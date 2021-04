News Brevi – 28.04.2021

MALTA E GENOVA COLLEGATE DA UN NUOVO VOLO – L’estate 2021 vedrà la riapertura di una tratta strategica tra l’aeroporto di Genova e Malta. Il nuovo volo operato da Ryanair partirà dal 3 luglio 2021 con una programmazione bisettimanale (martedì e sabato). A supporto del lancio, Malta Tourism Authority e Aeroporto di Genova, stanno collaborando con una serie di attività promozionali. La prima di queste è un webinar per agenzie che si terrà il 28 aprile alle ore 11 durante il quale sarà messo in palio tra i partecipanti un soggiorno per due di 3 notti in hotel 5*. All’appuntamento online saranno presenti Ester Tamasi, Direttore MTA Italia, Maya Francione, Trade Marketing Coordinator MTA Italia, Wilma Pennino, Presidente Fiavet Liguria e Paolo Fabiani, Responsabile Sviluppo Commerciale Aeroporto di Genova. Durante l’attività sarà raccontata la destinazione come proposta di long stay, ma anche descritte le possibilità offerte da Valletta, meta ideale per city break, un vero e proprio museo a cielo aperto, in linea con le tendenze del momento che privilegiano le attività all’aria aperta. “Con meno di due ore di volo, la Liguria sarà presto collegata a Malta. Un viaggio breve per immergersi in una destinazione la cui storia millenaria ha infiniti tesori da svelare al turista. Valletta è una città monumento che in poco meno di 1 km quadrato raccoglie un patrimonio culturale e architettonico straordinario, ma è anche punto di partenza ideale da cui partire per andare alla scoperta delle nostre isole”, commenta Ester Tamasi. “Siamo felici di collaborare con l’Ente di promozione di Malta per far conoscere al territorio ligure questa importante destinazione. Grazie al nuovo collegamento diretto, i passeggeri in partenza dal “Cristoforo Colombo” potranno raggiungere Malta in tutta comodità”, commenta Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova.

I FAN DI IBERIA SCELGONO LUBIANA COME 113° DESTINAZIONE QUESTA ESTATE – Lubiana, Slovenia, è la vincitrice del concorso che Iberia ha organizzato sui social network per scegliere la sua 113° destinazione quest’estate. Per 11 giorni, i follower di Iberia su Facebook, Twitter e Instagram hanno potuto votare una destinazione tra queste sette: Lubiana in Slovenia, Bastia in Francia, Rodi, Salonicco e Zante in Grecia, Fez in Marocco, Azzorre in Portogallo. In totale sono stati contati 4.719 voti, di cui il 38% è andato a Lubiana. Al secondo posto le isole Azzorre e al terzo posto la greca Zante. Iberia ha esaudito i desideri dei suoi followers e ha già programmato voli verso Lubiana quest’estate, in particolare due frequenze settimanali, lunedì e venerdì, dal 2 al 30 agosto. Questi voli sono già in vendita. Inoltre, i follower di ogni social network hanno partecipato all’estrazione di due biglietti di andata e ritorno per Lubiana, meta scelta dalla maggioranza; un biglietto per due persone per ogni social network. La compagnia aerea contatterà i vincitori tramite messaggi diretti sui loro profili. Due settimane fa Iberia ha presentato il suo programma estivo con 112 destinazioni (leggi anche qui), comprese le Isole Maldive, dove volerà per la prima volta il prossimo luglio. I voli sono in vendita da ieri. Iberia ha annunciato che quest’estate riprenderà i voli per Chicago, Boston e Los Angeles, Stati Uniti; Guayaquil, Ecuador; Cali, Colombia. In Europa, recupera molte delle sue rotte estive come Bergen, Budapest, Corfù, Catania, Dubrovnik, Olbia, Oslo, Spalato e Zagabria, oltre alle destinazioni internazionali “sole e spiaggia” operate da Iberia Express come Heraklion, Mykonos, Santorini, Bari, Palermo, Cagliari, Zara e Malta, a cui si aggiunge una nuova rotta per Cefalonia.

