easyjet: 15% di sconto su 30.000 posti da e per Milano Malpensa

Questa settimana, easyJet ha celebrato il 15esimo anniversario dall’apertura della base di Milano Malpensa (leggi anche qui) nel 2006 (anche se le operazioni su Malpensa erano iniziate già nel 1998).

“Poiché senza regali non è davvero festa, la compagnia offre 30.000 posti con il 15% di sconto su una selezione di rotte ai propri passeggeri che hanno intenzione di volare da e verso l’aeroporto di Malpensa tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2021. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate tra il 23 e il 27 aprile 2021″, afferma easyJet.

“Dalla sua inaugurazione nel 2006, l’hub di Malpensa è diventato in poco tempo uno snodo cruciale per i collegamenti domestici e internazionali, collegando 90 destinazioni in più di 25 Paesi. È stato il frutto di un grande lavoro di squadra da parte delle persone di easyJet, ma non avremmo potuto raggiungere questi risultati senza l’appoggio dei nostri clienti che in questi anni hanno continuato a riporre in noi la loro fiducia, scegliendo di volare con noi”, ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Per questo siamo lieti di concludere le celebrazioni con un pensiero anche per i nostri passeggeri, per permettere loro di ricongiungersi con i propri cari o di godersi una meritata vacanza nei prossimi mesi a una tariffa vantaggiosa”.

Per la stagione estiva 2021, easyJet, ha ampliato il proprio portafoglio di voli da Milano Malpensa in particolare verso le Isole e il Sud Italia: la compagnia collegherà lo scalo meneghino a Catania con fino a 8 voli giornalieri, a Napoli e alla Costiera Amalfitana con 5 voli giornalieri, mentre Brindisi (Salento) e Lamezia Terme potranno contare su fino a 4 collegamenti giornalieri. Palermo vedrà, invece, fino a 6 voli giornalieri per Milano Malpensa, oltre alle mete da sempre più gettonate nel Mediterraneo come le isole greche e quelle spagnole.

(Ufficio Stampa easyJet)