News Brevi – 26.04.2021

BLUE AIR RIPARTE SULLA MILANO BERGAMO-BACAU A PARTIRE DA APRILE 2021 – Blue Air potenzia le sue operazioni sull’Italia rilanciando la rotta da Milano Bergamo a Bacau. La compagnia aerea introdurrà fino a quattro voli settimanali tra Milano Bergamo e Bacau con prezzi a partire da 9,99 euro/solo andata, tasse ed un cambio gratuito incluso. Blue Air opererà fino a 4 voli settimanali da Bergamo per Bacau, secondo il seguente orario: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica (Estate 2021) BCM 07:00 BGY 08:15; BGY 09:05 BCM 12:15.

AEROPORTO DI BOLOGNA: NOTA RIGUARDO L’ESCLUSIONE DEL SETTORE AEROPORTUALE DAI PROVVEDIMENTI INSERITI NEL PNRR – L’Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola, commenta: “Alla luce della rilevanza che rappresentano i comparti del trasporto aereo e del turismo per l’economia nazionale, appare incomprensibile come il settore aeroportuale sia completamente escluso dai provvedimenti inseriti nel PNRR nazionale (leggi anche qui). Non dimentichiamo, peraltro, la forte rigidità riscontrata in merito a livello europeo, che impatta in modo asimmetrico sui diversi Paesi con effetti più negativi per quelli, come l’Italia, per i quali è elevato il peso del comparto turistico e del trasporto aereo sull’economia nazionale. Nell’ultimo anno “normale”, il 2019, il contributo di Aeroporto di Bologna all’economia nazionale e regionale ha superato come impatto complessivo i 21mila occupati e un miliardo di Euro. Nel 2020, anno dell’emergenza Covid, abbiamo investito in infrastrutture oltre 33 milioni di Euro, il valore più alto dell’ultimo quinquennio. A fronte di un 2021 che continua ad essere critico, riteniamo essenziale da parte del Governo Italiano una rinnovata attenzione al nostro settore, con misure di compensazione dei danni subiti che vadano ad integrare quelle già determinate per il 2020, tali da supportare gli aeroporti nella, purtroppo non breve, fase di ripartenza. Come AdB rafforziamo peraltro il nostro impegno ad investire in innovazione e sostenibilità al fine di confermare e possibilmente migliorare gli obiettivi definiti nel percorso verso il traguardo Carbon Neutral “Net Zero” al 2050”.

PROMOZIONE FAMIGLIA DI EGO AIRWAYS – EGO Airways informa: “Abbiamo aspettato tanto, finalmente il momento è arrivato, quest’estate si torna a volare in Italia e all’estero. Viaggiare è una delle cose che ci sono mancate di più…i nostri sogni si realizzano sopra le nuvole, guardando il cielo fuori dal finestrino: è ora di prendere una pausa e dedicarsi al relax dopo questo periodo lungo e difficile. Perché non farlo senza lasciare nessuno a casa? Con EGO Airways si torna a viaggiare con tutta la famiglia, grazie ai comfort e ai servizi unici a disposizione degli ospiti. Dal 26 Aprile fino alla mezzanotte del 2 Maggio 2021, i bimbi viaggiano gratis su tutti i voli in partenza tra il 2 Luglio e il 30 Ottobre 2021, per qualsiasi destinazione desiderata. Potremo goderci le meritate vacanze con i nostri bimbi: Comiso, Mykonos, Ibiza e Olbia vi aspettano per fare il bagno e castelli di sabbia cullati dal rumore del mare”. Tasse aeroportuali escluse, promo valida per tutti i bambini sotto i 15 anni accompagnati da almeno un adulto: per info e condizioni visitare egoairways.com.

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES CONFERMA L’OPERATIVO PER TEL AVIV – Ukraine International Airlines conferma l’operativo per Tel Aviv. Tel Aviv è la città con l’aerea metropolitana più grande e popolosa del paese e il principale centro economico e finanziario dello Stato. Le sue pittoresche case bianche gli hanno fatto guadagnare l’appellativo di Città Bianca e, nel 2004, l’Unesco le ha attribuito il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità. Ukraine International Airlines collega Milano a Tel Aviv con comode coincidenze via Kyiv. Ukraine International Airlines continua il graduale ripristino del suo network. Il lancio di decine di voli consentirà di riprendere i collegamenti tra l’Ucraina e numerosi paesi europei attraverso l’hub di Kyiv, Aeroporto Internazionale di Boryspil. UIA continuerà a operare voli nazionali con una compagnia aerea partner per Kharkiv (HRK), Lviv (LWO), Dnipro (DNK), Zaporizhia (OZH) e Ivano-Frankivsk (IFO), nonché i propri voli di linea per Odesa (ODS). Sono inoltre molte le città raggiungibili dall’Italia via Kyiv: Yerevan (EVN), Vilnius (VNO), Cairo (CAI), Tbilisi (TBS), Baku (GYD), Tel Aviv (TLV), Chisinau (KIV), Larnaca (LCA).

