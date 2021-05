News Brevi – 30.04.2021

CREWLINK: SUMMER CABIN CREW POSITIONS DISPONIBILI IN EUROPA – Crewlink annuncia che attualmente sta accettando candidature per Cabin Crew positions in tutta Europa per l’estate 2021, per conto del cliente Ryanair Holdings plc. “Siamo lieti di annunciare che nelle prossime settimane terremo Training Courses nelle seguenti località: Milano Bergamo, Roma, Napoli, Bologna, Catania, Palermo, Pisa, Genova, Cagliari, Bari, Perugia, Pescara, Torino, Verona, Lamezia e Venezia”, comunica Crewlink. Crewlink è specializzata nell’approvvigionamento, formazione e impiego di Cabin Crew in tutta Europa. “Se ritieni di avere le competenze chiave necessarie per operare come assistente di volo, fai domanda. I nostri Recruitment Days avranno un aspetto leggermente diverso, tuttavia vogliamo realizzare i tuoi sogni di diventare Cabin Crew. Candidati ora per partecipare a una Virtual Interview con uno dei nostri esperti reclutatori. Abbiamo adattato i nostri processi di reclutamento per assicurarci di continuare a fornire un’eccellente esperienza per i candidati”, prosegue Crewlink. Le candidature dovranno essere fatte online. Maggiori info sul sito di crewlink: https://www.crewlink.ie/.

VISITA DELLA COMMISSIONE TERRITORIO A BRESCIA MONTICHIARI – “La visita della Commissione Territorio all’aeroporto di Montichiari è stata sicuramente una occasione utile e importante per valutare e verificare direttamente sul posto quanto questo aeroporto sia cresciuto grazie alla vocazione prettamente dedicata ai cargo e al trasporto merci. Un settore che ha permesso a Montichiari di essere l’unico aeroporto nazionale che non ha mai smesso di lavorare durante questo duro periodo. I commissari hanno constatato in prima persona le potenzialità della struttura che può puntare anche sul trasporto civile. Occorre quindi unire le forze affinché possano esserci tutti i presupposti che permettano al sistema aeroportuale di lavorare al pieno delle potenzialità. In questo periodo i tecnici dell’aeroporto si stanno confrontando e stanno lavorando con Regione Lombardia per trovare una soluzione al piano di sviluppo presentato dall’aeroporto. C’è da parte della Regione tutta la disponibilità a trovare delle soluzioni praticabili e auspico vivamente che si possa trovare una compagnia aerea disponibile a far viaggiare anche i passeggeri. Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto va infine rivolto al gruppo Save, partner industriale dell’aeroporto di Brescia”. Lo ha sottolineato la Presidente della Commissione regionale Territorio Claudia Carzeri al termine della visita che la stessa Commissione ha effettuato all’aeroporto “Gabriele D’Annunzio” di Montichiari. L’Amministratore Unico di GDA Handling Massimo Roccasecca ha sottolineato: “L’aeroporto di Brescia sta progressivamente accrescendo il suo ruolo di scalo di riferimento per il settore cargo, che si esprime particolarmente nell’intensa collaborazione con Poste Italiane, che a Montichiari ha stabilito il suo hub domestico, e con DHL, che circa un anno fa ha elevato il ruolo dello scalo all’interno del suo network, portandolo da centro di back up per attività saltuarie, a gateway con regolare programmazione quotidiana di voli. L’anno trascorso ha segnato risultati importanti, ma i numeri assumono un significato più tangibile se inquadrati nel contesto che li determina e ci fa in tal senso particolarmente piacere aver condiviso con la Commissione la complessa attività operativa svolta a Montichiari da un personale altamente qualificato”.

