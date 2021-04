Leonardo accoglie l’SH09 di Kopter nel suo helicopter portfolio come AW09

Un anno dopo aver completato l’acquisizione della società svizzera Kopter Group AG (Kopter), Leonardo accoglie il SH09 single-engine helicopter come membro a pieno titolo della sua gamma di prodotti, ribattezzandolo AW09.

Questo passaggio mette in sinergia le due identità di Leonardo e Kopter. L’AW09 si integra perfettamente con la gamma di prodotti esistente di Leonardo, consentendo alla Società di aumentare la propria quota nello strategico single-engine market, che è uno dei segmenti più grandi e dinamici a livello mondiale. Inoltre, l’AW09 porta performance di nuova generazione, dimostra la leadership nell’innovazione di Leonardo nel settore poiché l’elicottero presenta i più recenti standard di sicurezza e le tecnologie più avanzate e questo aprirà la strada per ulteriori progressi nel volo verticale.

Gian Piero Cutillo, MD di Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Il prodotto con le persone e le loro capacità sono state tutte ragioni importanti per l’acquisizione di Kopter. Mentre rendiamo il team Kopter parte della nostra famiglia attraverso l’integrazione continua, ora abbiamo l’ultima aggiunta alla nostra gamma di prodotti completamente identificata con Leonardo, pur preservando le sue inestimabili caratteristiche distintive. Con l’AW09, siamo più che mai impegnati a perseguire una rivoluzione nel single-engine market e stabilire uno standard completamente nuovo”.

L’AW09 continuerà a essere sviluppato da Kopter in Svizzera. Il programma progredisce ulteriormente con il contributo dei team congiunti Leonardo-Kopter. Il terzo prototipo (P3) ha ora registrato più di 40 ore di volo in Svizzera da metà gennaio nella sua nuova configurazione. Ciò include miglioramenti in main rotor head, gearbox, un extended rotor mast e un nuovo design dei flight controls, combinato con il moderno cockpit Garmin G3000H. Tutto ciò offre caratteristiche di volo, performance e facilità di manutenzione ancora migliori. Il prossimo prototipo dell’AW09, PS4, dovrebbe volare quest’anno, seguito da PS5.

“Kopter è destinato a diventare un centro di competenza per i nuovi light helicopters e un incubatore di nuove tecnologie per il volo verticale. In quanto tale, contribuirà allo sviluppo di nuovi sistemi di propulsione ibridi ed elettrici e svolgerà un ruolo importante nel quadro del piano strategico Be Tomorrow 2030 di Leonardo, che mira ad essere nella posizione di leadership nel mercato degli aeromobili civili e della mobilità aerea moderna. Il single-engine, turbine-powered AW09 offre una maggiore modularità, moderni sistemi elettronici, elevata digitalizzazione e la più grande cabina e cargo hold della sua categoria. Caratteristiche eccezionali – tra cui velocità di crociera elevate ed eccellenti hot-and-high capabilities – sono combinate con una low noise signature risultante dal dynamic assembly di nuova concezione e dallo shrouded tail-rotor”, afferma Leonardo.

