easyJet si aspetta risultati del primo semestre leggermente migliori delle aspettative

I risultati del primo semestre 2021 di easyJet sono leggermente migliori delle aspettative e la compagnia mantiene una liquidità significativa, offrendo allo stesso tempo un cash burn nel secondo trimestre migliore delle previsioni. easyJet è incoraggiata dal forte lancio delle vaccinazioni nel Regno Unito e si aspetta che il lancio in Europa aumenti nelle prossime settimane.

“easyJet ha operato un programma di volo disciplinato durante i mesi invernali, pur continuando a fornire un importante programma di ristrutturazione e riduzione dei costi. Di conseguenza, easyJet si aspetta una first half headline loss before tax compresa tra £690 e £730 milioni, leggermente migliore delle aspettative. Gli effetti del programma di riduzione dei costi sosterranno margini migliori e ridurranno la stagionalità per il futuro. La nostra previsione della capacità è stata accurata e disciplinata durante tutta la pandemia, il che ha consentito un forte controllo dei costi. Il nostro focus sul volo generativo di cassa durante la stagione invernale ha ridotto al minimo il cash burn, con un cash burn nel secondo trimestre migliore della previsione.

Al 31 marzo 2021 easyJet ha accesso illimitato a circa 2,9 miliardi di sterline di liquidità, avendo raccolto oltre 5,5 miliardi di sterline dall’inizio della pandemia, ed è ben posizionata per capitalizzare la ripresa dei viaggi una volta che le restrizioni saranno allentate attraverso la rete.

easyJet ha mantenuto un alto livello di flessibilità operativa per rispondere alle restrizioni di viaggio in rapida evoluzione. Continueremo a operare con un programma ridotto per gran parte del terzo trimestre, ma siamo pronti a intensificare le nostre operazioni per soddisfare il livello di domanda che vediamo nel mercato”, afferma la compagnia.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato:”easyJet ha mantenuto un approccio disciplinato al volo durante la prima metà del nostro anno finanziario, determinando una perdita nella prima metà e un cash burn migliore delle aspettative. Continuiamo ad avere accesso a livelli significativi di liquidità insieme al principale programma di riduzione dei costi di easyJet che continua per offrire continui vantaggi in termini di costi ed efficienza, il che ci consente di guidare la ripresa. Accogliamo con favore la conferma da parte del governo del Regno Unito che i viaggi internazionali sono sulla buona strada per riaprire come previsto a metà maggio. easyJet è stata fondata per rendere i viaggi accessibili a tutti e quindi continuiamo a impegnarci con il governo per garantire che il costo dei test richiesti venga spinto verso il basso, in modo da non rischiare di tornare indietro nel tempo e rendere il viaggio troppo costoso per alcuni.

Continuiamo a monitorare da vicino la situazione in tutta Europa e con l’accelerazione dei programmi di vaccinazione, la maggior parte dei paesi sta pianificando di riprendere i voli su larga scala a maggio. Abbiamo la flessibilità operativa per aumentare rapidamente i voli e aggiungere destinazioni per soddisfare la domanda. easyJet è pronta a riprendere a volare, non vediamo l’ora di poter riunire le persone con le loro famiglie o portarle nuovamente sui voli per piacere e per lavoro. Di conseguenza, rimaniamo ben posizionati per la ripresa di questa estate e oltre”.

Il numero di passeggeri per i sei mesi terminati il 31 marzo 2021 è diminuito dell’89%, a 4,1 milioni, in linea con una diminuzione della capacità a 6,4 milioni di posti, pari al 14% dei livelli di capacità del primo semestre 2019. Ciò ha portato a una diminuzione del fatturato totale del gruppo per i sei mesi che terminano il 31 marzo 2021 del 90% circa, a 235 milioni di sterline circa, con passenger revenue che sono diminuite del 91% circa, a 165 milioni di sterline circa e ancillary revenue in diminuzione dell’87% circa, a circa 70 milioni di sterline.

I group headline costs excluding fuel per il primo semestre sono diminuiti del 59% circa, a 845 milioni di sterline circa, a causa di una diminuzione della capacità volata e dei risparmi di ottenuti in molte aree dell’attività dal principale programma di riduzione dei costi di easyJet.

easyJet ha mantenuto un approccio disciplinato alla capacità e alla gestione della liquidità e, di conseguenza, il total cash burn durante il secondo trimestre è stato di circa 470 milioni di sterline, un valore migliore rispetto alle indicazioni precedenti.

“Manteniamo una notevole flessibilità operativa per consentirci di catturare la domanda repressa e siamo in grado di accelerare i voli rapidamente quando la domanda ritorna. Sulla base delle attuali restrizioni di viaggio nei mercati in cui operiamo, easyJet prevede di volare fino al 20% dei livelli di capacità del 2019 nel terzo trimestre con l’aspettativa che i livelli di capacità inizieranno ad aumentare dalla fine di maggio in poi. Manteniamo una notevole flessibilità per aumentare o diminuire rapidamente la capacità a seconda dell’eliminazione delle restrizioni di viaggio e della domanda prevista nella nostra rete europea”, afferma la compagnia.

La group headline loss before tax per i sei mesi terminati il 31 marzo 2021 dovrebbe essere compresa tra £690 e £730 milioni.

easyJet pubblicherà i risultati semestrali per i sei mesi terminati il 31 marzo 2021 il 20 maggio 2021. “In questa fase, dato il persistente livello di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire ulteriori orientamenti finanziari per l’esercizio finanziario 2021”, conclude la compagnia.

(Ufficio Stampa easyJet)