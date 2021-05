La LEAP engine fleet supera dieci milioni di ore di volo

Il motore LEAP di CFM International continua a fissare gli standard del settore, poiché la flotta raggiunge uno dei più rapidi accumuli di ore e cicli nella storia dell’aviazione commerciale. La LEAP fleet ha superato 10 milioni di engine flight hours e cinque milioni di flight cycles in meno di cinque anni di servizio commerciale.

Da quando il primo volo con motore LEAP è entrato in servizio commerciale nell’agosto 2016, l’engine program è cresciuto in modo esponenziale. Ad oggi, quasi 1.400 LEAP-powered aircraft sono stati consegnati a circa 136 operatori in cinque continenti.

“Il motore LEAP continua a mantenere ciò che abbiamo promesso più di dieci anni fa quando abbiamo lanciato il programma. La velocità con cui la flotta ha accumulato ore e cicli è fantastica. Siamo onorati di continuare a equipaggiare in modo affidabile le flotte dei nostri operatori globali, con una visione condivisa e l’ambizione di creare emissioni inferiori e ridotta rumorosità, per fornire le operazioni di volo più efficienti possibili”, afferma Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International.

“CFM sta lavorando attivamente per realizzare la sua chiara ambizione di costruire un futuro più sostenibile, tramite il motore LEAP, che sta fornendo agli operatori un miglioramento del 15% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto ai motori della generazione precedente, insieme a drastiche riduzioni delle emissioni acustiche. Tutta questa tecnologia è focalizzata sulla fornitura di un maggiore utilizzo, con l’affidabilità storica di CFM, una maggiore disponibilità degli asset, un maggiore time on wing per aiutare a mantenere bassi i costi di manutenzione e azioni di manutenzione ridotte al minimo, il tutto supportato da analisi sofisticate che consentono a CFM di fornire una predictive maintenance su misura attraverso la vita operativa del prodotto”, afferma CFM International.

Il motore LEAP è un prodotto di CFM International, 50/50 joint company tra GE e Safran Aircraft Engines. Questo motore ha registrato il più rapido order ramp up nella storia dell’aviazione commerciale e CFM ha già consegnato circa 2.800 installed LEAP engines a un totale di 136 operatori in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa CFM International)