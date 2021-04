IATA: le perdite proseguiranno nel 2021, anche se ridotte rispetto al 2020

L’International Air Transport Association (IATA) prevede perdite nette per il settore aereo di $47,7 miliardi nel 2021 (margine di profitto netto del -10,4%). Si tratta di un miglioramento rispetto alla perdita netta del settore stimata di $126,4 miliardi nel 2020 (margine di profitto netto -33,9%).

“Questa crisi è più lunga e profonda di quanto chiunque si sarebbe potuto aspettare. Le perdite si ridurranno rispetto al 2020, ma aumenta il dolore della crisi. C’è ottimismo nei mercati interni, dove la resilienza tipica dell’aviazione è dimostrata da rimbalzi nei mercati senza restrizioni di viaggio interne. Le restrizioni ai viaggi imposte dal governo, tuttavia, continuano a smorzare la forte domanda sottostante di viaggi internazionali. Nonostante una stima di 2,4 miliardi di persone che viaggeranno in aereo nel 2021, le compagnie aeree bruceranno altri 81 miliardi di dollari in contanti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le prospettive indicano l’inizio della ripresa del settore nell’ultima parte del 2021. Di fronte alla crisi in corso, IATA chiede:

Piani per un riavvio in preparazione di una ripresa: IATA continua a sollecitare i governi a disporre di piani in modo da non perdere tempo nel riavviare il settore quando la situazione epidemiologica consentirà la riapertura delle frontiere.

“La maggior parte dei governi non ha ancora fornito indicazioni chiare sui parametri di riferimento che utilizzeranno per restituire alle persone in sicurezza la libertà di viaggio. Nel frattempo, una parte significativa dei 3,5 trilioni di dollari di PIL e 88 milioni di posti di lavoro sostenuti dall’aviazione sono a rischio. Il riavvio efficace dell’aviazione darà energia ai settori dei viaggi e del turismo e all’economia in generale. Con il virus che diventa endemico, imparare a vivere, lavorare e viaggiare in sicurezza con esso è fondamentale. Ciò significa che i governi devono concentrarsi sulla gestione del rischio per proteggere i mezzi di sussistenza e le vite”, ha affermato Walsh.

Sostegno all’occupazione: le perdite del settore di questa portata implicano un consumo di cassa di 81 miliardi di dollari nel 2021, oltre a 149 miliardi di dollari nel 2020. Le misure di sostegno finanziario del governo e i mercati dei capitali hanno riempito questo vuoto nei bilanci delle compagnie aeree, prevenendo fallimenti diffusi. L’industria si riprenderà, ma quest’anno saranno necessarie ulteriori misure di soccorso del governo, in particolare sotto forma di programmi di sostegno all’occupazione.

“Grazie alle misure di soccorso del governo, alla riduzione dei costi e al successo nell’accesso ai mercati dei capitali, alcune compagnie aeree sembrano in grado di superare la tempesta. Altri sono meno ammortizzati e potrebbero dover raccogliere più liquidità dalle banche o dai mercati dei capitali. Ciò si aggiungerà al peso del debito del settore, che è aumentato da $220 miliardi a $651 miliardi. Esiste un ruolo preciso per i governi nel fornire misure di soccorso che assicurino che i dipendenti e le competenze critiche vengano mantenuti per riavviare e ricostruire con successo il settore”, ha affermato Walsh.

Contenimento/riduzione dei costi: l’intero settore uscirà dalla crisi finanziariamente indebolito. Il contenimento e la riduzione dei costi, ove possibile, saranno fondamentali per ripristinare la salute finanziaria.

“Contenere e ridurre i costi sarà la priorità delle compagnie aeree. I governi e i partner devono avere la stessa mentalità. Allo stesso modo, chiediamo la fine dei costi esorbitanti per i test COVID-19. Tutti devono essere allineati nel comprendere che l’aumento dei costi di viaggio significherà una ripresa economica più lenta. Sono necessari sforzi di riduzione dei costi da tutte le parti”, ha affermato Walsh.

IATA stima che i viaggi (misurati in RPK) recupereranno al 43% dei livelli del 2019 nel corso dell’anno. Sebbene si tratti di un miglioramento del 26% rispetto al 2020, è tutt’altro che una ripresa. I mercati nazionali miglioreranno più rapidamente dei viaggi internazionali. Si prevede che il numero complessivo di passeggeri raggiungerà i 2,4 miliardi nel 2021. Si tratta di un miglioramento rispetto ai quasi 1,8 miliardi che hanno viaggiato nel 2020, ma ben al di sotto del picco di 4,5 miliardi del 2019.

Il traffico internazionale di passeggeri è rimasto in calo dell’86,6% rispetto ai livelli pre-crisi nei primi due mesi del 2021. Si prevede che i progressi nella vaccinazione nei paesi sviluppati, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, si combineranno con una capacità di test diffusa per consentire un ritorno a alcuni viaggi internazionali su larga scala nella seconda metà dell’anno, raggiungendo il 34% dei livelli di domanda del 2019. Il 2021 e il 2020 hanno modelli di domanda opposti: il 2020 è iniziato forte e si è concluso debole, mentre il 2021 inizia debole e dovrebbe rafforzarsi verso la fine dell’anno. Il risultato sarà una crescita internazionale pari a zero se si confrontano i due anni.

Si prevede che il traffico passeggeri nazionale avrà performance significativamente migliori rispetto ai mercati internazionali. IATA stima che i mercati interni potrebbero riprendersi al 96% dei livelli pre-crisi (2019) nella seconda metà del 2021. Ciò rappresenterebbe un miglioramento del 48% rispetto alla performance del 2020.

Il Cargo ha sovraperformato il business passeggeri durante la crisi. Questa tendenza dovrebbe continuare per tutto il 2021. La domanda dovrebbe crescere del 13,1% rispetto al 2020. Ciò pone il business cargo in territorio positivo rispetto ai livelli pre-crisi (il 2020 ha visto un calo del 9,1% sull’intero anno rispetto al 2019 ).

I ricavi del settore dovrebbero ammontare a 458 miliardi di dollari. Questo è solo il 55% degli 838 miliardi di dollari generati nel 2019, ma rappresenta una crescita del 23% rispetto ai 372 miliardi di dollari generati nel 2020.

Sta emergendo una differenziazione significativa tra le regioni con ampi mercati domestici e quelle che dipendono principalmente dal traffico internazionale. Le perdite sono più alte in Europa (- $22,2 miliardi) con solo l’11% del suo traffico passeggeri (RPK) domestico. In proporzione, le perdite sono molto minori in Nord America (- $5,0 miliardi) e Asia-Pacifico (- $10,5 miliardi) dove i mercati interni sono più grandi (rispettivamente 66% e 45%, pre-crisi).

(Ufficio Stampa IATA)