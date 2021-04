IATA: Virtual Training per incrementare la Runway Safety

L’International Air Transport Association (IATA) sta collaborando con Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) e International Civil Aviation Organization (ICAO) su una virtual training initiative per aumentare la runway safety e migliorare l’efficienza operativa dell’aviazione.

Le tre organizzazioni del settore hanno lanciato un nuovo virtual training course sul nuovo ICAO Global Reporting Format for Runway Surface Conditions (GRF). Il GRF, che entrerà in vigore il 4 novembre 2021, definisce la nuova metodologia ICAO per la valutazione e la comunicazione delle runway surface conditions, finalizzata a una migliore valutazione dei flight crew delle take-off and landing performance.

Il corso online è specificamente progettato per soddisfare i requisiti di formazione per air traffic controllers and aeronautical information service staff. Il contenuto del corso è stato preliminarmente rivisto da organismi di regolamentazione statali e regionali, per garantire che sia conforme ai GRF training requirement.

La training partnership è la prima del suo genere tra le tre organizzazioni internazionali e pone le basi per la futura collaborazione sulle global safety enhancement activities.

“La sicurezza è sempre la priorità numero uno nel settore dell’aviazione e lavoriamo costantemente per mitigare ulteriormente il rischio. Il GRF è una metodologia armonizzata a livello globale che intende essere l’unico reporting format for international aviation, con l’obiettivo di ridurre le runway excursions. La collaborazione tra le principali parti interessate in materia di formazione garantirà che tutte le parti comprendano e applichino questo nuovo standard comune migliorato”, ha affermato Gilberto Lopez Meyer, IATA’s Senior Vice President for Safety & Flight Operation.

“Siamo lieti di lavorare con IATA e ICAO per fornire agli Air Navigation Service Providers un metodo comune per soddisfare i requisiti di formazione. Questa iniziativa contribuirà a garantire la comprensione e una migliore aderenza al nuovo runway surface condition reporting standard in modo efficiente”, ha affermato Simon Hocquard, Director General CANSO.

“La runway safety continua a rimanere la più grande sfida per la sicurezza dell’aviazione, rappresentando più della metà di tutti gli incidenti segnalati all’ICAO per operazioni commerciali”, ha sottolineato Fang Liu, ICAO Secretary General. “Abbiamo collaborato negli ultimi anni a numerose iniziative per ridurre runway safety-related accidents and incidents in tutto il mondo. Il duro lavoro intrapreso per forgiare il consenso internazionale sul nuovo GRF, oltre a questo nuovo collaborative training course che lo supporta, dovrebbe aiutare a fornire miglioramenti sostanziali delle runway safety performance”.

(Ufficio Stampa IATA)