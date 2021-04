ACI World: l’interdipendenza dell’industria aeronautica è fondamentale per la ripresa

L’Airports Council International (ACI) World Director General, Luis Felipe de Oliveira, ha parlato al World Travel and Tourism Council Global Summit su come l’industria può lavorare insieme per salvaguardare e ricostruire i milioni di posti di lavoro nel settore dell’aviazione minacciati dalla pandemia COVID-19.

Luis Felipe de Oliveira, partecipando al panel Recovering 100 Million Jobs in Cancun, Messico, ha affermato che il trasporto aereo rimane una parte vitale dell’economia che, nel periodo precedente al COVID-19, supportava 88 milioni di posti di lavoro, contribuendo con 3,5 trilioni di dollari al prodotto interno lordo globale.

“Per garantire che l’aviazione possa continuare a fornire i vantaggi economici e sociali, è fondamentale che lavoriamo insieme in tutto il settore e di pari passo con l’ICAO e le organizzazioni sanitarie internazionali per garantire un recupero coordinato, fornendo al contempo rassicurazioni cruciali ai viaggiatori e al personale”, ha detto. “Circa il 60% dei posti di lavoro nel settore dell’aviazione sono negli aeroporti e le economie locali sono state pesantemente colpite dalla riduzione dell’attività e dalla perdita di posti di lavoro a causa dell’impatto e degli effetti della pandemia.

I governi hanno un ruolo chiave da svolgere per sostenere i posti di lavoro e i redditi negli aeroporti poiché l’industria aeronautica è molto importante per il benessere sociale ed economico di milioni di persone in tutto il pianeta. I governi dovrebbero fornire un sostegno finanziario mirato e diretto che dovrebbe avvantaggiare l’intero ecosistema dell’aviazione – aeroporti, compagnie aeree e i loro partner commerciali – per garantire che l’effetto moltiplicatore sia sentito in tutte le economie”.

Luis Felipe de Oliveira ha anche discusso le prospettive di una ripresa sostenuta e a lungo termine.

“Per riportare i posti di lavoro, abbiamo bisogno di una ripresa sostenibile del traffico e dei ricavi e i vaccini, insieme ai test e alle attuali misure sanitarie in atto, rappresentano la nostra migliore via d’uscita da questa pandemia”, ha detto.

“Continuano a essere realizzati guadagni in tutto il mondo nelle campagne di vaccinazione e i mercati interni negli Stati Uniti e in Cina continuano a mostrare segnali positivi, portando un rinnovato ottimismo per un ritorno più completo dei viaggi aerei quest’anno.

Il recupero, tuttavia, avverrà in fasi e sarà probabilmente irregolare in tutto il mondo. I mercati con un traffico domestico significativo non dovrebbero tornare ai livelli pre-COVID-19 prima del 2023 e i mercati con una quota significativa di traffico internazionale si riprenderanno molto più lentamente nel 2024 e 2025. Il trasporto aereo è sempre stato un settore basato sull’interdipendenza di tutte le sue parti. Il turismo e il trasporto aereo hanno una forte relazione reciproca e simbiotica: avremo bisogno di un’azione collaborativa su una scala mai vista prima.

La ripresa dei viaggi aerei e del turismo è cruciale nella più ampia ripresa economica globale ma, per avere successo, sarà necessario che i passeggeri abbiano fiducia nell’attenzione del settore alla loro salute e benessere, quindi misure armonizzate a livello globale sono fondamentali per un riavvio e una ripresa sostenibili del settore dell’aviazione.

I digital health passes giocheranno un ruolo molto importante nel riavvio del viaggio globale. Dobbiamo stabilire un health data trust framework interoperabile per la riapertura sicura delle frontiere e per i viaggi transfrontalieri”.

(Ufficio Stampa ACI World)