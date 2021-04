News Brevi – 27.04.2021

WIZZ AIR LANCIA UNA NUOVA PROMOZIONE – Wizz Air continua a lanciare promozioni dedicate ai suoi passeggeri. Wizz Air annuncia oggi il 20% di sconto sul prezzo del biglietto di alcuni voli selezionati prenotando oggi, 27 aprile, tramite il sito wizzair.com o l’applicazione WIZZ mobile app. I biglietti saranno acquistabili fino alla mezzanotte di oggi per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air. I passeggeri potranno approfittare della promozione per viaggiare fino a prima del 31 maggio 2021 e concedersi una piccola fuga primaverile, visitare una città d’arte o programmare un weekend di relax scegliendo tra le numerose rotte che godono di questa promozione. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. La promozione è valida il 27 aprile 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CEST. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% viene applicato solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 31 maggio 2021. Le Promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

IBERIA: IN VENDITA I VOLI DIRETTI VERSO LE MALDIVE – Iberia ha stabilito una rotta verso le Maldive, famose per le bellezze naturali, le acque turchesi e le spiagge bianche, e anche al sicuro da COVID. Dal 2 luglio al 30 agosto, la compagnia aerea spagnola effettuerà due voli settimanali per la capitale delle isole, Malé, con partenza da Madrid il lunedì e il venerdì e con ritorno il mercoledì e il sabato. Sia i voli in partenza che quelli in arrivo sono programmati per facili collegamenti a Madrid verso altre destinazioni Iberia in Spagna e nel resto d’Europa. Madrid – Malé, partenza 21:20, arrivo 11:25 next day. Malè – Madrid, partenza 22:00, arrivo 06:10 next day. Iberia utilizzerà sulla rotta Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business e 269 in Economy. “La rotta verso le Maldive rappresenta la prima destinazione di Iberia nell’Oceano Indiano, che risulta essere una delle più sicure da COVID-19”, ha osservato Maria Jesús López Solás, Sales Manager di Iberia. “Inoltre, negli ultimi anni Iberia ha segmentato la sua offerta per conquistare clienti con budget diversi”. Tramite il sito iberia.com o le agenzie di viaggio, i clienti possono prenotare pacchetti vacanza, incluso hotel, a prezzi competitivi.

DELTA: WI-FI SULLA DOMESTIC MAINLINE FLEET – La necessità di una connettività affidabile e veloce non è mai stata così importante, motivo per cui Delta sta dotando quasi tutta la sua domestic mainline fleet di high-speed Wi-Fi entro la fine del 2022. La compagnia equipaggerà inizialmente più di 300 aeromobili con connettività satellitare ad alta velocità (Ka-Band), powered by Viasat, entro la fine del 2021, mettendo in moto una installation timeline aggressiva per modernizzare l’esperienza di bordo. “La tecnologia e l’intrattenimento sono parti fondamentali della vita dei nostri clienti”, ha affermato Byron Merritt – V.P. of Brand Experience. “Dotando la nostra flotta di funzionalità Wi-Fi avanzate, stiamo adottando misure per assicurarci di poterci adattare ai diversi modi in cui i nostri clienti utilizzeranno la tecnologia durante il loro viaggio, sia oggi che in futuro”. Il nuovo sistema Wi-Fi offre una connessione affidabile e di qualità a bordo. A partire da giugno, i clienti sugli aeromobili abilitati Viasat avranno accesso a una connettività avanzata per $8 per volo per dispositivo, indipendentemente dalla loro destinazione. Basterà unirsi alla rete DeltaWifi.com con un laptop o un dispositivo mobile e acquistare l’accesso Wi-Fi utilizzando la nuova piattaforma Delta Portal, front page della onboard experience che arriverà entro la fine dell’estate sugli aeromobili abilitati Viasat. Con la piattaforma Delta Portal i clienti potranno connettersi, acquistare, navigare e trasmettere in streaming dal loro dispositivo preferito. Il primo velivolo abilitato Viasat di Delta, un nuovo Airbus A321ceo, entrerà in servizio regolare il 1° maggio. Delta testerà e monitorerà attentamente le performance di connettività su questo velivolo iniziale, con ulteriori aeromobili programmati per entrare in servizio a giugno a partire dagli A321ceo, 737-900 e 757-200, flotte che storicamente operano su rotte con un elevato volume di clienti. La compagnia aerea prevede di dotare queste flotte del nuovo servizio entro la fine del 2021.

ROLLS-ROYCE: PROPELLERS PER LE CONSTELLATION (FFG-62) FRIGATES – Rolls-Royce ha raggiunto un accordo con Fincantieri Marinette Marine per progettare e produrre fino a 40 fixed-pitch propellers per l’U.S. Navy’s Constellation-class (FFG-62) guided missile frigate program. Fincantieri si è aggiudicata il contratto di costruzione dall’U.S. Department of Defense (DoD) nell’aprile 2020, per progettare e costruire la prima fregata classe FFG-62. Il programma è per un totale di 20 navi, con la prima che sarà consegnata alla U.S. Navy nel 2026. La consegna del primo set di eliche (due per nave) a Fincantieri è prevista nel 2023. Le eliche saranno realizzate a Pascagoula, Mississippi. Ogni elica per la fregata di classe FFG-62 pesa più di un autobus passeggeri medio. I componenti navali prodotti da Rolls-Royce a Pascagoula includono controllable-pitch propeller systems, fixed-pitch propellers, water jets.

