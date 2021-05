L’Egitto acquisisce 30 ulteriori Rafale fighters

L’Arab Republic of Egypt ha deciso di acquistare altri 30 Rafale per equipaggiare la sua forza aerea.

“Questo nuovo ordine integra la prima acquisizione di 24 Rafale firmata nel febbraio 2015 e porterà a 54 il numero di Rafale che volano sotto i colori egiziani, rendendo l’Egyptian Air Force la seconda al mondo, dopo quella francese, ad operare una simile flotta di Rafale. Riflette la relazione strategica tra Egitto e Francia. Sottolinea inoltre la fiducia delle massime autorità egiziane in Dassault Aviation e la loro soddisfazione per l’effettiva esecuzione del primo contratto”, afferma Dassault Aviation.

“Questo nuovo ordine è la prova del legame indissolubile che unisce l’Egitto, primo utilizzatore straniero del Rafale, come è stato per il Mirage 2000, con Dassault Aviation per quasi 50 anni. È anche un tributo alla qualità operativa del Rafale, poiché questa è la seconda volta che un export customer sceglie di ordinare aeromobili aggiuntivi. Dassault Aviation e i suoi partner desiderano ringraziare le autorità egiziane per questo nuovo segno di fiducia e assicurare il totale impegno a soddisfare ancora una volta le loro aspettative”, ha dichiarato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

“Questo contratto conferma l’eccellenza tecnologica e operativa del Rafale e il suo successo nelle esportazioni”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)