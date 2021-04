Rolls-Royce e DHL Express siglano accordo per i motori Trent 700

Rolls-Royce e DHL Express hanno annunciato di aver firmato un TotalCare® agreement per i motori Trent 700 che attualmente equipaggiano gli otto aerei Airbus A330 Freighter della worldwide operating logistics company. L’accordo coprirà anche tutti i motori Trent 700 che verranno aggiunti alla flotta DHL in futuro.

“Il servizio TotalCare non solo fornisce un supporto di prima classe ai nostri airline customers, ma anche ai nostri cargo carriers. TotalCare offre più di un semplice engine maintenance plan, è un concetto di servizio basato su prevedibilità e affidabilità.

Questo accordo garantirà a DHL un costo garantito per le operazioni e la manutenzione dei motori Trent 700 attraverso un dollar-per-flying-hour payment mechanism. Fornirà inoltre una maggiore disponibilità degli aeromobili grazie alla nostra conoscenza approfondita dei motori che si basa su advanced engine health monitoring e sui 62 milioni di flying hours accumulate dal Trent 700 in oltre 25 anni di attività. L’accordo TotalCare garantirà la continuità del supporto post-vendita al minor costo di manutenzione possibile per la flotta DHL per decenni in futuro”, afferma Rolls-Royce.

“Il Trent 700 offre spinta elevata su entrambi i tipi di freighter aircraft DHL – l’A330-200F e l’A330 P2F – che si traduce in un extra payload rispetto ad altre scelte di motori. Oltre a emettere meno CO2 ed essere il motore più economico a operare sull’A330, il Trent 700 è anche l’opzione più affidabile, con una dispatch reliability del 99,9%”, prosegue Rolls-Royce.

Hannah March, Rolls-Royce, Vice President Customers, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter continuare a supportare DHL dopo una proficua collaborazione sul motore RB211-535E4. Questo accordo è un altro ottimo esempio di fornitura di servizi di prima classe a DHL, abilitati dal miglior motore per l’A330 Freighter, il Trent 700″.

Geoff Kehr, DHL, Senior Vice President – Global Fleet Management, ha dichiarato: “TotalCare ci offre l’opportunità di mantenere la nostra flotta Trent 700 secondo i migliori standard di affidabilità della categoria, sfruttando la portata e la rinomata capacità di Rolls-Royce attraverso il supporto TotalCare. Ciò consente di risparmiare tempo e risorse in modo che DHL possa concentrarsi su altri aspetti operativi e sull’ottimizzazione della manutenzione della flotta”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: DHL Express)