EASYJET: NUOVO COLLEGAMENTO TRA LONDON GATWICK E NEWQUAY – easyJet ha lanciato una nuova rotta domestica estiva da Newquay a Londra Gatwick, fornendo un’opzione aggiuntiva per i clienti e fornendo al contempo un nuovo collegamento con la capitale dalla Cornovaglia. I voli per Newquay opereranno tre volte alla settimana il martedì, il giovedì e il sabato durante l’alta stagione estiva dall’8 giugno 2021 al 30 ottobre 2021. La nuova rotta fornirà ai clienti collegamenti diretti da e per la costa sud-occidentale. I posti sono ora in vendita su easyJet.com. easyJet offre una serie di politiche flessibili per i clienti sotto la sua ‘Protection Promise’, il che significa che i clienti possono prenotare ora con la certezza che se i loro piani cambiano, anche la loro prenotazione può cambiare. Ali Gayward, Country Manager UK di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il lancio del nostro nuovo servizio tra Newquay e l’aeroporto di Londra Gatwick. Questo è un percorso entusiasmante per i clienti che desiderano visitare la Cornovaglia”. Pete Downes, Managing Director at Cornwall Airport Newquay, ha commentato: “Siamo lieti di vedere che Londra Gatwick si è aggiunta alla crescente rete di rotte easyJet presso Cornwall Airport Newquay quest’estate. Sono certo che questa nuova rotta sarà particolarmente apprezzata”.

ENAC: PRIMO RICONOSCIMENTO DELL’AUTORITA’ DELL’AVIAZIONE CIVILE TEDESCA A SOCIETA’ AUTORIZZATA DALL’ENAC PER OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE CON I DRONI – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che, per la prima volta, l’Autorità nazionale dell’aviazione civile tedesca, LBA (Luftfahrt-Bundesamt), ha esteso l’autorizzazione per operazioni con droni (UAS – Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) rilasciata dall’ENAC alla società FlyingBasket, per poter operare anche sul territorio e nello spazio aereo della Germania, in base alla nuova normativa europea, il Regolamento UE 2019/947. Un riconoscimento che dimostra sia la bontà del lavoro effettuato dalle strutture tecniche dell’ENAC, sia la sinergia tra le due Autorità con lo scopo di favorire il libero mercato, tra Paesi membri dell’Unione Europea, delle imprese che promuovono operazioni con UAS. L’autorizzazione in possesso della FlyingBasket, infatti, consente operazioni con utilizzo di un drone del peso di 160 Kg per il trasporto di merci normalmente non trasportabili con droni di piccole dimensioni e che richiederebbero spostamenti con mezzi terrestri tra luoghi impervi. Si tratta di un importante esempio di imprenditorialità nazionale che contribuirà, con le numerose piccole e medie imprese italiane, allo sviluppo del settore dei droni e della Urban Air Mobility, consentendo la realizzazione di un sistema di distribuzione merci in ambiti anche urbani, che sia rapido, efficiente e, soprattutto, ecologicamente sostenibile.

AIRBUS: JUICE INIZIA GLI ENVIRONMENTAL TEST – JUICE, JUpiter ICy moons Explorer mission guidata dalla European Space Agency (ESA), ha lasciato il satellite integration centre di Airbus a Friedrichshafen (Germania) ed è ora in viaggio verso la Large Space Simulator (LSS) chamber della European Space Agency (ESA) in Noordwijk (Netherlands). Nei prossimi 12 mesi, a partire da 31 giorni nella vacuum chamber, la sonda sarà esposta alle condizioni ambientali dello spazio e dovrà dimostrare di essere pronta per il suo viaggio via Venere e Marte verso Giove. JUICE è stato equipaggiato con i suoi componenti finali tra cui cablaggio, elettronica di potenza, computer di bordo, sistemi di comunicazione, sensori di navigazione, hardware termico e soprattutto i suoi strumenti scientifici. Presso il centro di test dell’ESA presso l’ESTEC di Noordwijk, il veicolo spaziale sarà sottoposto a una campagna di test ambientali completa, compresa la verifica del suo sistema di controllo termico e dei suoi elementi elettrici. Nel luglio di quest’anno, il veicolo spaziale si dirigerà verso Airbus a Tolosa per la flight configuration assembly, prima dei test ambientali finali tra cui electro-magnetic compatibility (EMC), mechanical, deployment and propulsion. Sarà quindi spedito al sito di lancio a Kourou, nella Guyana francese. JUICE partirà nel 2022 per il suo viaggio lungo quasi 600 milioni di chilometri verso Giove. La navicella trasporterà 10 strumenti scientifici all’avanguardia per monitorare i campi magnetici e le particelle cariche nel sistema gioviano. JUICE completerà un tour unico del Jupiter system che includerà studi approfonditi di tre lune potenzialmente oceaniche con liquid water, Ganimede, Europa e Callisto. JUICE trascorrerà più di tre anni nel sistema Giove, raccogliendo dati per fornire risposte sulle condizioni per la formazione dei pianeti e l’emergere della vita. In qualità di prime contractor, Airbus è a capo di un consorzio industriale di oltre 80 aziende in tutta Europa.

ETIHAD AIRWAYS VOLA AD ATENE DUE VOLTE A SETTIMANA – Etihad Airways ha lanciato una vendita promozionale sulle tariffe per la Grecia, poiché i viaggiatori dagli Emirati Arabi Uniti non sono tenuti a mettersi in quarantena all’arrivo. Etihad opera due volte a settimana per Atene con partenze il giovedì e il sabato, con il Boeing 787-9 Dreamliner che offre le opzioni Business, Economy ed Economy Space. I voli da, per e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Etihad è stata la prima compagnia aerea al mondo ad annunciare che opera con il 100% del suo equipaggio a bordo vaccinato. Per garantire la massima tranquillità agli ospiti, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima della partenza e all’arrivo ad Abu Dhabi. Si consiglia a coloro che desiderano prenotare di visitare etihad.com e l’app per visualizzare le loro opzioni e di rimanere informati sui regolamenti di ingresso appropriati nella loro destinazione finale.