Airbus riporta i risultati del primo trimestre 2021

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per il primo trimestre (Q1) terminato il 31 marzo 2021.

“I buoni risultati del primo trimestre riflettono principalmente le nostre performance di consegna degli aeromobili commerciali, il contenimento dei costi e della liquidità, i progressi con il piano di ristrutturazione nonché i contributi positivi delle nostre helicopter and defence and space activities”, afferma l’Airbus Chief Executive Officer, Guillaume Faury. “Il primo trimestre mostra che la crisi non è ancora finita per il nostro settore e che il mercato rimane incerto. Stiamo investendo nell’innovazione e nella trasformazione della nostra azienda per realizzare le nostre ambizioni a lungo termine in tutto il portafoglio”.

I gross commercial aircraft orders sono stati pari a 39 (Q1 2020: 356 aeromobili) e includevano 38 aeromobili single-aisle. Dopo le cancellazioni, i net commercial aircraft orders erano -61 (Q1 2020: 290 aeromobili) con il portafoglio ordini comprendente 6.998 aeromobili al 31 marzo 2021. Airbus Helicopters ha prenotato 40 ordini netti (Q1 2020: 54 unità), inclusi 2 velivoli della famiglia Super Puma e un H160. L’assunzione di ordini per valore di Airbus Defence and Space è stata di 2,0 miliardi di euro (1° trimestre 2020: 1,7 miliardi di euro) e includeva importanti acquisizioni di contratti nei sistemi spaziali e ordini di servizi ricorrenti negli aerei militari.

I ricavi consolidati sono stati sostanzialmente stabili su base annua a 10,5 miliardi di euro (1° trimestre 2020: 10,6 miliardi di euro). Sono stati consegnati un totale di 125 aeromobili commerciali (Q1 2020: 122 aeromobili), di cui 9 A220, 105 A320 Family, 1 A330 e 10 A350. I ricavi generati dalle commercial aircraft activities di Airbus sono diminuiti del 4%, riflettendo principalmente il minor volume di servizi. Airbus Helicopters ha consegnato 39 unità (Q1 2020: 47 unità) con ricavi che riflettono volumi inferiori negli elicotteri civili, in parte compensati dalla crescita dei servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono rimasti stabili rispetto all’anno precedente.

Consolidated EBIT Adjusted aumentato a 694 milioni di euro (primo trimestre 2020: 281 milioni di euro).

L’EBIT Adjusted delle commercial aircraft activities di Airbus è aumentato a 533 milioni di euro (Q1 2020: 191 milioni di euro), riflettendo principalmente l’attenzione sui costi e un mix favorevole. Include anche un impatto positivo dalla copertura valutaria.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a 62 milioni di euro (Q1 2020: 53 milioni di euro), trainato dai servizi, dall’esecuzione dei programmi e dalla minore spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) in seguito alle certificazioni dell’H160 e del five bladed H145 nel 2020.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è aumentato a 59 milioni di euro (Q1 2020: 15 milioni di euro), riflettendo principalmente il continuo contenimento dei costi e le fasi positive nel trimestre. È stato consegnato un aereo da trasporto militare A400M.

Le spese consolidate autofinanziate in ricerca e sviluppo sono ammontate a 620 milioni di euro (1° trimestre 2020: 663 milioni di euro).

Il consolidated EBIT (reported) ammonta a 462 milioni di euro (Q1 2020: 79 milioni di euro), comprese le rettifiche per un totale netto di -232 milioni di euro.

Il risultato finanziario è stato di 59 milioni di euro (primo trimestre 2020: -477 milioni di euro). Il consolidated net income è stato di 362 milioni di euro (perdita netta del primo trimestre 2020: -481 milioni di euro) con un utile per azione dichiarato consolidato di 0,46 euro (perdita per azione del primo trimestre 2020: -0,61 euro).

Il consolidated free cash flow before M&A and customer financing è ammontato a € 1,202 miliardi (Q1 2020: € -8,030 miliardi), principalmente guidato da un forte impatto positivo dal capitale circolante e riflette i continui sforzi di contenimento della liquidità. Il free cash flow consolidato è stato di € 1,164 miliardi (Q1 2020: € -8,501 miliardi).

La posizione di liquidità della Società rimane forte.

La guidance emessa nel febbraio 2021 rimane invariata. Come base per la sua guidance per il 2021, la Società assume che non ci siano ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, le operazioni interne della Società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi.

Su questa base, la Società si prefigge di raggiungere almeno nel 2021: stesso numero di consegne di aeromobili commerciali del 2020; EBIT adjusted di 2 miliardi di euro; breakeven free cash flow before M&A and customer financing.

(Ufficio Stampa Airbus)