ENAV: approvato il progetto di bilancio 2020 e il bilancio consolidato di gruppo 2020

Il Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesca Isgrò, ha approvato il progetto di Bilancio 2020 e il Bilancio consolidato di Gruppo 2020.

Il 2020 è stato caratterizzato dal forte calo del traffico aereo dovuto alla pandemia da Covid-19. Il traffico aereo, a fronte dell’aumento di quasi il 10% registrato nel primo bimestre dell’anno, nei mesi immediatamente successivi è crollato con punte del 90% rispetto al 2019 per poi risalire in estate e chiudere il 2020 con un calo intorno al 60%. Analoga situazione si è riscontrata in Europa dove, sempre con riferimento alle unità di servizio, il dato medio del 2020 per gli Stati aderenti ad Eurocontrol è stato del -57,9%. In particolare: Germania – 54,6%, Gran Bretagna -59,5%, Spagna -61,4% e Francia -60,8%.

L’Amministratore Delegato, Paolo Simioni, ha dichiarato: “A causa della pandemia il 2020 è senz’altro l’anno peggiore di sempre per l’aviazione. ENAV ha infatti registrato cali nel traffico aereo rilevanti con punte mensili anche superiori al 90%, chiudendo l’anno con una riduzione dei ricavi operativi del 63%. Tuttavia, la parziale protezione fornita dal sistema regolatorio e le azioni di contenimento dei costi messe in atto dalla società hanno consentito di limitare gli effetti economici negativi, raggiungendo un Ebitda di Gruppo pari a 210,8 milioni di euro ed un risultato di esercizio pari a 54 milioni di euro. In uno scenario così complesso, consapevoli del ruolo strategico che ENAV svolge per il Paese, abbiamo continuato a garantire il servizio con efficienza, regolarità, sicurezza e salvaguardia della salute delle nostre persone, utilizzando tutte le leve necessarie per proseguire ad investire sulla professionalizzazione delle risorse, sulla digitalizzazione dei sistemi e sulla sostenibilità. ENAV è una smart company che ha molte sfide da affrontare, dall’integrare l’Intelligenza Artificiale nel nuovo modello operativo di gestione del traffico aereo, allo sviluppare il cosiddetto U-Space, lo spazio aereo dedicato ai droni. In occasione dell’approvazione dei risultati del 2020 il CdA ha inoltre confermato la dividend policy per gli anni a venire, proponendo allo stesso tempo di non distribuire il dividendo per quest’anno. Considerato l’attuale contesto, credo sia una scelta opportuna e sono convinto che i nostri stakeholder ci sosterranno, consapevoli della capacità e della solidità che la Società può garantire nel lungo periodo”.

Il traffico di rotta, espresso in unità di servizio, ha registrato una diminuzione del 60,3% rispetto al 2019. Nel dettaglio, il traffico internazionale commerciale (voli con partenza o arrivo in uno scalo sul territorio italiano) ha registrato una diminuzione del 67,2%. Il traffico di sorvolo (voli che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo) ha evidenziato un calo del 60,2%. Il traffico nazionale (voli con partenza e arrivo sul territorio italiano) ha risentito meno rispetto alle altre tipologie di traffico dell’effetto pandemico. Il calo, infatti, è stato del 48,7%.

Il traffico di terminale, espresso in unità di servizio, nel 2020 ha registrato una diminuzione del 60,2% rispetto al 2019, in linea con il dato del traffico di rotta. Il calo del traffico di terminale è generalizzato su tutto il territorio italiano.

I ricavi totali consolidati nel 2020 si attestano a 771,3 milioni di euro, in diminuzione del 14,6% rispetto al 2019, a causa del calo del traffico aereo per l’emergenza sanitaria e dei relativi minori ricavi da tariffa, compensati in larga parte dalla componente di balance che permette un recupero parziale del minor traffico rilevato a consuntivo. I ricavi da attività operativa, infatti, si attestano a 352,2 milioni di euro, in diminuzione del 63% rispetto al 2019 risentendo anche della riduzione del 15,3% della tariffa di rotta rispetto al 2019.

La componente di balance, parte integrante dei ricavi da attività operativa, incide positivamente per 383,4 milioni di euro. Il valore del balance è stato calcolato in linea con il nuovo regolamento della Commissione Europea pubblicato il 4 novembre 2020 che, per fronteggiare la crisi del settore innescata dalla pandemia, ha pubblicato una deroga temporanea per il 2020-2021 al sistema di tariffazione del Cielo Unico Europeo.

I ricavi da mercato non regolamentato si attestano a 26,9 milioni di euro con un incremento del 40,3%, rispetto al 2019, principalmente per i ricavi della controllata IDS AirNav che incidono per l’intero esercizio 2020, rispetto al 2019 in cui era presente per circa sei mesi. I ricavi si riferiscono alla vendita di licenze software, a ricavi per prestazioni di servizi e per le manutenzioni associate ai prodotti venduti, a vari clienti presenti su scala mondiale.