AdR: NUOVO ASSETTO INFRASTRUTTURALE PER FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa: “Aeroporti di Roma informa i signori passeggeri che, a seguito di mutate esigenze operative, è stato predisposto un nuovo assetto infrastrutturale per l’aeroporto di Fiumicino. A partire da lunedì 3 maggio le aree d’imbarco E31-E44 (Satellite Ovest), raggiungibili tramite trenino people mover, saranno nuovamente attive per le operazioni di imbarco/sbarco verso destinazioni Extra-Schengen. Sarà altresì possibile l’utilizzo dei gate E51 / E52 in alcune fasce orarie. Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza, i controlli immigration e la riconsegna bagagli saranno effettuate al Terminal 3 secondo lo schema già in essere”.

DASSAULT AVIATION NELLA TOP 10 DEI POSTI DI LAVORO PREFERITI DAI GIOVANI INGEGNERI NEL 2021 – Nel 2021 Dassault Aviation si è classificata al sesto posto nel sondaggio Universum dei 130 datori di lavoro più interessanti valutati dagli studenti ingegneri. Anche quest’anno, il sondaggio condotto dall’azienda svedese specializzata in Employer Branding conferma la posizione di Dassault Aviation tra le prime 10 aziende preferite dagli studenti delle scuole di ingegneria. Condotto tra ottobre 2020 e febbraio 2021, su un campione di 13.744 profili di scuole di ingegneria, questo studio mostra che le prime 3 priorità per il loro futuro primo impiego rimangono stabili nonostante la crisi: lavoro ambizioso e impegnativo; ambiente di lavoro piacevole; diversità di incarichi, prima della prospettiva di un reddito elevato. Anche quest’anno Dassault Aviation è classificata al 21° posto tra i migliori datori di lavoro nel 2021 IT ranking, per i 2.473 futuri laureati IT intervistati.

NUOVA ORGANIZZAZIONE PER IBERIA MAINTENANCE – Quest’anno Iberia Maintenance si pone l’obiettivo di ottenere una maggiore proiezione internazionale della propria attività in tutti i mercati e, per raggiungere questo obiettivo, ha rinnovato la propria organizzazione. Andy Best, Chief Technical Officer, sarà responsabile dell’implementazione di questa strategia di sviluppo, mantenendo l’attenzione sui valori principali di Iberia Maintenance: fly safe, fly on time, fly low cost and continous improvement. Best dichiara: “Con questo team di leadership, supportato da tutti i nostri dipendenti, ci assicureremo che Iberia MRO mantenga i suoi impegni con Iberia, IAG Group e i clienti più ampi, assicurandoci di essere qui per loro, ora e in futuro”. Paul Horstink è il nuovo Commercial and Business Development Director, la cui priorità sarà continuare a sviluppare e innovare l’attività per fornire il miglior supporto ai clienti di Iberia Maintenance, con i più alti standard di sicurezza, qualità, puntualità e competitività. Paul è entrato a far parte di Iberia Maintenance nel 2016 come Airframe director, ottenendo miglioramenti significativi. Ha una vasta esperienza di 25 anni nel settore dell’aviazione, guidando e implementando cambiamenti complessi con particolare attenzione ai miglioramenti commerciali, di processo e operativi. “Mi assumo questa nuova ed entusiasmante responsabilità con grande entusiasmo, essendo consapevole dello scenario sfidante e completamente nuovo di questo settore ma anche pienamente impegnato con le reali esigenze dei nostri clienti, essendo certo che Iberia Maintenance possa rispondere a tutti loro con la massima flessibilità, efficienza, qualità, puntualità e competitività, per garantire il miglior servizio ora e in futuro”, afferma Paul Horstink. In questa nuova fase, Andy Best lavorerà sul posizionamento futuro del business di Iberia Maintenance su due pilastri: Aircraft Services e Engine Services, con l’obiettivo di offrire ai clienti un servizio differenziato, innovativo e di alta qualità. Iberia Maintenance è impegnata nelle energie rinnovabili e quest’anno installerà pannelli solari nel suo engine workshop di 20.000 mq, che genereranno 80 milioni di KW/h per rifornire hangar, officine e uffici. Ha introdotto electric vehicles come mototok e soluzioni innovative per la digitalizzazione con il recente accordo con Ramco per la sua nuova MRO business wide ERP solution. Iberia Maintenance guiderà anche un ambizioso training plan che aumenterà la qualifica dei maintenance technicians e migliorerà il posizionamento di Iberia Maintenance come punto di riferimento per il training, sia delle strutture che dei futuri modelli di motori aeronautici.

