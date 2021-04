News Brevi – 29.04.2021

QATAR AIRWAYS INVIA FORNITURE MEDICHE IN INDIA – Qatar Airways sta sostenendo gli sforzi internazionali per affrontare la seconda ondata di COVID-19 in India inviando gratuitamente assistenza medica e attrezzature nel paese da fornitori globali. La compagnia aerea intende trasportare 300 tonnellate di aiuti da tutta la sua rete globale a Doha, dove verranno trasportati in un three-flight cargo aircraft convoy direttamente verso destinazioni in India dove sono più necessarie. L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Lo Stato del Qatar ha una relazione lunga e speciale con l’India e abbiamo assistito con grande dolore a come COVID-19 ha causato ancora una volta una sfida significativa al paese. In qualità di uno dei leader mondiali del trasporto aereo di merci, con una vasta rete internazionale, siamo pronti a fornire supporto umanitario trasportando queste forniture tanto necessarie e aiutare il paese a combattere questo virus. Qatar Airways Cargo ha già trasportato oltre 20 milioni di dosi del vaccino COVID-19 per l’UNICEF come parte del memorandum d’intesa quinquennale a sostegno dell’UNICEF’s Humanitarian Airfreight Initiative”. La spedizione cargo includerà attrezzature DPI, bombole di ossigeno e altri articoli medici essenziali e consiste in donazioni da parte di individui e aziende in tutto il mondo, oltre ai cargo orders esistenti. Qatar Airways è stata leader nella lotta contro COVID-19 e, nelle prime fasi della pandemia, ha fornito voli di aiuto simili alla Cina, spedizioni di rifornimenti a Pechino, Guangzhou e Shanghai nel febbraio 2020.

AIRBUS: IN ORBITA IL PRIMO PLEIADES NEO CONSTELLATION SATELLITE – Il primo satellite della Pléiades Neo constellation è stato consegnato in orbita dall’Arianespace European launcher Vega, dalla Guyana francese la scorsa notte. I primi segnali di telemetria sono stati ricevuti questa mattina e gli array solari sono stati estesi. Le prime attività della fase orbitale sono iniziate, comandate dal centro di controllo Airbus a Tolosa, per preparare l’acquisizione della prima immagine la prossima settimana. Seguirà la in-orbit calibration phase, prima dell’apertura del servizio commerciale. Completamente finanziato, progettato, prodotto, posseduto e gestito da Airbus, Pléiades Neo fornirà ai clienti commerciali e istituzionali approfondimenti di alto livello per il prossimo decennio. Ogni satellite aggiungerà mezzo milione di km2 al giorno a una risoluzione nativa di 30 cm. Le immagini saranno facilmente accessibili sulla piattaforma digitale OneAtlas di Airbus, consentendo ai clienti un accesso immediato sia ai dati appena acquisiti che a quelli archiviati, oltre a un’ampia analisi. Composta da quattro satelliti identici, la costellazione Pléiades Neo lavorerà mano nella mano con i satelliti Pléiades esistenti e il resto della flotta di satelliti Airbus per l’osservazione della Terra. I satelliti Pléiades Neo, estremamente compatti, sono dotati di un next generation silicon carbide optical instrument, leggero, basato sulla tecnologia che Airbus ha introdotto per la prima volta all’inizio degli anni 2000. Hanno anche inter-satellite links con gli SpaceDataHighway (EDRS) geostationary satellites, per consentire acquisizioni urgenti da 30 a 40 minuti a seguito della richiesta di incarico, per rispondere rapidamente alle situazioni più critiche. “Il lancio di questo primo satellite Pléiades Neo aprirà la strada a nuovi servizi e grandi opportunità per i nostri clienti, grazie alla sua elevata precisione e maggiore reattività”, ha affermato François Lombard, Head of Intelligence at Airbus Defence and Space. Il satellite sarà presto affiancato dal suo gemello, Pléiades Neo 4, già a Kourou e pronto per il lancio questa estate, sempre su un razzo Vega.

