La pandemia continua a pesare sui risultati di Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines

A fronte di una situazione di mercato ancora difficile, nel primo trimestre di quest’anno non si è assistito a una ripresa nel settore del trasporto aereo. Le restrizioni di viaggio in continua evoluzione e in alcuni casi inasprite hanno praticamente annullato le prospettive di una ripresa dell’attività di viaggio in tutto il mondo, e questo a sua volta ha depresso in modo significativo i ricavi e gli utili del primo trimestre di Swiss International Air Lines (SWISS). A Ginevra SWISS è stata costretta a ridurre il proprio programma di volo a un minimo assoluto di tre destinazioni. Ma la Svizzera occidentale era ancora collegata al mondo tramite gli hub di Zurigo e Francoforte di Lufthansa Group.

A causa della mancanza di prenotazioni, i ricavi del primo trimestre di SWISS per il 2021 sono stati del 67,5% al di sotto del livello dell’anno precedente, a CHF 299,6 milioni (Q1 2020: CHF 923,0 milioni). La minore domanda di passeggeri è stata almeno parzialmente compensata dalla domanda ancora vivace per i servizi cargo. Anche le misure di riduzione dei costi globali adottate hanno avuto il loro effetto. Tuttavia, nel primo trimestre SWISS ha registrato una perdita operativa di -201 milioni di CHF (Q1 2020: -84,1 milioni di CHF).

Il CFO di SWISS, Markus Binkert, afferma: “Data la situazione di mercato estremamente difficile che abbiamo dovuto affrontare dall’inizio di quest’anno, questo risultato del primo trimestre è in linea con le nostre aspettative. Anche quest’anno, a causa del prolungato ritardo nella ripresa del nostro settore, pubblicheremo un risultato operativo sostanzialmente negativo”.

Le continue restrizioni ai viaggi si riflettono chiaramente nei volumi di passeggeri del primo trimestre. Nei primi tre mesi del 2021 SWISS ha trasportato un totale di circa 290.000 passeggeri, il 90,4% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. SWISS ha operato un totale di 4.429 voli nel primo trimestre, con un calo dell’83,8% su base annua. SWISS ha inoltre offerto il 72,8% in meno di capacità nel primo trimestre. Il load factor nel primo trimestre è stato pari al 27,5%, 45,9 punti percentuali al di sotto del livello dell’anno precedente.

SWISS ha continuato a esercitare una rigorosa gestione della liquidità e dei costi per tutto il primo trimestre. Il CEO di SWISS, Dieter Vranckx, afferma: “Con la continua assenza di una ripresa del settore e gli ulteriori ritardi a qualsiasi ripresa dell’attività, anche la più rigorosa disciplina dei costi non è più sufficiente per garantire la nostra futura competitività. In considerazione di ciò, dobbiamo ora valutare un sostanziale ridimensionamento”. Qualsiasi ridimensionamento della flotta di aeromobili SWISS avrebbe un impatto sulla rete di rotte, sui suoi costi e sulle strutture organizzative. Lo studio sulle dimensioni future di SWISS che è stato ora avviato non è ancora completo. Ulteriori dettagli verranno comunicati in merito nelle prossime settimane.

A causa della crisi in corso e della conseguente riduzione degli orari dei voli, Austrian Airlines ha registrato un calo dei passeggeri dell’84% nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, durante il quale la pandemia ha subito un’accelerazione. Di conseguenza, i ricavi del vettore nazionale austriaco sono diminuiti del 79%, a 61 milioni di euro (Q1 2020: 287 milioni di euro). Una gestione efficiente dei costi ha ridotto le spese totali del 61%, a 171 milioni di euro nel primo trimestre del 2021 (primo trimestre 2020: 440 milioni di euro). L’Adjusted EBIT è stato pari a -106 milioni di euro dopo i primi tre mesi dell’anno in corso. La liquidità rimane al di sopra del piano industriale nonostante la minore produzione, in parte a causa dei differimenti.

“Gli alti tassi di infezione in Europa, i ritardi nel processo di vaccinazione e le associate restrizioni ai viaggi globali hanno lasciato il segno, che si riflette nei primi risultati trimestrali di quest’anno. Abbiamo ancora un’altitudine sufficiente: per mantenerla, le agevolazioni di viaggio pianificate devono essere implementate rapidamente. Poi saremo in grado di decollare di nuovo, poiché le persone in Austria vogliono finalmente viaggiare di nuovo”, spiega il CEO Alexis von Hoensbroech.

Austrian Airlines ha trasportato un totale di 308.000 passeggeri nel primo trimestre del 2021 (Q1 2020: 1,9 milioni). La capacità misurata in ASK ha dovuto essere ridotta dell’82%. Il load factor dei voli Austrian Airlines nel primo trimestre è stato del 52,6% (Q1 2020: 68,2%).

La compagnia aerea prevede un aumento della domanda nel settore del turismo in estate e quindi aumenta costantemente i suoi servizi per le destinazioni di vacanza e in altre regioni. Fino a luglio saranno servite oltre 100 destinazioni. “Con il nostro programma di volo estivo, stiamo creando un’offerta di vacanza allettante per tutti gli austriaci. Il focus principale sarà su Grecia e Cipro, ma le nostre speranze sono anche su Italia, Spagna e Turchia”, afferma Michael Trestl, Chief Commercial Officer di Austrian Airlines.

A seguito della crisi, Brussels Airlines riporta un Adjusted EBIT di -70 milioni di euro per il primo trimestre, in diminuzione del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che includeva gennaio e febbraio 2020, due mesi “normali”. Le entrate della compagnia aerea belga sono diminuite del 76% su base annua, a 55 milioni di euro, mentre i costi operativi sono stati ridotti del 59%, a 130 milioni di euro, in parte a causa della minore produzione, ma anche grazie alle misure di risparmio sui costi.

Tra gennaio e marzo, Brussels Airlines ha accolto 192.000 passeggeri, un calo dell’88% rispetto al primo trimestre del 2020. La compagnia aerea ha operato 1.791 voli, in calo dell’87%. Il load factor è sceso di 15,3 punti percentuali, al 58,2%.

Dall’inizio della crisi del Coronavirus, Brussels Airlines ha rigorosamente adattato la sua capacità di volo per rispondere il più fedelmente possibile alla domanda del mercato al fine di salvaguardare la sua posizione di cassa. Attualmente Brussels Airlines sta gradualmente rafforzando la sua capacità di volo per essere in grado di fornire un’offerta di volo in linea con la domanda prevista per la stagione delle vacanze estive (in media il 65% della sua capacità 2019), con un focus sul segmento del tempo libero e, naturalmente la sua vasta offerta africana.