EASA PUBBLICA UNA REVISIONE AGGIORNATA DEGLI AVIATION SAFETY ISSUES DERIVANTI DALLA PANDEMIA – Nel giugno 2020 l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato una revisione degli aviation safety issues derivanti dalla pandemia COVID-19. Durante la pandemia, l’Agenzia ha lavorato a stretto contatto con le autorità di regolamentazione degli Stati membri e i partner industriali per monitorare continuamente la situazione della sicurezza. L’EASA ha ora pubblicato una revisione aggiornata delle questioni di sicurezza per supportare il settore nei preparativi per un aumento delle attività di volo nei prossimi mesi. “Le organizzazioni e gli Stati membri dovrebbero valutare l’applicabilità dei safety issues elencati nella review alla propria organizzazione e, se il caso, inserirli nel proprio SMS”, afferma EASA. I safety issues sono definiti nelle seguenti aree: Management Systems; Human Performance; Training, Checking and Recency; Outdated Information; Infrastructure and Equipment; Financial Impacts on Safety. La revisione ha individuato i nuovi problemi di sicurezza oltre a quelli precedentemente identificati tra cui unusual approach profiles in the pandemic circumstances (unstable approaches), trasferimento di piloti da una flotta all’altra con conseguente riduzione delle ore sul tipo, riduzione dell’efficacia del training a causa delle restrizioni COVID-19. Ulteriori informazioni sulla revisione e materiale sulle singole questioni di sicurezza sono disponibili sull’EASA Air Ops Community Site.

PRATT & WHITNEY: TOOLING SOLUTIONS PER MIGLIORARE IL SUPPORTO AI CLIENTI – Le esclusive tooling solutions utilizzate nelle attività di Pratt & Whitney nei business aviation, commercial engines and military engines business, consentono di andare oltre i limiti degli strumenti convenzionali e fornire i risultati da cui i clienti dipendono. Mentre i dipendenti di Pratt & Whitney valutavano le sfide del lancio del programma PW800, i membri del team erano determinati a produrre un motore ancora migliore per i loro clienti. “Si tratta di un programma ancora agli inizi dal punto di vista del ciclo di vita”, ha affermato Andrew Bowers, PW800 operations and component repair business manager, Pratt & Whitney, Bridgeport, West Virginia. Alcuni strumenti erano già progettati per il PW800 ma erano destinati a un nuovo ambiente di produzione. Gli strumenti aftermarket devono essere flessibili per la manutenzione dei motori in diverse configurazioni. “Questo ha forzato l’evoluzione del modo in cui il team ha operato, spingendoci a pensare a soluzioni fuori dagli schemi per portare a termine i compiti”. Ingegneri e tecnici in West Virginia hanno lavorato con colleghi in Canada per produrre tooling solutions convenienti per i clienti. Questi miglioramenti includono la capacità di rimuovere e installare più facilmente l’intermediate case, la capacità di intervenire su engine modules riducendo la dipendenza da altri strumenti più costosi e complessi. Queste misure aiuteranno il programma a essere più efficiente. Pratt & Whitney è riuscita a utilizzare il boroscopio per diagnosticare un problema e il blendscope per risolvere il problema, semplificando il processo di riparazione e facendo risparmiare tempo e denaro ai clienti. “Il blendscope viene utilizzato per risolvere un’imperfezione che si vede attraverso il boroscopio. In questo modo si elimina la necessità di costose riparazioni in shop”, afferma Benson Tse, field services senior associate. Il blendscope è un grinding tool che entra nel motore per riparare il danno, risparmiando così il motore da una costosa shop visit. Il tooling è stato altrettanto trasformativo dal punto di vista dei motori militari. L’aftermarket military engines team ha completato una F119 Analytical Condition Inspection (ACI), in cui ha utilizzato tre strumenti digitali che stanno rivoluzionando il modo in cui Pratt & Whitney analizza, archivia e aggrega i dati di ispezione. “P&W Inspect (PWI) ha grandi caratteristiche che ci porteranno nel futuro. È completamente scalabile. Attualmente lo stiamo utilizzando sui motori F119, F135, TF33, PW1100G-JM e PW1500G, con l’intenzione di espandersi ad altri programmi”, ha affermato Brian Clark, customer support engineer.