RESTARTING MICE – FARE SISTEMA PER IL TURISMO ITALIANO – Il prossimo 9 maggio partirà l’evento in presenza “Restarting Mice, fare sistema per il turismo italiano” che darà il via, dopo un anno di stop, alla ripartenza del settore dei meeting e congressi – ovvero il cosiddetto MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) – che in Italia muove normalmente un giro d’affari pari a 20 miliardi di euro grazie a 13 mila operatori che organizzano più di 400.000 eventi con 42 milioni di presenze (il 40% dei pernottamenti alberghieri è legato a eventi, meeting e congressi). Per studiare modalità e tempi della ripartenza, i principali operatori di questo importante settore si incontreranno, per la prima volta in presenza, il prossimo 9 maggio per una “tre giorni” di lavori organizzata da 5 fra le realtà più importanti del turismo italiano – MSC Crociere, Alitalia, Starhotels, AirPlus International e First Travel Italy – che si sono unite per fare sistema e cominciare a discutere sulla fattibilità della rimessa in moto del settore rispettando le normative anticovid 2019. L’appuntamento parte da Genova domenica 9 maggio, dove tutti i partecipanti, nel rispetto del protocollo di salute e sicurezza messo a punto da MSC Crociere, si dovranno sottoporre ad alcuni esami (tra cui il tampone a immunofluorescenza e la misurazione della temperatura) prima di salire a bordo dell’ammiraglia MSC Grandiosa, pronta a salpare alla volta di Civitavecchia. Il protocollo di salute e sicurezza messo a punto da MSC Crociere – e approvato dalle autorità competenti in Italia, Malta e Grecia – ha permesso la ripartenza delle navi ad agosto del 2020 ed MSC Grandiosa è stata la prima al mondo a offrire crociere complete in modo sicuro e responsabile. Il 10 maggio, dopo essere sbarcati a Civitavecchia, il gruppo sarà ospite a Roma dello Starhotels Metropole. L’11 maggio il gruppo tornerà nelle proprie destinazioni di partenza grazie ai voli Alitalia. La Compagnia fin dalle prime fasi dell’emergenza si è organizzata per continuare a volare e farlo in totale sicurezza, lavorando al fianco delle istituzioni e mettendo a disposizione del Paese la propria flotta. Alitalia ha infatti operato sia voli di rimpatrio degli italiani nel nostro paese che degli stranieri all’estero, quando era fondamentale riportare a casa in sicurezza chi era lontano dalla propria dimora. Alitalia ogni giorno vola in totale sicurezza rispettando la normativa covid-19 in tutto il suo network.

SAAB: RADAR SYSTEM PER LA U.S. NAVY – Il AN/SPN-50(V)1 radar system, che è una delle U.S. versions del Saab Sea Giraffe Agile Multi Beam radar, funzionerà come primary air traffic control surveillance radar for manned and unmanned aviation a bordo di Navy’s nuclear-powered aircraft carriers and amphibious large decks. “Sfruttando la tecnologia radar di Saab già in servizio operativo con la Marina degli Stati Uniti, il Naval Air Traffic Management Systems Program Office e Saab si rivolgono alla shipboard air traffic control capability per garantire la prontezza e l’efficienza dei costi”, ha affermato Erik Smith, Presidente e CEO di Saab negli Stati Uniti. L’U.S. Navy’s Shipboard Air Traffic Radar program in Low Rate Initial Production (LRIP) ha assegnato una LRIP option per tre Saab AN/SPN-50(V)1 radar systems. L’order value per il LRIP phase two contract è USD 37,1 million, con prima consegna schedulata per il 2022.

NUOVO VOLO DOMESTICO PER QANTAS – La costa settentrionale del New South Wales beneficerà di voli più diretti con la nuova rotta di Qantas tra Coffs Harbour e Brisbane che decollerà oggi. Il vettore opererà quattro voli settimanali di andata e ritorno tra Coffs Harbour e Brisbane con il suo aereo turboelica Q400, aggiungendo circa 600 posti sulla rotta ogni settimana. La nuova rotta è stata ritardata di un mese a causa delle limitazioni di viaggio e segue il lancio dei voli da Melbourne a Coffs Harbour ad aprile. Il CEO di QantasLink, John Gissing ha affermato; “Questi voli diretti per Coffs Harbour contribuiranno a sostenere la crescente domanda di viaggi nazionali e avranno un flusso di benefici per le imprese locali che cercano di riprendersi dall’impatto di COVID-19”.

AIR ASTANA LANCIA “MYPRESS DIGITAL MEDIA” – Air Astana ha introdotto il servizio MyPress Digital Media, che consente ai passeggeri di scaricare, direttamente da https://airastana.com/global/en-us/Experience-Air-Astana/MyPress, un gran numero di contenuti sui loro dispositivi personali, da oltre 1.000 testate in 20 lingue diverse, prima o dopo il volo. Aigerim Zhambyl, Project Manager di Air Astana ha dichiarato: “Durante il periodo di pandemia, il nuovo servizio MyPress è particolarmente importante, poiché aiuta a ridurre il rischio di diffusione del coronavirus. Grazie alla partnership con Media Carrier, sono moltissimi i giornali e le riviste regolarmente aggiornati e disponibili per la lettura direttamente dai dispositivi personali. Il nuovo servizio ridurrà anche il consumo di carta e carburante, oltre ad ottimizzare i preparativi pre-volo”.

IATA: STATAMENT RIGUARDO HEATHROW – IATA in un suo comunicato afferma: “L’International Air Transport Association (IATA) ha espresso profonda frustrazione per la decisione della CAA del Regno Unito che consente a Heathrow Airport di rivalutare e aumentare la propria asset base di 300 milioni di GBP. Ciò consentirà a Heathrow di estrarre tariffe passeggeri più elevate per coprire le perdite pandemiche (2020-2021) dal prossimo anno”. “I consumatori pagheranno milioni in più per viaggiare. Le tariffe di atterraggio di Heathrow sono già le più alte del mondo, danneggiando la competitività del Regno Unito e gravando sui viaggiatori. Questo è il momento in cui tutti nel settore dell’aviazione dovrebbero collaborare per ridurre i costi e ricostruire un importante settore dell’economia. Indipendentemente dai nostri prossimi passi per contrastare questa decisione, siamo d’accordo con la conclusione della CAA secondo cui Heathrow deve investire in servizi migliori per compagnie aeree e viaggiatori. Ci aspettiamo che la CAA mantenga Heathrow su questi obblighi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.