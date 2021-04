UNWTO e IATA collaborano su Destination Tracker per ripristinare la fiducia nei viaggi

La World Tourism Organization (UNWTO) e l’International Air Transport Association (IATA) annunciano un Destination Tracker in preparazione della ripresa dei viaggi internazionali. È il risultato di entrambe le organizzazioni che uniscono gli sforzi per aumentare la fiducia e accelerare la ripresa del settore turistico alla riapertura dei confini. L’UNWTO-IATA Destination Tracker è un nuovo strumento online gratuito per i governi per fornire informazioni sui requisiti COVID-19 per il viaggio e le misure in atto a destinazione.

Lo strumento è disponibile attraverso i siti web di entrambe le organizzazioni e fornirà informazioni su:

– Indicatori COVID-19, inclusi i tassi di infezione, i tassi di positività e la vaccinazione in base alla destinazione/paese.

– Regolamenti sui viaggi aerei, inclusi i requisiti di test e quarantena, forniti dalla soluzione Timatic di IATA.

– Misure di destinazione, compresi i requisiti generali di salute e sicurezza come l’uso di maschere, il transito attraverso un paese, il coprifuoco o le normative relative a ristoranti e attrazioni, fornite dalle organizzazioni turistiche nazionali.

Il Destination Tracker soddisferà un’esigenza fondamentale fornendo chiarezza sulle misure COVID-19 che interessano il turismo. La situazione per i viaggiatori è complessa, con i dati UNWTO che mostrano che una destinazione su tre rimane chiusa ai turisti. Inoltre, le restrizioni e le misure interne vengono continuamente riviste.

I governi possono utilizzare Destination Tracker per pubblicare informazioni di viaggio COVID-19 in modo che i potenziali viaggiatori sappiano cosa aspettarsi a destinazione. Quando saranno completamente popolati con informazioni aggiornate sulla destinazione, le parti interessate al viaggio, comprese le organizzazioni di gestione delle destinazioni (DMO) e le agenzie di viaggio, saranno in grado di ottenere le informazioni più recenti sulla destinazione, consentendo ai viaggiatori di prendere decisioni informate quando i confini riapriranno e i viaggi riprenderanno.

Lo sviluppo del Tracker framework è completato. Sono disponibili e sistematicamente aggiornate informazioni sugli indicatori COVID-19 e sui regolamenti sui viaggi aerei. Le informazioni sulla destinazione vengono progressivamente caricate, ampliate e aggiornate con fonti ufficiali man mano che la situazione COVID-19 si evolve.

Zurab Pololikashvili, UNWTO Secretary-General, afferma: “L’UNWTO è lieta di rafforzare la sua partnership con IATA, un membro affiliato dell’UNWTO, per fornire questo importante strumento. I viaggiatori e le aziende potranno verificare i requisiti in vigore per i viaggi aerei, nonché le misure che saranno in atto nella destinazione visitata. Crediamo che questo strumento sia fondamentale anche per i governi per tenere traccia delle restrizioni di viaggio esistenti e supportare il riavvio sicuro del nostro settore”.

“È passato più di un anno da quando la libertà di viaggiare è stata persa poiché le misure COVID-19 hanno visto la chiusura dei confini. Quando i governi avranno la certezza di riaprire le frontiere, le persone saranno ansiose di viaggiare. E avranno bisogno di informazioni accurate per guidarli. Con il supporto delle organizzazioni turistiche nazionali, l’UNWTO-IATA Destination Tracker aiuterà i viaggiatori e le compagnie di viaggio a ottenere le informazioni più recenti per la pianificazione del viaggio”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director-General.

L’UNWTO-IATA Destination Tracker si basa sulla partnership esistente tra le due parti. Nell’ottobre 2020, UNWTO e IATA hanno firmato un memorandum d’intesa per lavorare insieme per ripristinare la fiducia nei viaggi aerei internazionali. L’accordo vedrà anche le due agenzie collaborare per promuovere l’innovazione per guidare la ripresa del turismo, promuovere una maggiore collaborazione pubblico-privato nel campo dell’aviazione e nel settore del turismo in generale e far avanzare i progressi già compiuti verso il raggiungimento di una maggiore sostenibilità e resilienza.

(Ufficio Stampa IATA)