PRATT & WHITNEY: IL CHRISTCHURCH ENGINE CENTRE CELEBRA 20 ANNI – Il Christchurch Engine Centre impiega circa 350 persone ed è uno dei migliori centri al mondo che esegue maintenance, repair and overhaul work per il motore V2500, che equipaggia gli A320ceo, inclusi quelli di Air New Zealand. Il motore ha equipaggiato oltre 60 milioni di voli, accumulando oltre 240 milioni di ore di volo. Gli aerei narrowbody con motori V2500 e Pratt & Whitney GTF stanno guidando la ripresa dei servizi passeggeri nella regione Asia-Pacifico. I dipendenti hanno celebrato il traguardo del Christchurch Engine Center. “Operiamo in un mercato globale molto competitivo, ma grazie all’integrità, al duro lavoro e alla qualità del servizio fornito dai nostri dipendenti, passati e presenti, siamo in grado di evidenziare Christchurch sulla mappa e attirare affari da tutto il mondo”, afferma Graham Jack, general manager at Christchurch Engine Centre. “Il 2020 è stato un anno difficile. Non è stato facile per nessuno. Continuiamo a sperimentare una riduzione degli affari a causa di questa pandemia globale, ma le cose sembrano migliorare: la travel bubble tra la Nuova Zelanda e l’Australia è ora stabilita e i nostri clienti stanno lentamente tornando ai cieli. C’è ancora molta strada da fare, ma grazie alle nostre persone fantastiche, alle eccellenti relazioni con i clienti, alla forza della partnership tra Pratt & Whitney e Air New Zealand e, soprattutto, alla qualità del nostro lavoro, ci assicureremo di continuare ad andare oltre per molti anni a venire”. Anche il CEO di Air New Zealand, Greg Foran, ha condiviso un messaggio di ringraziamento: “Air New Zealand ha avuto una lunga storia con Pratt & Whitney. I loro motori hanno supportato la flotta dai nostri primi anni fino alla nostra attuale flotta A320 con motore V2500. Soprattutto, desidero riconoscere gli sforzi del personale e della direzione negli ultimi 20 anni che hanno contribuito a rendere questa joint venture un così grande successo. Air New Zealand non vede l’ora di lavorare con Pratt & Whitney per continuare a sviluppare questa attività”. Dal 2005 il Christchurch Engine Centre ha revisionato 1.000 motori V2500. Joseph Sylvestro, vice president of Global Aftermarket Operations at Pratt & Whitney, ha affermato: “La dedizione e il duro lavoro hanno spinto Christchurch a diventare uno dei migliori engine overhaul centers”.