Al fine di preservare i margini, la liquidità ed il perimetro occupazionale della Società in un momento di crisi del settore, dal mese di marzo in poi sono state avviate una serie di iniziative di efficientamento dei costi, che hanno portato i costi operativi totali a 560,5 milioni di euro, in diminuzione del 6,6% rispetto al 2019. I costi operativi esterni mostrano una diminuzione del 5,1% rispetto al 2019, attestandosi a 127,3 milioni di euro, grazie principalmente al decremento delle spese per utenze e telecomunicazioni diminuite del 13,9%, di quelle per acquisto di beni e servizi, e delle spese relative a viaggi e trasferte, a fronte di maggiori costi per l’acquisto di dispositivi di protezione dal virus e per le sanificazioni straordinarie effettuate su tutti i siti ENAV a tutela del personale.

Il costo del personale che si attesta a 460,9 milioni di euro, è in diminuzione di 36,1 milioni di euro, (-7,3%) rispetto al 2019, grazie soprattutto alla riduzione della componente variabile della retribuzione per gli interventi effettuati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, come la maggior fruizione delle ferie pregresse e il minor ricorso a straordinario. Sono state, inoltre, intraprese alcune iniziative per realizzare forme di solidarietà. In particolare, il management ha sottoscritto un accordo che prevede il taglio del 50% della retribuzione variabile di breve termine (MBO) relativa all’esercizio 2020 il cui importo verrà devoluto a sostegno della ricerca scientifica contro il Covid-19.

La retribuzione fissa registra un incremento dell’1,5% imputabile principalmente alla diversa incidenza di IDS AirNav che pesa per l’intero anno (+1,1%) mentre incideva solo per 6 mesi nel 2019. L’organico effettivo di Gruppo alla fine del 2020 si attesta a 4.147 unità, in decremento di 48 unità rispetto al 2019.

Gli sforzi di efficientamento sui costi hanno contribuito a contenere la diminuzione del Margine Operativo Lordo (EBITDA), che si attesta a 210,8 milioni di euro limitando il calo al 30,4% rispetto al 2019.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato nel 2020 si è attestato a 71,1 milioni di euro, in diminuzione del 58,3% rispetto al 2019. L’EBIT margin nel 2020 è pari a 9,2%. L’utile netto consolidato nel 2020 è di 54 milioni di euro, in diminuzione del 54,4% rispetto al 2019.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 presenta un saldo di 236,6 milioni di euro in peggioramento, rispetto al 31 dicembre 2019, di 363 milioni di euro. La variazione dell’indebitamento finanziario netto è dovuta alla dinamica degli incassi e dei pagamenti connessi all’operatività ordinaria che ha prodotto un flusso di cassa negativo, legato alla riduzione degli incassi per la diminuzione del traffico aereo e per il differimento concesso alle compagnie aeree nel pagamento del volato riferito ai mesi da febbraio a maggio 2020, di cui il primo mese è stato incassato nel mese di novembre. Su tale andamento ha inoltre influito il pagamento del dividendo riferito al 2019 per 113,2 milioni di euro.

Il Gruppo ha fatto maggior ricorso a fonti di finanziamento esterne, beneficiando delle favorevoli condizioni di mercato, conseguendo un volume di liquidità da poter impiegare nell’operatività quotidiana.

L’andamento della gestione nel corso del 2020 ha evidenziato una tendenza difforme nei diversi trimestri. Tale andamento non uniforme ha determinato una difficoltà oggettiva nel poter prevedere quando il traffico aereo potrà riprendere la sua normale operatività. Secondo le ultime stime prodotte da STATFOR di Eurocontrol nel Five-Year Forecast 2020-2024 nel mese di novembre 2020, l’anno 2021, pur caratterizzato da una ripresa del traffico, dovrebbe rilevare per l’Italia ancora un volume di unità di servizio collocato intorno al 50% di quanto registrato nel corso del 2019. Tale previsione prevede che la campagna vaccinale possa determinare un sostanziale rallentamento del contagio già dal 2021, fino a pervenire ad un potenziale debellamento del COVID-19 già dalla stagione estiva 2022. Sarà, quindi, importante rilevare gli sviluppi del trend del traffico, e dei relativi incassi, nei prossimi mesi anche alla luce delle stime di traffico che STATFOR aggiornerà nel mese di maggio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in unica convocazione, in sede ordinaria, il giorno 28 maggio 2021 per l’approvazione – tra l’altro – del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione di ENAV, tenuto conto degli effetti generati dalla pandemia da Covid-19 sul settore del trasporto aereo e valutata la attuale incertezza sulle tempistiche di recupero dei volumi di traffico aereo, per continuare a garantire alla Società un’adeguata solidità finanziaria e per mantenere invariato il perimetro occupazionale e quello degli investimenti necessari al successo sostenibile del Gruppo, ha deliberato di proporre all’Assemblea di non distribuire il dividendo relativo all’anno 2020.

(Ufficio Stampa ENAV)