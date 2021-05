Embraer sigla accordi di servizio e supporto a MRO Americas

Durante MRO Americas, uno dei principali aeronautical maintenance event, Embraer ha annunciato che CommutAir, United Express carrier, ha selezionato Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) in Macon, Georgia, come uno dei principali heavy maintenance providers per la flotta della compagnia aerea di aeromobili ERJ 145. L’accordo pluriennale include airframe maintenance, modifications and repair services, forniti dal portafoglio di soluzioni di Embraer.

“CommutAir opera e mantiene la più grande flotta al mondo di aeromobili Embraer 145”, ha affermato Joel Raymond, CommutAir Executive Vice President and Chief Operating Officer. “Le nostre persone e gli aerei giocano un ruolo chiave nello United’s network. L’espansione della nostra relazione di manutenzione e supporto tecnico con Embraer è una scelta naturale, mentre continuiamo a far crescere la nostra attività con l’obiettivo di fornire ogni giorno un servizio sicuro, attento, affidabile ed efficiente ai nostri passeggeri”.

Nel luglio 2020 CommutAir è diventato l’unico regional partner a operare l’ERJ 145 per United Airlines. CommutAir mantiene la più grande flotta ERJ 145 al mondo con 168 aeromobili.

“Siamo lieti di supportare la flotta di CommutAir. Nessuno conosce l’ERJ 145 meglio di Embraer e sappiamo quanto sia fondamentale per lo United’s route network. Siamo orgogliosi di supportare la missione di CommutAir di connettere le persone e le comunità più piccole al mondo”, ha affermato Frank Stevens, Vice President, Global MRO Centers, Embraer Services & Support.

Sempre durante MRO Americas, Embraer ha annunciato la firma di multi-year agreements per l’Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP) program con due compagnie aeree: Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA, Brasile, e Republic Airways Inc., Stati Uniti, fornendo a questi clienti efficienti spare parts planning and replenishment operation, con il supporto all’avanguardia di Embraer.

“Siamo lieti di rinnovare questi accordi con i nostri clienti chiave di lunga data, importanti approvazioni per l’ECIP program e Embraer Services & Support in generale”, afferma Danielle Vardaro, Head of Worldwide Customer Support and Aftermarket Sales, Embraer Services & Support. “Il nostro obiettivo è fornire sempre il miglior supporto, fornendo prodotti e soluzioni che risolvano i problemi dei clienti. A questo proposito, ECIP program ottimizza l’inventario della compagnia aerea e allo stesso tempo aumenta la disponibilità di pezzi di ricambio per la flotta di aeromobili”.

In base a questi contratti, Embraer gestirà la pianificazione e il rifornimento di una parte considerevole dello spare parts stock di entrambi i clienti, coprendo rispettivamente le flotte E-Jets e E-Jets E2 operate da ciascuna compagnia aerea. I principali vantaggi di ECIP includono la disponibilità garantita di parti, inventario ottimizzato con costi di mantenimento ridotti, prezzi fissi dei pezzi di ricambio, tempi di rifornimento brevi e door-to-door delivery service.

Introdotto nel 2002, ECIP program si avvale dell’ampio inventario di materiali di consumo di Embraer, del potere d’acquisto globale e del sofisticato software per pianificare e immagazzinare accuratamente i materiali di consumo contrattati al miglior prezzo possibile.

(Ufficio Stampa Embraer)