risposta, i rappresentanti dei settori del trasporto aereo, degli affari e del turismo insieme alle loro parti sociali si sono incontrati per un vertice virtuale “Back in the Air”, in cui hanno formulato tre richieste chiave per ripristinare la libertà di viaggio. Questi sono stati presentati formalmente a nome di tutte le organizzazioni coinvolte al presidente svizzero Guy Parmelin in occasione della sua visita odierna all’aeroporto di Zurigo.

Il coronavirus ha gravemente colpito il settore dei viaggi e del turismo svizzero e gli ulteriori segmenti economici che ne dipendono. I pernottamenti in Svizzera sono diminuiti del 40%, mentre le agenzie di viaggio del paese hanno registrato un calo delle prenotazioni dell’80%. Anche i volumi di passeggeri negli aeroporti svizzeri sono diminuiti di circa il 75%.

Di conseguenza, molti dipendenti nei settori interessati stanno attualmente lavorando a orario ridotto. Migliaia di posti di lavoro sono attualmente a rischio, non solo nel trasporto aereo stesso, ma anche nei settori affiliati e tra i vari fornitori del settore. Secondo il ‘LUPO’ Aviation Policy Report del governo svizzero del 2016, il settore del trasporto aereo svizzero ha un impatto economico di oltre 24 miliardi di franchi all’anno, che si traduce in un impatto sul mercato del lavoro di oltre 138.000 posizioni a tempo pieno.

Un settore del trasporto aereo ben funzionante è essenziale per la Svizzera, ma il sistema di trasporto aereo svizzero è complesso: non può essere accelerato in pochi giorni, ma richiede tempi più lunghi e parametri chiari e coerenti per garantire il suo funzionamento sicuro e ordinato. Anche l’economia svizzera e la società svizzera devono essere in grado di organizzare con sicurezza i propri programmi di viaggio. Le regole in continua evoluzione causano incertezza e limitano gravemente la libertà di viaggio.

È con queste ambizioni in mente che una cinquantina di rappresentanti del trasporto aereo, del turismo e di altri settori e organizzazioni imprenditoriali, insieme alle loro parti sociali, si sono riuniti per tenere un vertice virtuale “Back in the Air” mercoledì 7 aprile. Lo scopo dell’evento era quello di lavorare con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori per identificare aree di azione concrete per il mondo politico e quindi utilizzarle per definire le azioni concrete necessarie per ripristinare la libertà di viaggio. L’industria offre la sua collaborazione e la sua esperienza.

“Il danno economico all’intero ecosistema aeroportuale è enorme, perché i viaggi aerei internazionali sono stati severamente limitati da più di un anno”, afferma Stephan Widrig, CEO di Flughafen Zürich AG. “Insieme alla graduale normalizzazione della vita pubblica domestica, ora abbiamo anche bisogno di regole affidabili per i viaggi, per renderli nuovamente pianificabili per tutti”.

Il CEO di SWISS, Dieter Vranckx, è d’accordo: “In qualità di sede commerciale e industriale e come nazione esportatrice, la Svizzera si basa su servizi di trasporto aereo ben funzionanti. Il viaggio deve essere reso nuovamente possibile e pianificabile, in modo responsabile, con consapevolezza e apprezzamento dei rischi associati e con il dovuto e pieno riguardo ai concetti di protezione richiesti”.

I partecipanti al Summit “Back in the Air” hanno concluso il loro evento formulando tre richieste chiave:

– Un approccio basato sul rischio: nessuna restrizione di viaggio tra paesi con un rischio simile di infezione. La sicurezza dovrebbe essere raggiunta attraverso una vasta strategia di vaccinazione e test-and-trace.

– Vaccinazione e test: chiunque possa dimostrare di essere stato vaccinato, essersi ripreso da COVID-19 o essere risultato COVID negativo dovrebbe essere libero di entrare, uscire o viaggiare in Svizzera. Un negative antigen test deve essere considerato una prova adeguata dell’assenza di infezione da COVID.

– Registrazioni digitali: le registrazioni delle vaccinazioni, del recupero e/o dei risultati negativi dei test COVID dovrebbero essere digitalizzate e dovrebbero essere standardizzate e riconosciute a livello internazionale.

Su invito del presidente del Consiglio di governo cantonale Silvia Steiner e del direttore cantonale degli affari economici Carmen Walker Späh, il presidente svizzero Guy Parmelin ha visitato l’aeroporto di Zurigo per farsi un’idea dell’impatto economico che la crisi coronavirus ha avuto sulle imprese che dipendono dal settore del trasporto aereo. Andreas Schmid, Chairman of the Board of Directors of Flughafen Zürich AG, ha colto l’occasione per presentare al presidente Parmelin le tre richieste chiave sopra delineate a nome di tutti i partecipanti al Summit “Back in the Air”.

