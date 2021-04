Saab effettua la prima T-7A delivery

Saab ha spedito la sua prima aft airframe section per il T-7A Red Hawk program. Questa è una consegna chiave, nell’ambito dell’Engineering and Manufacturing Development (EMD) program, al suo T-7A Red Hawk advanced trainer aircraft partner, Boeing.

La produzione e la spedizione di questa aft airframe section è l’ultima pietra miliare del contributo di Saab alla progettazione e allo sviluppo del T-7A Red Hawk trainer per la United States Air Force. Questa consegna del 15 aprile 2021 è partita dal Linköping site di Saab in Svezia per Boeing in St. Louis, Missouri, USA. Al termine della EMD production phase, il nuovo stabilimento Saab a West Lafayette, Indiana, USA inizierà la produzione delle aft sections per il T-7A program.

“Il T-7A Red Hawk rappresenta una straordinaria impresa ingegneristica, il tutto ottenuto attraverso un’eccellente collaborazione con Boeing e l’uso di digital engineering and advanced manufacturing. È stato estremamente gratificante aprire la strada a questa tempistica di sviluppo accelerata e fornire la precisione, la visibilità e la comunicazione che derivano nella produzione”, ha affermato Jonas Hjelm, Senior Vice President and head of Saab business area, Aeronautics.

La aft fuselage è stata progettata e costruita da Saab, nell’ambito della T-7A partnership con Boeing. All’arrivo a St Louis, la Saab aft section sarà unita alla forward fuselage, prima dell’installazione di wings, fins and tail assembly, per diventare un complete static test airframe. Questo airframe verrà utilizzato per i test strutturali a terra durante la EMD phase del programma.

Il T-7A Red Hawk è un all-new advanced pilot training system progettato per l’U.S. Air Force, per addestrare la prossima generazione di combat pilots per i decenni a venire. L’aereo ha beneficiato del “breaking the norm” approach di Saab e Boeing riguardo military aircraft design, engineering and production, che ha visto il precedente velivolo T-X passare dal concept al primo volo in soli 36 mesi.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)