News Brevi – 16.04.2021

IBERIA: I FOLLOWER SCEGLIERANNO LA DESTINAZIONE NUMERO 113 QUESTA ESTATE – Iberia ha organizzato un concorso sui social network per scegliere la 113° destinazione in cui viaggiare quest’estate. Mercoledì scorso la compagnia aerea ha presentato il suo programma estivo con 112 destinazioni (leggi anche qui), compreso il lancio delle Maldive, dove Iberia volerà per la prima volta il prossimo luglio. Ora saranno i follower di Iberia sui profili Facebook, Twitter e Instagram a votare la destinazione numero 113 tra queste sette: Lubiana in Slovenia, Bastia in Francia, Rodi, Salonicco e Zante in Grecia, Fez in Marocco, Azzorre in Portogallo. La più votata diventerà la prossima destinazione della compagnia aerea quest’estate. Questa è la prima volta nella storia che i fan di Iberia decidono dove volerà la compagnia aerea. Inoltre, i follower di ogni social network accederanno all’estrazione di due biglietti di andata e ritorno per la destinazione prescelta. Vi saranno tre lotterie, una su Facebook, un’altra su Twitter e una terza su Instagram, con il premio di due biglietti di andata e ritorno in ciascuna. I profili sono facebook.com/iberia/, twitter.com/iberia e instagram.com/iberia.

ICAO – NACC: FONDAMENTALE COLLABORARE PER LA RIPRESA – In un incontro virtuale con i leader dell’aviazione della regione, l’ICAO Secretary General, Fang Liu, si è unito all’agency North American, Central American, and Caribbean (NACC) Regional Director, Melvin Cintron, per evidenziare come i NACC States potrebbero diventare un esempio su come ottimizzare i viaggi aerei e il turismo per favorire la ripresa regionale più ampia e gli obiettivi di crescita attraverso un coordinamento rafforzato. “Mentre la salute pubblica è e deve rimanere la priorità assoluta per le società civili, il ruolo fondamentale svolto dal trasporto aereo nella risposta alle crisi e nella ripresa economica generale non deve essere sottovalutato”, ha osservato. “L’ICAO e i suoi Stati membri riconoscono chiaramente che la pandemia COVID-19 non è solo una crisi sanitaria, ma anche una crisi economica e finanziaria che presenta ai governi compromessi molto difficili in termini di priorità mediche, economiche e sociali”. Le osservazioni del Segretario Generale hanno preso atto del fatto che le supply chain globali, le risposte umanitarie e di emergenza e, più recentemente, la distribuzione protetta ed efficiente dei vaccini COVID-19, fanno tutte affidamento sulla rete di trasporto aereo internazionale su cui i governi cooperano tramite ICAO. L’ICAO rimane impegnata a fornire agli Stati materiale di orientamento, formazione, strumenti e supporto, anche attraverso l’ICAO NACC Regional Office. Ha inoltre incoraggiato i leader locali a continuare a trarre il massimo vantaggio dalla condivisione delle informazioni e dalle risorse di monitoraggio consolidate. Liu ha anche sottolineato l’importanza di essere pienamente preparati, sia a livello nazionale che regionale, a intraprendere azioni decisive e sfruttare appieno la domanda turistica globale repressa.

STAR ALLIANCE PRESENTATA SU “BUSINESS FOCUS MAGAZINE” – Star Alliance informa: “Star Alliance e il suo CEO Jeffrey Goh sono stati presenti nell’edizione APR2021 di Business Focus Magazine. Intitolato “Frictionless Flight”, l’articolo fornisce una retrospettiva sullo sviluppo dell’Alleanza e sulla sua attenzione al miglioramento dell’esperienza del cliente, nonché gli sforzi nell’ultimo anno non solo per contribuire a un’esperienza di viaggio più sicura, ma anche per fornire una roadmap al futuro del viaggio aereo. Con quasi 300.000 unità in tutto il mondo, Business Focus Magazine è letto da direttori e dirigenti in tutto lo spettro aziendale mondiale. È un prodotto cartaceo e digitale che viene pubblicato bimestralmente e fornisce ai suoi lettori articoli che discutono di strategia aziendale, opinioni di esperti, analisi, case study aziendali, tendenze emergenti, leadership, opportunità di crescita e sfide che devono affrontare i principali leader aziendali in Europa”.

KLM: NUOVA NOMINA NEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA – Il Consiglio di Sorveglianza di Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines) nomina Marjan Oudeman membro del Consiglio di Sorveglianza della compagnia con effetto dall’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 4 maggio prossimo. Marjan Oudeman ha una vasta esperienza all’interno di grandi organizzazioni operanti a livello globale. Marjan Oudeman ricoprirà il posto vacante creato dalla partenza di Marry de Gaay Fortman. Marry de Gaay Fortman ha deciso di non rendersi disponibile per la riconferma. “Il consiglio di sorveglianza è molto grato a Marry de Gaay Fortman per i suoi preziosi contributi alla compagnia, al consiglio di amministrazione e al comitato aziendale”, afferma KLM.