BOMBARDIER: RICONOSCIMENTI PER LE PRATICHE DI SALUTE E SICUREZZA – Bombardier ha annunciato oggi di essere stata selezionata dalla Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) come uno dei Grand Laureate winners of the 2021 Mercure Award nella Health and Safety category. Bombardier ha ricevuto un 2021 Health and Safety Mercure per il suo innovativo health and safety program. All’inizio della pandemia nel 2020, Bombardier si è adattata rapidamente e in modo proattivo per mettere in atto rigorose misure di sicurezza preventiva per proteggere i suoi dipendenti e le sue operazioni. L’intero programma di prevenzione dell’azienda ha beneficiato di una maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza. “Siamo molto orgogliosi che questo importante premio riconosca il nostro programma per la salute e la sicurezza”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Operations and Operational Excellence, Bombardier. “Date le circostanze straordinarie che circondano la pandemia, questo premio è una testimonianza della resilienza e dello spirito innovativo che sono radicati nel DNA di Bombardier”.

BOEING RIBADISCE IL SUO IMPEGNO PER EQUITA’ E INCLUSIONE – Il presidente e CEO di Boeing David Calhoun ha condiviso oggi un messaggio con i dipendenti che, tra le altre cose, afferma: “La nostra determinazione a promuovere l’equità, la diversità e l’inclusione è diventata più forte. È chiaro che abbiamo l’opportunità di essere una forza per il cambiamento all’interno delle nostre mura e nelle nostre comunità e oggi stiamo facendo un importante passo avanti. Per la prima volta pubblichiamo le nostre metriche sulla diversità, che includono i numeri di rappresentanza per diverse comunità di dipendenti. Come vedrete dai dati, siamo alla pari con l’industria aerospaziale e abbiamo fatto progressi in alcune aree, ma non siamo dove vogliamo essere. Questo è il motivo per cui la relazione definisce aspirazioni specifiche per cui stiamo lavorando e delinea le azioni che stiamo intraprendendo per compiere progressi. I dati rilasciati oggi forniscono una componente fondamentale del piano d’azione sull’equità che ho condiviso con voi lo scorso anno, che ha rafforzato il nostro impegno a sradicare il razzismo e investire in equità e giustizia razziale dentro e fuori Boeing. Come parte di questi sforzi, la Task Force per l’equità razziale ha compiuto passi da gigante per affermarsi, a sostegno dei nostri sforzi per creare inclusione sistemica e cambiamento trasformazionale. Lavorando con il nostro Global Equity, Diversity & Inclusion team ed estendendo il lavoro significativo dei nostri Business Resource Group e Diversity Council, si sono identificati approcci innovativi all’inclusione e all’equità razziale. Inoltre, riteniamo responsabili i nostri dipendenti, con un approccio di tolleranza zero per comportamenti contrari ai nostri valori. Il punto in cui ci troviamo oggi non limiterà quanto lontano possiamo spingerci. Uniti nel nostro impegno per i nostri valori, abbracciamo il lavoro impegnativo e necessario che ci attende per promuovere l’equità, la diversità e l’inclusione all’interno di Boeing e oltre”.

IATA ESPANDE GLI IATA / IATAN ID CARD BENEFITS PER GLI AGENTI DI VIAGGIO – L’International Air Transport Association (IATA) sta ampliando i vantaggi disponibili per la comunità degli agenti di viaggio attraverso la ID Card e la AgentExperience platform. I professionisti idonei (in possesso di una IATA o IATAN ID card) possono già accedere a vantaggi come offerte speciali per voli, hotel, autonoleggi, visite turistiche, trasporti via terra, familiarization trips e IATA training courses. Ulteriori 180.000 strutture alberghiere in tutto il mondo con tariffe interessanti sono state aggiunte al portafoglio per i professionisti del viaggio, attraverso una nuova partnership con hotelbeds.com. “Gli agenti di viaggio sono parte integrante del nostro settore e giocheranno un ruolo importante mentre ricostruiamo la catena del valore dei viaggi in un mondo post-pandemico. Mentre ci stiamo preparando per il riavvio, siamo lieti di espandere i non-travel benefits del programma e speriamo che tutti gli IATA/IATAN ID Card holders saranno presto in grado di utilizzare ancora una volta i vantaggi relativi”, ha affermato Harsha Krishnan, Head of Travel & Tourism at IATA.