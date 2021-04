Airbus Helicopters: EASA certifica il power upgrade dell’H125

Airbus Helicopters ha ricevuto la certificazione EASA per il power upgrade del suo single-engine H125 helicopter. Annunciata all’Heli-Expo lo scorso anno, questa importante evoluzione aumenta la potenza del velivolo fino al 10% sfruttando appieno la potenza disponibile dell’esistente Safran Helicopter Engines Arriel 2D.

Mentre il maximum take-off weight del velivolo rimane invariato, le sue external and internal load lifting capabilities sono aumentate per gran parte del flight domain (fino a +140 kg), mentre l’hover ceiling OGE at maximum take-off weight è aumentato di oltre 1.500 piedi (fino a 12.600 piedi).

“La nostra ambizione è migliorare continuamente i nostri prodotti e portare ulteriori vantaggi competitivi ai nostri clienti”, ha affermato Axel Aloccio, Head of Light Helicopters Programme. “La potenza extra offerta da questo major upgrade rappresenta un 10% to 20% payload increase per una typical aerial work mission rispetto alle attuali lifting capabilities del velivolo e conferma la superiorità dell’H125 in termini di payload e value for money”.

Questa extra power sarà inclusa come caratteristica standard, senza costi aggiuntivi, su tutti gli H125 di nuova costruzione consegnati da settembre 2021 in poi. Una retrofit solution composta da un VEMD software upgrade, disponibile da Thales tramite in-shop retrofit or standard exchange, sarà disponibile anche per tutti gli H125 già in servizio nella EASA region entro la fine di aprile 2021. Si prevede che ulteriori certificazioni internazionali saranno ottenute nei prossimi mesi.

Con oltre 4.000 elicotteri in servizio, con circa 1.500 clienti globali e 28,5 milioni di ore di volo accumulate, l’H125 continua a guidare il single engine helicopter market in tutti i mission segments, grazie alle sue elevate performance e multi-mission capacity. Negli ultimi 10 anni sono stati consegnati 1.420 H125, con una quota di mercato del 52%.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Francisco Francés Torrontera – Airbus Helicopters)