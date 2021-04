American Airlines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2021

American Airlines Group ha riportato i risultati finanziari del primo trimestre 2021.

First-quarter revenue pari a $4,0 miliardi, in calo del 53% anno su anno. First-quarter net loss di $1,3 miliardi, o ($1,97) per azione. Escludendo i net special items, la perdita netta del primo trimestre è stata di $2,7 miliardi, o ($4,32) per azione.

American ha raccolto $10 miliardi attraverso un’offerta di debito sostenuta dal programma AAdvantage e ha utilizzato una parte dei proventi per rimborsare integralmente il prestito garantito dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La compagnia ha concluso il primo trimestre con circa $17,3 miliardi di liquidità totale disponibile. American prevede di concludere il secondo trimestre con circa $19,5 miliardi di liquidità totale disponibile.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del team di American Airlines per la loro continua attenzione ai nostri clienti”, ha affermato Doug Parker, Presidente e CEO di American. “Il nostro team si è presentato ogni giorno durante la pandemia e ha servito più clienti di qualsiasi altra compagnia aerea. Quell’attenzione è servita come nostra ispirazione e ci posiziona bene, ora che sempre più clienti tornano nei cieli. Guardando al futuro, con lo slancio in atto dal primo trimestre, vediamo segni di una continua ripresa della domanda. Restiamo fiduciosi che i miglioramenti della rete, i miglioramenti incentrati sul cliente e le misure di efficienza che abbiamo messo in atto garantiranno ad American una buona posizione per la ripresa”.

American continua ad adottare misure per rafforzare la propria attività e rispondere alla pandemia, ponendo l’accento sul supporto dei propri clienti, membri del team e comunità. La compagnia è impegnata anche a ridurre i costi, a migliorare la sua posizione di liquidità e il bilancio.

American ha portato avanti le sue nuove partnership con Alaska Airlines e JetBlue Airways nel primo trimestre. Alaska si è ufficialmente unita a oneworld come membro a pieno titolo, offrendo ai clienti più scelte e vantaggi e un’esperienza di viaggio senza interruzioni non solo sulla costa occidentale ma in tutto il mondo. American ha inoltre ampliato il proprio codeshare con Alaska e ha lanciato un nuovo servizio tra Seattle e Londra. Inoltre, American e JetBlue insieme introdurranno 57 nuove rotte nazionali e internazionali per i clienti di New York e Boston a partire da giugno. Le compagnie aeree stanno anche espandendo in modo significativo il loro codeshare per includere più di 100 nuovi voli.

American Airlines continuerà a far corrispondere la propria capacità con le tendenze delle prenotazioni osservate. Sulla base delle tendenze attuali, American prevede che la sua capacità nel secondo trimestre scenderà dal 20% al 25% rispetto al secondo trimestre del 2019. La compagnia prevede che i ricavi totali del secondo trimestre diminuiranno di circa il 40% rispetto al secondo trimestre del 2019. Prevede inoltre che il suo pre-tax margin excluding net special items sarà compreso tra il 27% negativo e il 30% negativo.

Riguardo le partnership, American Airlines e JetBlue stanno rendendo facile per i clienti tornare a viaggiare, grazie alla loro Northeast Alliance. “Le nostre partnership globali sono progettate per far crescere la nostra rete a vantaggio dei nostri clienti, membri del team e investitori”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer, American. “Fin dall’inizio della nostra partnership con JetBlue, ci siamo impegnati a offrire ai clienti più voli, più destinazioni e una migliore esperienza durante il viaggio. Siamo orgogliosi di mantenere queste promesse per i nostri clienti, non solo nel nord-est, ma in tutta la rete di American Airlines, che ora ha un maggiore accesso al mondo”. “Con la Northeast Alliance, siamo finalmente in grado di offrire ai nostri clienti a New York e Boston ciò che chiedono da anni: più JetBlue service e più JetBlue low fares”, ha affermato Scott Laurence, head of revenue and planning for JetBlue.

A partire dal 31 ottobre, American lancerà un servizio non-stop da New York (JFK) a Nuova Delhi (DEL) su un Boeing 777-200 per soddisfare la forte domanda locale. Con la sua partnership con Qatar Airways e la rotta precedentemente annunciata da Seattle (SEA) a Bengaluru, India (BLR), American offrirà ai clienti più modi per volare tra gli Stati Uniti e l’India rispetto a qualsiasi altra partnership aerea. I voli per Nuova Delhi collegheranno comodamente i clienti al territorio della capitale dell’India tre volte a settimana, e poi ogni giorno durante il picco festivo dal 17 novembre al 3 gennaio.

American intende introdurre un nuovo servizio da Boston (BOS) a Cincinnati (CVG), St. Louis (STL) e Toronto (YYZ) come parte del suo impegno all’interno della Northeast Alliance per fornire opzioni aggiuntive ai clienti nel nord-est. La compagnia aerea opererà anche tutti i voli per Los Angeles (LAX) sul suo aereo Airbus A321T a partire dal 2 novembre. Nell’ambito della Northeast Alliance, American e JetBlue serviranno 46 dei 50 migliori mercati da Boston, rendendo più facile viaggaire quando i clienti inizieranno di nuovo a volare.

La Northeast Alliance consentirà inoltre un nuovo servizio dall’aeroporto LaGuardia di New York (LGA), poiché entrambi i vettori intendono introdurre diverse nuove destinazioni.

Con queste aggiunte, American e JetBlue offriranno più servizi tra New York e la Florida rispetto a qualsiasi altro vettore.

American e JetBlue hanno lanciato i loro primi voli in codeshare a febbraio e l’elenco continua a crescere con altri 39 voli disponibili per l’acquisto su aa.com o JetBlue.com a partire dal 3 maggio. JetBlue inserirà il suo codice su altri 24 voli American, mentre American inserirà il proprio codice su 15 voli JetBlue. I clienti possono aspettarsi più scelte dal nord-est, incluso il miglior schema di orario sui voli tra BOS e Washington, DC (DCA) e sui voli dal nord-est alla costa occidentale.

Vi sarà il lancio di voli internazionali a lungo raggio da JFK ad Atene, Grecia (ATH), a partire dal 3 giugno e da JFK a Tel Aviv, Israele (TLV), a partire dal 6 maggio, che erano stati precedentemente annunciati in collaborazione con la Northeast Alliance.

Grazie agli aeromobili più recenti e una connessione senza soluzione di continuità tra il Terminal 5 e il Terminal 8 del JFK, i clienti possono aspettarsi un viaggio più facile e conveniente.

(Ufficio Stampa American Airlines Group)