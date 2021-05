ACI sigla una nuova partnership per supportare l’operational safety management degli aeroporti

Airports Council International (ACI) World ha firmato un accordo di cooperazione con il World Business Partner, Gallagher Aerospace, per contribuire a promuovere i miglioramenti nella airport operational safety, priorità fondamentale del settore. Gallagher Aerospace è il principale insurance broker negli airline and airport sectors.

Nel perseguire la promozione di operazioni aeroportuali più sicure mentre i membri si preparano per la ripresa, ACI World e Gallagher – che si occupa di insurance brokerage, risk management services and human capital – lavoreranno insieme per aiutare gli aeroporti membri ad accedere all’Airport Excellence (APEX) Programme, APEX in Safety.

L’APEX Programme di ACI World è attivo dal 2012 e supporta aeroporti di tutte le dimensioni per migliorare i livelli di gestione della sicurezza attraverso revisioni tra pari, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza operativa e la gestione della sicurezza degli aeroporti.

Questa nuova collaborazione mira a fornire agli aeroporti membri idonei, assicurati anche tramite Gallagher, l’accesso – e in alcuni casi il finanziamento sicuro per andare verso quell’obiettivo – a un APEX in Safety review. In collaborazione con Sirius Aviation, risk management consulting arm, ACI World offrirà guida e assistenza agli aeroporti nella stesura e implementazione di un piano d’azione dopo il completamento di un APEX assessment.

“Questa iniziativa con il nostro World Business Partner Gallagher è un ottimo esempio di come il settore tragga vantaggio dall’essere proattivo nella creazione di nuove partnership per trovare soluzioni che possano aiutare a supportare gli aeroporti durante il riavvio e la ripresa”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Il trasporto aereo è sempre stato un settore basato sull’interdipendenza di tutte le sue parti e, per forgiare una forte ripresa, avremo bisogno di un’azione collaborativa su una scala mai vista prima”.

Eduardo Dueri, Senior Partner and Managing Director of Gallagher Aerospace Latin America, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che le risorse e le competenze di Gallagher Aerospace nel settore assicurativo e della gestione del rischio contribuiranno al supporto generale di ACI agli aeroporti. Tali partnership andranno a vantaggio di ACI, dei suoi membri e dei nostri clienti”.

Sandra Lonsbury, Managing Director at Sirius Aviation Limited, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con ACI e Gallagher per migliorare la sicurezza e la gestione dei rischi nel settore. In questo momento estremamente impegnativo, la gestione della sicurezza e del rischio è ancora più importante che mai e Sirius Aviation è onorata di essere associata alle icone del settore per il miglioramento delle operazioni aeroportuali”.

(Ufficio Stampa ACI World)