La Francia ordina gli Airbus H225M e il prototipo VSR700 a sostegno dell’industria elicotteristica

Il French Minister of Armed Forces, Florence Parly, ha annunciato che l’Armament General Directorate (DGA) ha firmato un ordine per l’acquisto di otto H225M aggiuntivi e un secondo VSR700 prototype. Gli H225M saranno operati dalla French Air and Space Force. Il VSR700 è un unmanned aerial system sviluppato per la French Navy in partnership con Naval Group. Questo ordine fa parte di uno Stimulus plan a sostegno dell’industria aeronautica nazionale annunciato dal governo francese nel 2020. Per Airbus Helicopters, il piano include anche un ordine per due H145 per la Sécurité Civile e 10 H160 per la French Gendarmerie Nationale.

“Siamo molto grati al governo francese per il loro sostegno all’industria aeronautica attraverso il piano Stimulus. Questa è una situazione vantaggiosa per tutti, poiché i velivoli soddisfano una reale esigenza operativa delle forze armate francesi e questo ordine consente ad Airbus Helicopters di assicurarsi posti di lavoro e competenze chiave a medio termine”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Le forze armate francesi stanno affrontando sfide crescenti e diversificate e sono fiducioso che l’H225M, grazie al suo eccellente range e alle capacità multiruolo, sarà una risorsa efficiente e affidabile che migliorerà le loro operazioni in patria e all’estero. Anche il VSR700 è un programma cruciale. Fornirà alla French Navy una highly capable autonomous platform e aprirà la strada a futuri unmanned systems all’interno dell’Airbus Helicopters portfolio”.

Come il resto dell’industria aeronautica, l’industria degli elicotteri è stata colpita dalla pandemia Covid-19. Il 2020 ha visto il mercato mondiale diminuire del 50%. Il sostegno del governo francese contribuirà a garantire 960 posti di lavoro durante i prossimi tre anni per Airbus Helicopters e i suoi fornitori.

Questi contratti andranno a vantaggio della French helicopter industry nel suo complesso, compresi altri principali French aerospace providers come Safran Helicopters Engines con i motori Makila 2A dell’H225M, Safran Power Units con la Saphir 20 auxiliary power unit, Safran Electronic Defense con l’electro-optical system Euroflir 410M NG e il Sigma inertial navigation system, Thales con la VUHF radio TRA6034 e l’IFF transponder TSC4000. Inoltre, con più di 300 French Tier 1 suppliers coinvolti nella H225M supply chain, il contratto andrà a vantaggio anche di una varietà di piccole e medie imprese. Il VSR700 è basato sul Cabri G2 light helicopter costruito dalla PMI locale Hélicoptères Guimbal.

Le prime consegne degli H225M dovrebbero iniziare nel 2024 e soddisferanno le esigenze operative dell’Air and Space Force e la tanto attesa sostituzione della Puma fleet.

Grazie a una configurazione modulare e versatile che consente l’integrazione di diversi equipaggiamenti, il velivolo sarà dedicato a un’ampia gamma di missioni militari tra cui combat/search and rescue, medical evacuation, supporto alla popolazione in tempi di crisi e tactical training. Basati nella Air and Space Force Cazaux base nel sud-ovest della Francia, gli elicotteri saranno schierati in tutto il paese e sosterranno anche le operazioni delle forze armate francesi all’estero.

Con più di 104 elicotteri in servizio e più di 143.000 ore di volo accumulate fino ad oggi, l’H225M è un cavallo di battaglia versatile, affidabile e combat-proven, per missioni militari in tutto il mondo. Tra i vantaggi operativi essenziali offerti dall’11-tonne helicopter c’è la in-flight refueling capacity, già testata dalle forze aeree francesi e brasiliane.

Progettato per operare insieme ad altri naval assets a bordo, il VSR700 unmanned aerial system (UAS) è in fase di sviluppo nell’ambito dello SDAM (Système de drone aérien de la Marine) programme per la French Navy. Il VSR700, derivato dal Cabri G2 di Hélicoptères Guimbal, è un unmanned aerial system nel 500-1000 kg maximum take-off weight range. Offre il miglior equilibrio tra payload capability, endurance and operational cost. È in grado di trasportare multiple full-size naval sensors per lunghi periodi e può operare da navi esistenti, insieme a un elicottero, con un basso impatto logistico.

Il primo prototipo del VSR700 ha eseguito il suo primo volo nel 2020 e ha recentemente iniziato ad espandere il suo flight envelope.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Antony Pecchi – Airbus Helicopters)