Boeing: il 1st core stage per il NASA Space Launch System arriva al Kennedy Space Center

Il rocket core stage realizzato da Boeing per il NASA Space Launch System è sbarcato presso il Kennedy Space Center dell’agenzia ed è stato trasferito al Vehicle Assembly Building.

Il 212-foot (65-meter) core stage sarà unito con un Boeing/United Launch Alliance Interim Cryogenic Upper Stage, due solid rocket boosters, un Launch Vehicle Stage Adapter e l’Orion spacecraft. I teams prepareranno l’SLS per lanciare Orion in una uncrewed mission intorno alla luna e ritorno chiamata Artemis I.

Prima di una serie di missioni sempre più complesse, Artemis I testerà Orion spacecraft e SLS rocket come un integrated system, prima dei crewed flights verso la luna per un’esplorazione sostenuta. SLS è l’unico razzo in grado di inviare Orion, astronauti e cargo sulla luna in un’unica missione.

Boeing è prime contractor della NASA per SLS core, upper stages and avionics. La società sta unendo gli elementi principali dell’Artemis II core stage ora presso la Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans, mentre produce core stage elements per Artemis III. L’azienda sta anche lavorando su capacità evolutive per il rocket system come l’Exploration Upper Stage, che sta entrando in produzione a Michoud.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)