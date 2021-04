News Brevi – 21.04.2021

AMERICAN AIRLINES: NUOVO REGIONAL CONCOURSE A DCA – American Airlines ha iniziato ad accogliere i clienti in un nuovo 14-gate regional concourse al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), progettato per sostituire il Gate 35X. Il nuovo concourse, costruito dalla Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) come parte di un’iniziativa da 1 miliardo di dollari per trasformare la customer experience presso DCA, fornisce ai clienti una gamma di nuovi servizi offrendo allo stesso tempo una connessione più fluida con la National Capital Region. “Il nuovo regional concourse al Reagan National Airport è una notizia fantastica per i nostri clienti”, ha affermato Robert Isom, presidente di American Airlines. “Quando saranno completati, gli investimenti effettuati in collaborazione con MWAA consentiranno finalmente ad American di fornire un prodotto conveniente, accessibile e di classe mondiale che si addice al gateway della capitale della nostra nazione”. Quattordici nuove e spaziose boarding areas sostituiscono la sala d’attesa angusta e datata del Gate 35X. Il nuovo concourse comprende più di 850 nuovi sedili in una gamma di stili e configurazioni per migliorare il comfort del cliente. Le finestre dal pavimento al soffitto con vista su Washington, DC e una gamma di nuove opzioni di posti con alimentazione integrata offrono ai clienti più spazio per rilassarsi e ricaricarsi prima del volo. “L’apertura del nuovo concourse è il culmine di anni di lavoro di migliaia di dipendenti che hanno superato le sfide e i cambiamenti di una pandemia globale per offrire una customer experience di livello mondiale negli aeroporti di Washington, DC”, ha affermato John E Potter, president and chief executive officer of the Airports Authority. In risposta alla crescente domanda, American prevede di operare fino a 180 partenze nei giorni di punta da DCA quest’estate, ripristinando il servizio in più di 15 mercati serviti prima della pandemia.

DELTA: NUOVA ROTTA PORTLAND – SEOUL IN AUTUNNO – La portata globale di Delta si sta espandendo quest’anno con una nuova rotta per Seoul-Incheon il 9 settembre. Attraverso la sua joint venture con Korean Air, il nuovo servizio di Delta dall’aeroporto internazionale di Portland (PDX) all’aeroporto internazionale di Seoul-Incheon (ICN) consentirà collegamenti one-stop per oltre 80 destinazioni in tutta l’Asia. Il percorso offrirà il collegamento più veloce da PDX ai più grandi mercati aziendali e del tempo libero della regione. “Con il supporto dei nostri partner e dell’estesa rete globale di Delta, siamo pronti a ricollegare i clienti alle loro destinazioni preferite con nuovi servizi e offerte e, come sempre, con la loro sicurezza come nostra massima priorità”, ha affermato Joe Esposito, SVP – Network Planning. Questa estate, Delta opererà circa 4.000 voli giornalieri verso più di 200 destinazioni nazionali e più di 50 internazionali. In qualità di più grande vettore globale A PDX, Delta opererà un nuovo servizio per ICN tre volte alla settimana sull’Airbus A330-200 da 234 posti con Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. Il servizio verrà aggiornato per offrire quattro esperienze di prodotto, tra cui Delta Premium Select, entro l’estate 2022.

REPLICA DI UNA QANTAS 747 RETRO LOUNGE ESPOSTA AL QANTAS FOUNDERS MUSEUM – Una replica dell’iconica Boeing 747-200 First Class inflight lounge degli anni ’70 è stata svelata come la più recente installazione al Qantas Founders Museum di Longreach. La replica su misura è stata costruita come set per il video sulla sicurezza del Centenario della compagnia aerea ed è stata recentemente donata da Qantas in prestito a lungo termine al Founders Museum. Sarà presente nella sala espositiva principale del Museo. Qantas ha preso in consegna il suo primo aereo B747-200 nel 1971, dotato di una nautical themed upper deck lounge per i clienti di First Class a cui si accedeva tramite scale a chiocciola. La lounge aveva spazio per 15 passeggeri, aveva un cocktail bar e sedili che ruotavano di 360 gradi. All’epoca era considerata rivoluzionaria e faceva parte di una nuova era dei viaggi introdotta dal 747. La replica è stata costruita in scala utilizzando i pannelli originali presi da un Qantas 747-200 in pensione nel deserto del Mojave. Presenta tessuti e colori vivaci del decennio meticolosamente ricreati per abbinarsi agli originali. La lounge del ponte superiore fu sostituita nel 1979 quando Qantas divenne la prima compagnia aerea a introdurre la Business Class sulla sua flotta 747. Il Qantas Founders Museum ospita un programma di eventi durante l’anno del centenario della compagnia aerea.

