IATA: la domanda domestica è in aumento, ma i viaggi internazionali sono ancora in gran parte fermi

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il traffico passeggeri è diminuito nel marzo 2021 rispetto ai livelli pre-COVID (marzo 2019) ma è aumentato rispetto al mese immediatamente precedente (febbraio 2021).

Perché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti si riferiscono a marzo 2019, che ha seguito un modello di domanda normale.

La domanda totale di viaggi aerei nel marzo 2021 (misurata in RPK) è diminuita del 67,2% rispetto a marzo 2019. Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 74,9% registrato a febbraio 2021 rispetto a febbraio 2019. La migliore performance è stata trainata dai guadagni nei mercati domestici, in particolare in Cina. Il traffico internazionale è rimasto in gran parte limitato.

La international passenger demand a marzo è stata dell’87,8% inferiore a marzo 2019, un piccolissimo miglioramento rispetto al calo dell’89,0% registrato a febbraio 2021 rispetto a due anni fa.

La domanda domestica totale è diminuita del 32,3% rispetto ai livelli pre-crisi (marzo 2019), migliorando notevolmente su febbraio 2021, quando il traffico domestico era in calo del 51,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tutti i mercati, ad eccezione del Brasile e dell’India, hanno mostrato miglioramenti rispetto a febbraio 2021, con la Cina che ha contribuito in modo determinante, come già notato.

“Lo slancio positivo che abbiamo riscontrato in alcuni mercati domestici chiave a marzo è un’indicazione della forte ripresa che prevediamo nei mercati internazionali con la rimozione delle restrizioni sui viaggi. Le persone vogliono e hanno bisogno di volare. Possiamo essere ottimisti sul fatto che lo faranno quando le restrizioni verranno rimosse”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il traffico internazionale a marzo delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è diminuito del 94,8% rispetto a marzo 2019, appena migliore del calo del 95,4% registrato nel febbraio 2021 rispetto a febbraio 2019. La regione ha continuato a subire i cali più ripidi del traffico per il nono mese consecutivo. La capacità è diminuita dell’87,0% e il load factor è sceso di 48,6 punti percentuali, al 31,9%, il più basso tra le regioni.

I vettori europei hanno registrato un calo del traffico dell’88,3% a marzo rispetto a marzo 2019, leggermente superiore al calo dell’89,1% di febbraio rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita dell’80,0% e il load factor è sceso di 35,0 punti percentuali, al 49,4%.

La domanda delle compagnie aeree del Medio Oriente è diminuita dell’81,6% a marzo rispetto a marzo 2019, migliorata da un calo della domanda dell’83,1% a febbraio rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 67,2% e il load factor è sceso di 32,3 punti percentuali al 41,3%.

I vettori nordamericani hanno visto il traffico di marzo diminuire dell’80,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, un aumento rispetto al calo dell’83,4% di febbraio rispetto a due anni fa. La capacità è diminuita del 62,6% e il load factor è sceso di 41,0 punti percentuali, al 42,9%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un calo della domanda dell’82,4% a marzo rispetto allo stesso mese del 2019, un leggero miglioramento rispetto al calo dell’83,7% di febbraio rispetto a febbraio 2019. La capacità a marzo è diminuita del 77,4% rispetto a marzo 2019 e il load factor è diminuito di 18,1 punti percentuali, al 63,6%, il più alto tra le regioni per il sesto mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è affondato del 73,7% a marzo rispetto a marzo di due anni fa, segnando un peggioramento rispetto al calo del 72,3% registrato a febbraio rispetto a febbraio 2019. La capacità a marzo si è contratta del 61,8% rispetto a marzo 2019 e il load factor è sceso di 22,3 punti percentuali, al 49,0 %.

“L’emergere di nuove varianti COVID-19 e l’aumento dei casi in alcuni paesi sono alla base della riluttanza dei governi a revocare le restrizioni di viaggio e la quarantena. Tuttavia, stiamo iniziando a vedere sviluppi positivi, come il recente annuncio del presidente della Commissione europea von der Leyen che i viaggiatori vaccinati dagli Stati Uniti potranno entrare nell’UE. Almeno 24 paesi hanno già dichiarato che accoglieranno i viaggiatori vaccinati. Ci aspettiamo che ciò continui e acquisisca slancio con l’aumento del numero di vaccinazioni. Tuttavia, i governi non dovrebbero fare affidamento solo sulle vaccinazioni, poiché rischia di discriminare coloro che non sono in grado di ottenere un vaccino per motivi medici o di altro tipo, o che non hanno accesso ai vaccini, una situazione comune in gran parte del mondo oggi. Devono essere disponibili test convenienti, tempestivi ed efficaci come alternativa ai vaccini per facilitare i viaggi”, ha affermato Walsh.

“Inoltre, fintanto che queste misure sanitarie saranno necessarie, i governi dovranno accettare test digitali COVID-19 e certificati di vaccinazione e seguire gli standard globali per il rilascio dei propri certificati di vaccinazione e dei risultati dei test. Stiamo già assistendo ad attese intollerabili in alcuni aeroporti, poiché le compagnie aeree, i passeggeri e le autorità di controllo delle frontiere devono fare affidamento su processi cartacei in un momento in cui gli aeroporti non sono più progettati per accoglierli. IATA Travel Pass affronta questa sfida consentendo ai viaggiatori di controllare e condividere il loro certificato di vaccinazione digitale o i risultati dei test con le compagnie aeree e le autorità di frontiera”, ha detto Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)