Boeing annuncia aggiornamenti nella sua leadership

The Boeing Company ha annunciato oggi che il suo Board of Directors ha esteso il pensionamento standard dell’azienda di 65 anni a 70 anni per il President and Chief Executive Officer (CEO) David L. Calhoun. Calhoun, 64 anni, è Presidente e CEO di Boeing dal 13 gennaio 2020.

“Sotto la forte leadership di Dave, Boeing ha effettivamente attraversato uno dei periodi più impegnativi e complessi della sua lunga storia”, ha affermato Larry Kellner, Boeing Chairman. “La sua dedizione a rinnovare l’impegno dell’azienda per la sicurezza, la qualità e la trasparenza è stata fondamentale per costruire la fiducia di autorità di regolamentazione e clienti, mentre Boeing restituisce il 737 MAX in servizio. Di fronte alle sfide senza precedenti portate dalla pandemia globale, ha accettato azioni proattive per garantire che Boeing rimanga fortemente posizionata per la ripresa nel settore dell’aviazione. Dati i sostanziali progressi compiuti da Boeing sotto la guida di Dave, nonché la continuità necessaria per prosperare nel nostro settore a lungo termine, il Board ha stabilito che è nei migliori interessi dell’azienda e dei suoi stakeholder consentire al Board e a Dave la flessibilità per lui di continuare nel suo ruolo oltre l’età pensionabile standard della società”.

Mentre l’azione del Board estende l’età pensionabile obbligatoria per Calhoun al 1° aprile 2028, non vi è alcun termine fisso associato al suo impiego.

Boeing ha anche annunciato che Gregory D. Smith, Executive Vice President, Enterprise Operations e Chief Financial Officer, ha deciso di ritirarsi dalla società, a partire dal 9 luglio 2021. Boeing sta conducendo una ricerca per il successore di Mr. Smith.

Calhoun ha dichiarato: “Greg è un importante leader aziendale e saremo sempre grati per i suoi numerosi contributi a Boeing. La sua gestione della posizione finanziaria dell’azienda per quasi un decennio e la sua leadership durante la dura sfida che il nostro settore ha dovuto affrontare come risultato della pandemia globale, sono stati essenziali per posizionare Boeing per un futuro luminoso. Come parte di questi sforzi, ha guidato la più grande offerta di obbligazioni nella storia dell’azienda e ha lanciato un programma di trasformazione completo che renderà la nostra attività più forte e resiliente. Greg ha anche spinto Boeing ad essere un’azienda migliore e più competitiva attraverso la sua supervisione delle operazioni aziendali, della sostenibilità, delle performance e della strategia. Lascia un’eredità di leadership e impatti duraturi nei suoi 30 anni con Boeing. Sono inoltre grato per l’impegno di Greg per sostenere la transizione imminente mentre selezioniamo il suo successore”.

Smith ha dichiarato: “Boeing è una delle più grandi aziende del mondo. Non potrei essere più orgoglioso delle 140.000 persone che lavorano duramente ogni giorno per mantenere le nostre promesse. Con l’azienda ben posizionata per il futuro, è il momento giusto per me per iniziare un nuovo capitolo al di fuori di Boeing. Apprezzerò e sarò sempre grato per le esperienze che ho avuto e le relazioni che ho stretto nei miei trent’anni in Boeing”.

Smith è stato nominato Chief Financial Officer nel 2011 e in seguito ha ricoperto ruoli estesi come Finance, Enterprise Performance and Strategy e, più recentemente, executive vice president of Enterprise Operations, Finance and Sustainability. Ha servito come CEO ad interim della società, immediatamente prima di Calhoun. Prima della sua nomina a CFO, è stato corporate controller and vice president of Finance, fungendo da interfaccia principale della società con il board of directors’ audit committee, per garantire la conformità normativa.

Smith attualmente fa parte del board of directors di Intel Corporation, Lurie Children’s Hospital e Northwestern Medicine Community Physicians Group. Ha in programma di rimanere attivo in ruoli aziendali e filantropici.

(Ufficio Stampa Boeing)