AIRBUS: RAGGIUNTA LA ONESAT FINAL DESIGN REVIEW – Airbus ha superato un traguardo importante per la OneSat flexible satellite product line, con la final Design Review raggiunta con successo con clienti e agenzie spaziali. La linea di prodotti OneSat completamente riconfigurabile presenta innovazioni importanti, tra cui la più recente digital processing e active antennas che consentono diverse migliaia di beams. Inoltre, per soddisfare il programma per lo sviluppo di OneSat, Airbus sta applicando nuovi modi di lavorare con i suoi partner industriali, clienti e agenzie spaziali. François Gaullier, Head of Airbus Telecom Systems, ha dichiarato: “Il successo commerciale mondiale degli Airbus telecom satellite products OneSat and Eurostar Neo, dimostra che la nostra strategia di investimento incentrata su nuove tecnologie e innovazione è perfetta. Ciò è stato ampiamente reso possibile grazie al sostegno fondamentale delle agenzie spaziali, che rafforza ulteriormente la competitività industriale e l’occupazione, preservando la sovranità dell’Europa nello spazio. Questi investimenti ci hanno dato la spinta per innovare e offrire ai nostri clienti soluzioni tecnologiche e industriali all’avanguardia. Grazie alla nostra lettura intuitiva del mercato, alle giuste scelte tecnologiche e a un approccio dirompente alla supply chain, vediamo Eurostar Neo e OneSat come pilastri chiave nel geostationary telecoms market attuale e futuro”. Airbus sta attualmente producendo sette OneSat per i suoi clienti e otto satelliti per telecomunicazioni Eurostar Neo. Lo sviluppo di entrambi i programmi è supportato dall’ESA, dalla French Space Agency (CNES) e dalla UK Space Agency.

ONEWORLD: SODDISFAZIONE PER GLI IMPEGNI DI SOSTENIBLITA’ DI ALASKA AIRLINES – oneworld in un comunicato ha dichiarato: “oneworld si congratula con la sua nuova compagnia aerea, Alaska Airlines, per l’annuncio dei suoi obiettivi climatici. Poiché oneworld è la prima alleanza globale di compagnie aeree a impegnarsi per un net zero emissions target, l’impegno di Alaska Airlines per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio è completamente in linea con i valori e gli obiettivi dichiarati di oneworld. L’alleanza continuerà a collaborare strettamente con Alaska, le compagnie aeree membri e altre parti interessate per mantenere questo importante impegno”.

BOMBARDIER: NUOVA LINE MAINTENANCE STATION A GINEVRA – Bombardier annuncia l’apertura di una nuova Line Maintenance Station a Geneva Airport. Questa aggiunta più recente completa ulteriormente i servizi di manutenzione forniti dal Services and Support network in rapida crescita di Bombardier in Europa e nel mondo. Situata presso l’Airpark di Ginevra, la nuova Line Maintenance Station di Bombardier offre ai clienti line maintenance services da parte di tecnici qualificati certificati per la manutenzione di Challenger 300, Challenger 350, Challenger 604, Challenger 605, Challenger 650, Challenger 850 e tutti i business jet della serie Global, incluso il Global 7500. “Questa aggiunta è parte integrante della nostra missione generale di migliorare il supporto OEM per i nostri operatori in Europa e siamo molto lieti di offrire ai nostri clienti soluzioni di servizio chiavi in mano per aeromobili e membri dell’equipaggio”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. “In linea con il nostro impegno a offrire un’eccezionale esperienza al cliente, siamo lieti di fornire ai nostri clienti un supporto esteso in Europa”. La nuova Line Maintenance Station si basa sulla serie di annunci di Bombardier riguardanti miglioramenti alla sua rete globale di assistenza. Questi annunci includono l’espansione dei service centre network di Bombardier a: Berlino, Miami, Londra-Biggin Hill, Singapore e il nuovo centro recentemente annunciato da costruire a Melbourne, Australia. Come settima European Line Maintenance Station e decima in tutto il mondo, la nuova struttura di Ginevra si unisce alla rete di nove service centres di Bombardier e un totale di 30 unità mobili del Customer Response Team in tutto il mondo.

