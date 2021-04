IATA accoglie con favore le raccomandazioni del WHO Emergency Committee

L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato gli stati a conformarsi alle raccomandazioni sui viaggi internazionali del World Health Organization’s International Health Regulations Emergency Committee, riguardo i test e la gestione del rischio durante la pandemia COVID-19. In particolare, IATA ha evidenziato le seguenti raccomandazioni per gli stati:

“Non richiedere la prova della vaccinazione come condizione di ingresso”

IATA ritiene che la libertà di viaggiare attraverso le frontiere non dovrebbe essere limitata a coloro che possono essere vaccinati. Oltre ad aprire le frontiere a coloro che sono stati vaccinati, anche i test dovrebbero svolgere un ruolo chiave laddove la vaccinazione non è possibile. Insieme, test e vaccinazioni, sono misure chiave per gli stati per riaprire in sicurezza i loro confini e ripristinare la libertà di movimento gestendo i rischi per la salute pubblica del COVID-19.

“Implementare coordinated, time-limited, risk-based, and evidence-based approaches per le misure sanitarie in relazione al traffico internazionale”

IATA sostiene fortemente misure basate sul rischio per gestire in sicurezza i viaggi internazionali. La maggior parte degli scienziati ritiene che COVID-19 diventerà endemico e che la società dovrà imparare a convivere con il virus. L’industria del trasporto aereo gestisce molteplici rischi – tecnici, naturali, geopolitici, ecc. – per mantenere operazioni sicure. In linea con questa raccomandazione, IATA continua a invitare i governi a collaborare con l’industria per stabilire piani per ricollegare in sicurezza le loro persone e le loro economie tramite il trasporto aereo sulla base di chiari parametri di riferimento per la riapertura e i protocolli di test/vaccinazione per gestire i rischi.

“Ridurre l’onere finanziario sui viaggiatori internazionali per misure quali test, isolamento/quarantena e vaccinazione, in conformità con l’articolo 40 del regolamento sanitario internazionale”

IATA crede fermamente che le misure di salute pubblica richieste dal governo per gestire i rischi COVID-19 non dovrebbero essere un ostacolo finanziario ai viaggi. Gli Stati hanno convenuto che il costo delle misure obbligatorie come i test dovrebbe essere sostenuto dal governo nell’articolo 40 del regolamento sanitario internazionale. Questo non dovrebbe essere dimenticato in caso di pandemia. Con il costo del test PCR a $100 nella fascia bassa e la necessità di più test per un singolo viaggio, questo potrebbe facilmente rendere il volo inaccessibile per gli individui e le famiglie, invertendo decenni di progresso per rendere la libertà di viaggiare più accessibile. Lo stesso vale per le misure di quarantena ove richiesto dai governi.

“Dare priorità alla vaccinazione per i marittimi e gli equipaggi di volo”

IATA sostiene fortemente la raccomandazione di dare la priorità agli equipaggi per la vaccinazione. Ciò proteggerà i crew e sosterrà operazioni efficienti. Ciò è di fondamentale importanza durante la crisi per le supply chain globali che trasportano vaccini, medicinali e attrezzature mediche necessarie per combattere il virus.

“Se attuate, queste raccomandazioni aiuteranno i governi a gestire i rischi COVID-19, a mantenere i loro cittadini al sicuro e a proteggere milioni di mezzi di sussistenza a rischio. L’obiettivo è tornare in sicurezza a vite più normali, inclusa la libertà di viaggiare, gestendo i rischi del COVID-19 che probabilmente ci accompagneranno per un po’ di tempo. Le compagnie aeree sono esperte nella gestione del rischio. È alla base delle operazioni quotidiane sicure e affidabili. I governi dovrebbero attingere alle capacità del settore aereo per aiutarli a implementare misure efficienti per i test e la vaccinazione, che possono sostituire lo strumento della quarantena. Ciò potrebbe portarci tranquillamente verso un mondo più normale con la libertà di viaggiare e l’opportunità di guadagnarci da vivere nel settore”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Il comitato di emergenza ha inoltre raccomandato che “l’OMS produca linee guida e strumenti temporanei relativi alla standardizzazione della documentazione cartacea e digitale delle misure di riduzione del rischio legate ai viaggi COVID-19 (stato di vaccinazione, test SARS-COV-2 e stato di recupero COVID-19) nel contesto dei viaggi internazionali”.

IATA supporta pienamente questa raccomandazione. Standard globali sicuri per le credenziali sanitarie di viaggio sono fondamentali per evitare frodi e facilitare l’elaborazione quando i viaggi aumenteranno. L’industria è pronta con IATA Travel Pass per gestire la documentazione dei test e delle vaccinazioni. Anche i governi stanno producendo app simili. Ma senza standard globali, questi sforzi rimarranno disgiunti e non raggiungeranno mai il loro pieno potenziale, afferma IATA.

“L’accordo su uno standard digitale per i test e la documentazione delle vaccinazioni è un passo successivo fondamentale. Senza standard riconosciuti a livello mondiale per dimostrare che qualcuno è stato vaccinato o testato, il potenziale per viaggiatori frustrati e frodi è molto reale. Il lavoro deve essere accelerato o l’eventuale riavvio sarà sconfitto da montagne di carta”, ha detto Walsh.

