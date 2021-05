Austrian Airlines saluta il secondo Boeing 767

Il secondo Boeing 767-300ER di Austrian Airlines, con marche di registrazione OE-LAX, ha lasciato Vienna per gli Stati Uniti. L’aereo volerà prima con numero di volo OS 1411 per Bangor, nello stato del Maine, dove verrà gestito lo sdoganamento. Dopo questo scalo, l’aereo proseguirà con numero di volo OS 1413 fino alla sua destinazione finale: l’Oscoda-Wurtsmith Airport in Michigan.

OE-LAX è stato consegnato nel dicembre 1992 ed è stato inizialmente in servizio presso Lauda Air. Dopo la completa acquisizione di Lauda Air nel 2004, l’aereo è stato integrato nella flotta Austrian Airlines. Dal 1992 ha completato circa 19.600 atterraggi e oltre 133.600 ore di volo. Ciò corrisponde a oltre 15 anni di volo.

OE-LAX è il secondo di tre Boeing 767-300ER a lasciare la flotta Austrian Airlines quest’anno. OE-LAT è già stato trasferito negli Stati Uniti (leggi anche qui), OE-LAW seguirà entro la fine dell’anno.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines – Patrick Huber)