LEONARDO E DOMPE’: NASCE LA PRIMA INFRASTRUTTURA NAZIONALE DI SICUREZZA SANITARIA DIGITALE SU ARCHITETTURA CLOUD – Leonardo e Dompé Farmaceutici hanno siglato un accordo per la realizzazione del primo nucleo di infrastruttura nazionale di sicurezza sanitaria digitale con architettura Cloud. L’infrastruttura, già operativa, utilizza le capacità di supercalcolo (150 nodi per una potenza di 5 petaflop) e di cloud (con una potenza di 20 petabyte distribuita su 1500 hard drive) dell’HPC Davinci-1 di Leonardo e la biblioteca molecolare Exscalate di Dompé (il progetto gode anche del contributo del Politecnico di Milano sull’implementazione di alcune funzionalità, sviluppate nel tempo su Exscalate) con oltre 5 miliardi di molecole sintetizzate digitalmente (profilo polifarmacologico) per simulazioni complesse in ambito sanitario. Exscalate è attualmente capofila del progetto pubblico-privato Exscalate4Cov di “urgent computing” della Commissione Europea, nato per individuare i farmaci più sicuri e promettenti contro il Covid-19. Attualmente, l’infrastruttura di sicurezza sanitaria digitale sta abilitando l’applicazione Exscalate all’esecuzione in cloud, as a service, in modo tale da consentire alla rete sanitaria (Università, Centri di Ricerca, Ospedali) uno strumento di diagnosi rapida e a basso costo.

LEONARDO CRESCE NELL’ELETTRONICA NAVALE CON L’ACQUISIZIONE DEL 30% DI GEM – Leonardo ha acquisito una quota di partecipazione, pari al 30%, del capitale sociale di GEM elettronica, società italiana specializzata nella produzione di radar 3D di piccole e medie dimensioni, sensori elettro-ottici e sistemi inerziali per il settore marittimo, avionico e terrestre. L’operazione contribuirà al rafforzamento competitivo nel business dell’elettronica navale, in particolare della sensoristica a corto e medio raggio, e consentirà a Leonardo di ampliare e diversificare la propria offerta, nonché di migliorare i processi di ingegneria, produzione e commercializzazione di prodotti di fascia diversa rispetto a quelli a portafoglio. GEM opera su settori complementari a quelli di Leonardo, con sistemi competitivi quali radar di navigazione e monitoraggio delle coste, apparati elettro-ottici e sistemi di orientamento e navigazione inerziale di media e alta precisione basati su giroscopi in fibra ottica.

IBERIA RIPRENDE I VOLI VERSO GUAYAQUIL – A partire dal 3 maggio 2021, Iberia riavvia i voli diretti tra Madrid e Guayaquil, con due frequenze a settimana, con previsioni di aumento a tre a giugno. Questi voli saranno operati da aeromobili Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business Class e 269 in Economy Class, il che significa più di 83.000 posti all’anno. Il riavvio dell’operazione sarà accompagnato da una campagna di lancio con prezzi interessanti. La compagnia aerea offre anche una politica di flessibilità, al fine di facilitare modifiche o rimborsi quando le circostanze personali o la destinazione verso la quale si sta viaggiando sono influenzate dalla situazione attuale. Iberia ha anche appena annunciato nel suo programma estivo l’inizio delle sue operazioni verso Cali e San Juan de Puerto Rico, previste per il mese di luglio. La compagnia è inoltre in attesa della riapertura del Venezuela per riprendere i voli con Caracas, il che significherebbe già offrire voli verso 17 capitali latinoamericane.

EASYJET: RICERCA SUI VIAGGIATORI BRITANNICI – easyJet afferma: “A seguito dell’ultimo annuncio del governo sui piani per i viaggi all’estero, una nuova ricerca rivela che il 61% dei britannici ritiene che con il sistema di viaggio a semaforo, il livello verde dovrebbe significare viaggi senza restrizioni quest’estate. Il sistema a semaforo aggiungerà le categorie di paesi verdi e ambra all’attuale lista rossa utilizzata dal governo. Attualmente i paesi sulla lista verde richiederanno ai britannici di fare un test PCR Covid prima di volare lì, a un costo aggiuntivo. Il 55% dei britannici afferma che non sarà in grado di andare in vacanza quest’estate se i costosi test PCR Covid, che attualmente costano fino a £ 150, saranno imposti ai passeggeri dei paesi di livello “verde” a basso rischio. In base a queste regole, con gli attuali costi dei test Covid, c’è il rischio che i viaggi all’estero saranno semplicemente fuori dalla portata di molte famiglie”. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Il governo del Regno Unito deve presentare il prima possibile i dettagli finali del regime di test e far sapere al pubblico i livelli in cui verranno inseriti i paesi e i criteri che utilizzerà per decidere tali livelli”.

EASA: PRIMA GUIDANCE PER LEVEL 1 MACHINE LEARNING APPLICATIONS – EASA pubblica la prima usable guidance for Level 1 machine learning applications. In linea con il primo EASA Artificial Intelligence (AI) Roadmap 1.0, questo documento concettuale presenta una prima serie di obiettivi per Level 1 Artificial Intelligence (‘assistance to human’), al fine di anticipare future safety-related machine learning (ML) applications.