BOMBARDIER NOMINA IL NUOVO VICE PRESIDENT, COMMUNICATIONS, PUBLIC AFFAIRS AND MARKETING – Bombardier ha annunciato la nomina di Ève Laurier come Vice President, Communications, Public Affairs and Marketing. Ève riferirà direttamente al presidente e CEO di Bombardier Éric Martel e guiderà il community engagement dell’azienda, il coinvolgimento di dipendenti e clienti e gestirà il brand journey internamente ed esternamente, in tutto il mondo. “Ève è un leader collaudato con una mentalità creativa e innovativa e un approccio orientato al team”, ha affermato Éric Martel. “I dipendenti e i clienti di Bombardier sono al centro della nostra visione strategica: l’intuizione, l’energia e l’entusiasmo di Ève saranno una forza trainante nell’esecuzione della fase successiva della nostra strategia e nel raggiungimento del pieno potenziale del nostro industry-leading business aviation franchise”. Ève vanta oltre 20 anni di esperienza nei settori delle pubbliche relazioni, della comunicazione, del marketing aziendale e del branding. Di recente ha ricoperto il ruolo di General Manager presso Edelman, una società di comunicazioni a livello mondiale. Con base a Montréal, Québec, Ève ha conseguito un Executive Master in Business Administration presso la McGill-HEC Montréal e una laurea in Commercio e Marketing presso la Concordia University. Entrerà in azienda a metà maggio 2021. “Vorremmo anche ringraziare Mike Nadolski, che ha deciso di lasciare l’azienda, per i suoi numerosi contributi durante gli ultimi cinque anni in Bombardier e augurargli un successo continuo in tutti i suoi impegni futuri”, ha aggiunto Martel.

ANA: NET ZERO EMISSIONS COME PARTE DEI 2050 ESG GOALS – ANA HOLDINGS ha annunciato che prevede di ridurre i livelli di emissioni di carbonio dalle operazioni degli aeromobili a net zero entro il 2050, come parte dei suoi ultimi Environmental, Social and Governance (ESG) goals, aggiornando il suo obiettivo fissato nel luglio 2020 di ridurre le emissioni di CO2 del 50% entro il 2050 (rispetto ai livelli del 2005). Come parte di un’iniziativa sociale più ampia, ANA HD si unisce ad aziende leader in tutto il mondo nel lavorare per raggiungere una crescita sostenibile, adottando misure proattive per raggiungere net zero CO2 emissions. I fattori chiave che determineranno la diminuzione delle emissioni di ANA HD per le operazioni degli aeromobili saranno: maggiore utilizzo di carburante per aviazione sostenibile (SAF); lo sviluppo di aeromobili e motori all’avanguardia con una maggiore efficienza nei consumi; miglioramento dell’efficienza delle operazioni e delle procedure di manutenzione degli aeromobili; l’utilizzo del carbon credit trading per contribuire a compensare l’impatto ambientale. “La sostenibilità e l’innovazione sono entrambe componenti centrali della nostra visione in ANA HD e siamo entusiasti dell’opportunità di apportare cambiamenti significativi mentre lavoriamo per portare avanti la nostra ambiziosa ESG agenda”, afferma Shinya Katanozaka, President and Chief Executive Officer of ANA HOLDINGS INC. “Il raggiungimento di net zero emissions richiederà di perseguire una serie di iniziative per ridurre la nostra carbon footprint in tutta l’organizzazione, ma tutto il nostro team è impegnato a fare tutto il possibile per rendere ANA HD un esempio di sostenibilità nelle nostre pratiche”. Il maggiore utilizzo di SAF sarà al centro delle misure di riduzione delle emissioni di CO2 di ANA HD. ANA HD lavorerà per full-scale operation con SAF e si baserà sulle misure di sostenibilità di successo che ha implementato. Mirerà a raggiungere net zero CO2 emissions nel FY2050 attraverso questi sforzi.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON IL TEMA NIGMA – Etihad Airways ha annunciato oggi una partnership con il World Champion Esports team, Team Nigma. Nigma sarà il primo eSports team ad essere sponsorizzato da una grande compagnia aerea e Etihad Airways si assicurerà che il team e il suo staff di supporto arrivino in orario per il loro fitto programma globale. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships di Etihad Airways, ha dichiarato: “L’industria del gioco sta rapidamente guadagnando importanza e, in linea con gli investimenti di Abu Dhabi nel settore, Etihad è orgogliosa di aprire la strada ed essere la prima grande compagnia aerea globale a laborare con un eSport team. Etihad è rinomata per la collaborazione con squadre ed eventi sportivi di livello mondiale, dal Manchester City Football Club al Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix”.