ANA INSTALLA HANDS-FREE LAVATORY DOORS SU 21 AEREI – All Nippon Airways (ANA) ha collaborato con JAMCO Corporation per sviluppare la prima hands-free door che consente un facile accesso ai lavatory sui suoi aerei. La porta innovativa è stata sviluppata nell’ambito dell’iniziativa ANA Care Promise. Le prime hands-free doors saranno introdotte sui voli domestici a partire dal 1° maggio. “Guidati dai principi di ANA Care Promise, abbiamo continuato a investire nello sviluppo e nell’implementazione di tecnologie innovative perché la salute e la sicurezza dei passeggeri e del nostro personale sono la massima priorità”, ha affermato Shinichi Inoue, Senior Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning. “La hands-free lavatory door è l’ultimo esempio di come abbiamo messo in pratica questo principio, mentre cerchiamo modi per rendere l’esperienza di viaggio più sicura e più conveniente”. La nuova porta è progettata in modo che i passeggeri possano usare i gomiti per sbloccarla. Poiché il meccanismo della porta è diverso da quelli che si trovano su altri aeromobili, è stata posizionata una segnaletica per fornire istruzioni operative. L’hands-free lavatory sarà installato su 11 Boeing 787-8, due Boeing 787-9 e otto Boeing 777-200. L’installazione iniziale sarà per gli aeromobili che servono rotte domestiche, mentre ANA punta a introdurre il sistema su tutti i domestic and international aircraft in futuro.

DELTA E’ TRA LE TIME100 MOST INFLUENTIAL COMPANIES 2021 – Delta Air Lines è tra le TIME100 Most Influential Companies of 2021, l’unica compagnia aerea nella lista dei “businesses making an extraordinary impact around the world”. Questo nuovo elenco è un’espansione dell’iconico TIME100, noto per aver condiviso le 100 persone più influenti dell’anno. Delta è stata riconosciuta per la sua attenzione ai clienti durante la pandemia COVID-19. Le 100 società sono state selezionate da un pool di candidature presentate da redattori di TIME, corrispondenti ed esperti del settore. TIME ha elogiato l’attenzione di Delta per il futuro, con l’intenzione di implementare il Wi-Fi gratuito in volo. La compagnia aerea ha annunciato i suoi piani per dotare quasi tutta la sua domestic mainline fleet di Wi-Fi ad alta velocità entro la fine del 2022.

DELTA COLLABORA CON APPLE E AT&T PER TRASFORMARE IL LAVORO DEI FLIGHT ATTENDANTS – Delta diventerà la prima compagnia aerea globale dotata di 5G aggiornando gli esistenti dispositivi SkyPro degli assistenti di volo a iPhone 12. La collaborazione con Apple e AT&T fornirà agli assistenti di volo di Delta i migliori prodotti per semplificare il loro lavoro e spianare la strada a interazioni più significative con i clienti. L’ultima collaborazione della compagnia aerea con Apple e AT&T porta avanti un futuro di connettività migliorata, basata sulla tecnologia. A partire dalla fine dell’estate, tutti gli assistenti di volo Delta saranno equipaggiati con iPhone 12, abbinato alla rete 5G all’avanguardia di AT&T. “I nostri assistenti di volo sono i migliori professionisti, quindi quando stavamo cercando prodotti eccezionali che soddisfano gli standard Delta, Apple e AT&T erano al primo posto”, ha affermato Allison Ausband, S.V.P. – In-Flight Service. “Questa relazione è un passo verso il futuro di un’esperienza di bordo più connessa e umana”. iPhone 12 con SkyPro aprirà le porte a funzionalità in grado di trasformare il lavoro quotidiano degli assistenti di volo di Delta, sia dentro che fuori dall’aereo.

ENAC E ART STIPULANO PROTOCOLLO DI INTESA – Il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Nicola Zaccheo e il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’aviazione civile (ENAC) Alessio Quaranta, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa della durata di tre anni con cui si definisce il quadro della collaborazione tra l’Autorità e l’Ente, avviando così un percorso condiviso e una sinergia strategica per una più efficace azione di ART ed ENAC in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune. L’Autorità e l’Ente esercitano, infatti, funzioni contigue in ordine, rispettivamente, alla regolazione economica e tecnica del settore aeroportuale. Sulla base del protocollo, ART e ENAC coopereranno nelle materie di comune interesse attraverso interventi istituzionali, la costituzione di gruppi di lavoro congiunti, lo scambio di documenti, dati e informazioni, la collaborazione nell’elaborazione di segnalazioni al Parlamento e al Governo. Inoltre, ART ed ENAC potranno organizzare incontri e corsi formativi a favore del personale coinvolto nelle specifiche attività oggetto del Protocollo e favorire reciprocamente lo scambio del proprio personale.