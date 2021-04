Silk Way West Airlines ordina cinque Boeing 777 Freighter

Boeing e Silk Way West Airlines hanno annunciato oggi che l’operatore cargo privato amplierà la sua rete internazionale con un ordine per cinque 777 Freighter. L’accordo segna il primo acquisto del long-range, high capacity twin-engine freighter nella regione del Caspio e in Asia centrale. Gli aeroplani consentiranno alla compagnia aerea di aumentare la sua capacità di soddisfare la crescente cargo demand in tutto il mondo.

“Questo accordo è una parte incrementale del rinnovo della nostra flotta e del nostro impegno a soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Sono fiducioso che l’acquisizione di nuovi cargo rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di leader nel mercato del trasporto aereo globale per i prossimi 15-20 anni”, ha detto Zaur Akhundov, Silk Way Group president.

I leader di Silk Way West Airlines e Boeing hanno annunciato l’accordo durante una cerimonia di firma a Baku.

“Silk Way West Airlines ha rapidamente ampliato la portata geografica della sua rete. Con il global air freight market previsto in crescita di oltre il 60% nei prossimi 20 anni, questo nuovo ordine rafforza la loro capacità di soddisfare la trade and e-commerce demand in Commonwealth of Independent States, Europa, Middle East, Asia e Nord America”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Siamo onorati di collaborare con loro e non vediamo l’ora di introdurre l’efficienza e le capacità leader di mercato del 777 Freighter nella loro flotta 747 Freighter”.

Il 777 Freighter è il twin-engine freighter più grande, più lungo e con il maggiore range al mondo. L’efficienza nei consumi dell’aereo e la capacità di ridurre le emissioni di CO2 del 17% rispetto ai vecchi aeroplani contribuiranno agli obiettivi di sostenibilità del vettore. Con un range di 9.200 chilometri, il 777 Freighter può trasportare un maximum payload di 102.000 chilogrammi, consentendo a Silk Way West Airlines di effettuare meno scali e ridurre le landing fees sulle rotte a lungo raggio.

Progettato per integrarsi senza problemi con le operazioni cargo esistenti, il 777 Freighter fornirà flessibilità operativa a Silk Way West Airlines, con i cinque 747-8 Freighter e i sette 747-400 Freighter attualmente operati dal vettore. I 747 e 777 freighter sono in grado di trasportare outsized cargo loads su 3-meter-tall pallets. Questa common main-deck pallet height capability consente pallets intercambiabili. Inoltre, la 777 Freighter main deck side cargo door è larga 3,72 metri, offrendo una outsized carriage capability oltre tall payloads.

Il 777 Freighter è il cargo Boeing più venduto di tutti i tempi. I clienti di tutto il mondo hanno ordinato 247 777 Freighter dall’inizio del programma nel 2005. Leader di mercato nel settore degli aeromobili cargo, Boeing fornisce oltre il 90% della worldwide dedicated freighter capacity, inclusi new production and converted aircraft.

Fondata nel 2012 a Baku, Silk Way West Airlines è la più grande compagnia aerea cargo nella regione del Mar Caspio, con un annual cargo turnover di 350.000 tonnellate. Con base nell’Heydar Aliyev International Airport in Baku, la compagnia aerea opera circa 350 scheduled flights mensili verso 40 destinazioni in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)